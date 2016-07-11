О. Федерико Ломбарди уходит в отставку, новым директором Зала Печати стал бывший корреспондент Fox News

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О. Федерико Ломбарди уходит в отставку

11 июля Франциск удовлетворил прошение об освобождении от обязанностей директора Зала Печати Святого Престола, поданное о. Федерико Ломбарди, SJ.

Сегодня же Франциск назначил директором Зала Печати Святого Престола со вступлением в должность 1 августа 2016 года д-ра Грега Берка, до сего времени – заместителя директора того же Зала Печати.

Кроме того, он назначил новым заместителем директора Зала Печати Святого Престола со вступлением в должность 1 августа 2016 года д-ра Палому Гарсию Овехеро.

Грег Берк

Грег БеркГрег (Грегори Джозеф) Берк родился 8 ноября 1959 года в Сент-Луисе (США) в практикующей католической семье. Посещал иезуитский лицей, получил степень бакалавра в области сравнительного литературоведения в Колумбийском университете в Нью-Йорке, впоследствии специализировался в журналистике. В это же время стал нумерарием в Opus Dei.

Работал в «United Press International» (Чикаго), «Reuters» а также в еженедельнике «Metropolitan». Позднее был направлен в Рим в качестве коррепсондента еженедельника «National Catholic Register». В 1990 начал сотрудничать с еженедельником «Time».

В 2001 году начал работу на телевидении в качестве римского корреспондента агентства «Fox News». В 2012 году был приглашен на работу в Отдел общих вопросов Государственного Секретариата в качестве советника по коммуникации. С 21 декабря 2015 года являлся заместителем директора Зала Печати Святого Престола.

Владеет английским, итальянским, испанским и французским языками.

Палома Гарсия Овехеро

Палома Гарсия ОвехероПалома Гарсия Овехеро родилась в Мадриде 12 августа 1975 года. Получила степень бакалавра в области журналистики в Мадридском университете Комплутенсе, степень магистра в области баскских исследований (Jakinet / Uned, 2001), а также специализировалась в области стратегий управления и коммуникации (New York University, 2006).

С 1998 года являлась редактором и ведущей радиоканала COPE на испанском радио.

С сентября 2012 года является корреспондентом в Италии и Ватикане для этого канала и других СМИ.

Владеет испанским, английским, итальянским и китайским языками.

  


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