Кардинал Сара призвал священников начать служить Мессу лицом к Востоку с первого воскресенья Адвента

Предложенная кардиналом Робером Сара реформа является, вероятно, наиболее значительным литургическим событием с тех пор, как Бенедикт XVI в 2007 году издал motu proprio “Summorum Pontificum”, предоставив священникам возможность свободно совершать традиционную латинскую Мессу. Выступая в среду на конференции движения «Sacra Liturgia» в Лондоне, гвинейский кардинал, являющийся префектом Конгрегации богослужения и дисциплины таинств, обращаясь к присутствующим священникам, сказал: «Чрезвычайно важно, чтобы мы как можно скорее вернулись к тому, чтобы священники и верующие были обращены в одном направлении – к востоку, или, по крайней мере, к апсиде – к грядущему Господу».

Кардинал затем продолжил: «Я прошу вас практиковать это везде, где только возможно».

Он добавил, что для этого потребуется «благоразумие» и катехетические наставления, но призвал пастырей быть «уверенными, что это хорошо для Церкви, хорошо для нашего народа».

«Вам потребуется ваша пастырская рассудительность, чтобы определить, как и когда это возможно делать, но, может быть, стоит начать это в первое воскресенье Адвента этого года, когда мы ожидаем «грядущего Господа», Который «не замедлит»».

Эти слова кардинала были встречены продолжительными аплодисментами собравшихся в конференц-зале.

Кардинал Сара и ранее при различных обстоятельствах говорил о преимуществах служения “ad orientem”, заявляя, в частности, что «начиная с оффертория – важно, чтобы священник и верные вместе смотрели на восток». Однако то, что он назвал конкретную дату – первое воскресенье Адвента, которое в этом году приходится на 27 ноября – делает его призыв особенно настоятельным.

Выступая после кардинала Сара, епископ французского диоцеза Фрежюс-Тулон монс. Доминик Ре сказал, что, хотя он и является лишь «одним епископом одного диоцеза», в своем кафедральном соборе он будет служить Мессу “ad orientem” и направит послание священникам своего диоцеза, призывая их поступать так же.

В своей речи кардинал Сара также сказал, что папа Франциск попросил его начать изучение «реформы реформы», то есть корректировки литургических реформ, последовавших за II Ватиканским собором. По словам кардинала, такое исследование будет искать возможности «взаимообогащения двух форм Римского обряда».

Кардинал Сара сказал, что многочисленные литургические исследования показали, что некоторые послесоборные реформы «разрабатывались, следуя духу времени» и «вышли за пределы» намерений отцов II Ватиканского собора, выраженных в конституции о литургии Sacrosanctum Concilium.

Он заявил, что распространялись «весьма серьезные неверные толкования литургии», вызванные тем, что центром литургии стал рассматриваться человек, а не Бог.

«Литургия – это не о тебе или обо мне», — сказал кардинал участникам конференции. – «Это не место, где мы празднуем нашу идентичность или достижения, либо подчеркиваем или развиваем нашу культуру или местные религиозные обычаи. Литургия прежде всего и превыше всего – о Боге и о том, что Он сделал для нас».

Префект конгрегации процитировал кардинала Ратцингера: «Забвение Бога – это самая явная опасность в наш век».

Кардинал Сара подчеркнул важность «герменевтики преемственности», заявив, что следует в полной мере исполнять «Sacrosanctum Concilium»: «Намерением отцов была не революция, а эволюция».

Он также высказал некоторые конкретные наблюдения, указав на Ординариат Девы Марии Уолсингемской [для бывших англикан] как пример того, как Церковь может обогащаться за счет других традиций.

Среди других замечаний кардинала, которые он не успел произнести на конференции, но которые были впоследствии опубликованы на странице движения “Sacra Liturgia” в Facebook, можно отметить его призыв преклонять колени во время пресуществления и во время принятия Причастия. «Там, где коленопреклонение исчезло из литургии, оно должно быть восстановлено, особенно в момент принятия нашего Господа в Святом Причастии».

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