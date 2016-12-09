Епископ Шнайдер: «Раскол в Католической Церкви уже существует»

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Вспомогательный епископ Астаны монс. Атаназиус Шнайдер: «Раскол в Католической Церкви уже существует. Подлоги, обман и запугивание, чтобы дать причастие разведенным». В интервью французскому телеканалу монс. Шнайдер заявил, что высокопоставленные иерархи стараются задушить открытую дискуссию, преследуя собственные цели. Ради этого они не гнушаются использовать клевету, чтобы заставить замолчать голос истины.

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