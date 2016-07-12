Франциск: разворота на Восток не будет

Как сообщает Catholic Herald , о. Федерико Ломбарди выступил с разъяснением высказываний префекта Конгрегации богослужения и дисциплины таинств кардинала Робера Сара, который на недавней литургической конференции в Лондоне призвал священников с первого воскресенья Адвента этого года начать служить Мессу «ad orientem» (лицом на восток) «везде, где это возможно».

О. Ломбарди заявил, что слова кардинала были неверно истолкованы как сообщение о предстоящем изменении действующих литургических предписаний, касающихся ординарной формы римского обряда. Между тем, как сообщил о. Ломбарди, Франциск во время своей встречи с кардиналом Сара, состоявшейся 9 июля, ясно напомнил, что ординарной формой совершения Мессы остается обряд, предусмотренный Миссалом, утвержденным Павлом VI, и экстраординарная форма, разрешенная Бенедиктом XVI, не должна подменять собой ординарную.

О. Федерико Ломбарди подчеркнул, что остается полностью в силе Общее наставление к Римскому Миссалу, в котором говорится, что алтарь в церкви следует возводить «отдельно от стены», чтобы его можно было легко обходить кругом и служить на нем Мессу лицом к народу, «что полезно делать везде, где это возможно».

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