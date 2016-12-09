«Ладья Петрова — как корабль без кормчего»: Группа католических ученых поддержала четырех кардиналов

Группа из 23 католических ученых и пастырей подписала заявление в поддержку письма четырех кардиналов относительно Amoris laetitia. В заявлении выражается благодарность и полная поддержка инициативе четырех членов Священной Коллегии, а также содержится призыв к епископам и кардиналам проявить солидарность с ними. По мнению авторов заявления, продолжающееся молчание Франциска может дать повод к обвинениям его в ненадлежащем исполнении Петрова служения и пренебрежении обязанностью преемника Петра утверждать братьев в вере. «Вселенская Церковь сейчас вступает в крайне тяжелый момент своей истории, который обнаруживает тревожное сходство с великим арианским кризисом четвертого столетия», — говорится в обращении. В тот период многие не впали в ересь в полной мере, но, будучи охвачены нерешительностью и смущением, склонялись к компромиссным формулировкам, которые они считали предпочтительными в интересах «мира» и «единства». Подобным образом, сегодня, когда речь идет о фундаментальных для Церкви вопросах, касающихся таинств брака, покаяния и Евхаристии, многие пастыри предпочитают избегать провозглашать ясное и традиционное учение, объясняя это требованиями «милосердия», «пастырского сопровождения» и «смягчающими обстоятельствами».

Ладья Петрова сегодня бросаема из стороны в сторону, подобно кораблю без кормчего, и уже начинают быть заметными признаки разрушения. Авторы обращения выражают надежду, что, если Франциск не сделает того, что он должен делать как преемник Петра, кардиналы и епископы по-братски «исправят» его в духе увещевания, которое святой апостол Павел обратил к своему собрату-апостолу Петру в Антиохии (ср. Гал 2,11).

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