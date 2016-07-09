40 мигрантов заняли кафедральный собор Регенсбурга

Около 40 мигрантов из балканских стран, которые оказались под угрозой депортации из Германии, в знак протеста собрались в кафедральном соборе Регенсбурга и отказываются покидать его со вторника. Представитель регенсбургского диоцеза сообщил, что, хотя епархия не обращалась в полицию с просьбой о вмешательстве, «церковного убежища» мигранты не получат.

Протестующие требуют предоставить им право остаться в Германии. Вплоть до вторника они находились в баварских центрах репатриации, расположенных в Ингольштадте и Регенсбурге.

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