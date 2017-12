Конгрегация богослужения о положении священника во время Мессы

Дискуссия о том, каково должно быть положение священника во время служения Мессы, длится уже не одно десятилетие, а в последние дни она привлекла особое внимание благодаря высказываниям префекта Конгрегации богослужения и дисциплины таинств кардинала Робера Сара и последовавшими за ними «разъяснениями» о. Федерико Ломбарди. Последний в своем заявлении сослался на п. 299 Общего наставления к Римскому Миссалу, текст которого выглядит следующим образом:

299. Altare exstruatur a pariete seiunctum, ut facile circumiri et in eo celebratio versus populum peragi possit, quod expedit ubicumque possibile sit. Altare eum autem occupet locum, ut revera centrum sit ad quod totius congregationis fidelium attentio sponte convertatur. De more sit fixum et dedicatum.