Али Агджа хочет стать священником и собирается посетить Фатиму

Турок Мехмет Али Агджа, совершивший в 1981 году покушение на Иоанна Павла II,
В настоящее время Агдже запрещен въезд в Шенгенскую зону, и он находится в Турции, где, по его словам, «живет как пенсионер и попусту тратит время». Агджа сообщил, что хочет обратиться к Франциску с просьбой принять его в Ватикане и позволить ему стать священником. На вопрос, собирается ли он поступить в семинарию, Агджа сказал, что он долго изучал Евангелие и знает священные книги лучше, чем многие другие. «Папа меня примет, я стану священником и буду служить Мессу, если он захочет!», сказал Али Агджа. Любопытно, что в 2010 году, еще до своего выхода из тюрьмы, Агджа
В 1981 году Агджа ранил Папу Иоанна Павла II в живот и руку из огнестрельного оружия во время прохождения его кортежа по площади Святого Петра в Риме. Спустя два года после покушения Иоанн Павел II посетил Агджу в тюрьме и после долгой беседы объявил, что простил его. Али Агджа много раз менял версии относительно причин совершенного им покушения, заявляя поочередно о причастности к нему советских и болгарских спецслужб, иранского аятоллы Хомейни и даже самого Ватикана. В настоящее время он утверждает, что в покушении не было никаких следов, кроме фатимского, и именно Бог хотел, чтобы он стрелял в Папу, но потом Он спас ему жизнь.
Агджа отбыл 19 лет тюремного срока в итальянской тюрьме, затем был депортирован в Турцию, где отсидел ещё 10 лет по другим обвинениям. В 2006 году он был отпущен из турецкой тюрьмы, однако в том же году был вновь помещен за решетку, после того как Верховный апелляционный суд Турции отменил решение о его освобождении. В январе 2010 года, после завершения срока наказания, он вышел на свободу.
В декабре 2014 года Али Агджа посетил Ватикан, где
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