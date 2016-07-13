Али Агджа хочет стать священником и собирается посетить Фатиму

Турок Мехмет Али Агджа, совершивший в 1981 году покушение на Иоанна Павла II, заявил о своем желании стать католическим священником. В программе “Top Secret” итальянского телеканала Canale 5 он заявил, что планирует посетить Фатиму в 2017 году, в сотую годовщину фатимских явлений, поскольку полагает, что он сам находится в центре третьего секрета Фатимы.

В настоящее время Агдже запрещен въезд в Шенгенскую зону, и он находится в Турции, где, по его словам, «живет как пенсионер и попусту тратит время». Агджа сообщил, что хочет обратиться к Франциску с просьбой принять его в Ватикане и позволить ему стать священником. На вопрос, собирается ли он поступить в семинарию, Агджа сказал, что он долго изучал Евангелие и знает священные книги лучше, чем многие другие. «Папа меня примет, я стану священником и буду служить Мессу, если он захочет!», сказал Али Агджа. Любопытно, что в 2010 году, еще до своего выхода из тюрьмы, Агджа заявлял об абсурдности идеи Троицы, обещал написать совершенную Библию и намеревался доказать, что является Мессией.

В 1981 году Агджа ранил Папу Иоанна Павла II в живот и руку из огнестрельного оружия во время прохождения его кортежа по площади Святого Петра в Риме. Спустя два года после покушения Иоанн Павел II посетил Агджу в тюрьме и после долгой беседы объявил, что простил его. Али Агджа много раз менял версии относительно причин совершенного им покушения, заявляя поочередно о причастности к нему советских и болгарских спецслужб, иранского аятоллы Хомейни и даже самого Ватикана. В настоящее время он утверждает, что в покушении не было никаких следов, кроме фатимского, и именно Бог хотел, чтобы он стрелял в Папу, но потом Он спас ему жизнь.

Агджа отбыл 19 лет тюремного срока в итальянской тюрьме, затем был депортирован в Турцию, где отсидел ещё 10 лет по другим обвинениям. В 2006 году он был отпущен из турецкой тюрьмы, однако в том же году был вновь помещен за решетку, после того как Верховный апелляционный суд Турции отменил решение о его освобождении. В январе 2010 года, после завершения срока наказания, он вышел на свободу.

В декабре 2014 года Али Агджа посетил Ватикан, где возложил цветы к гробнице св. Иоанна Павла II. Однако сразу после этого он был задержан ватиканской службой безопасности и передан в руки итальянской полиции, после чего был депортирован в Турцию. Как оказалось, у Агджи не было шенгенской визы, и никто не знал, как он сумел проникнуть в Европейский Союз. По сообщениям итальянских СМИ, Агджа пересек границу Италии с Австрией на машине и, по всей видимости, имел сообщника, который помог ему сделать это. Сам Агджа заявил, что Ватикан позволил ему посетить гробницу Иоанна Павла II. Представители Ватикана подтвердили эту информацию, сообщив при этом, что Агджа также просил о встрече с Франциском, однако в этом ему было отказано. Примечательно, что месяцем раньше сам Франциск находился с визитом в Турции, и Али Агджа в связи с этим устроил пресс-конференцию , на которой заявил, что Франциску не следует бояться его, поскольку он не стоит того, чтобы в него стрелять. «Он для меня ничего не значит. Пуля стоит 10 турецких лир ($4.50), а жизнь папы для меня не стоит и пяти лир», сказал Агджа.

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