Понтификат Франциска: «царство террора» и «ватиканское военное положение»

REGINA: Какую реакцию на dubia вы наблюдаете в Риме, у ваших контактов в Ватикане?

Эдвард Пентин: Пока что реакция была интересной: почти вся Коллегия кардиналов и Римская курия хранила молчание, не выражая поддержку кардиналам, но и, что более важно, не выступая в поддержку папы и его решения не давать ответа. Если расценивать молчание как знак согласия с dubia, то из этого можно сделать вывод, что подавляющее большинство одобряют действия четырех кардиналов. Конечно, это может быть лишь предположением, но это вполне могло бы быть на самом деле, поскольку на протяжении нескольких месяцев от значительной части сотрудников курии можно было слышать, что они ощущают большую тревогу из-за того, что происходит. Зачастую использовались такие выражения, как «царство террора» и «ватиканское военное положение».

REGINA: «Царство террора». Ого.

Эдвард Пентин: Отнюдь не незначительное количество высокопоставленных лиц настроено против того, что делает папа, однако они ведут себя тихо, будучи убеждены в том, что они ничего не могут сделать, и предпочитая «сохранить себя во всеоружии» до следующего конклава. Так можно было сказать до публикации dubia, поэтому ситуация могла измениться. Но я думаю, что если папа так и не станет отвечать, а запрос будет нуждаться в ответе, то все большее число членов Коллегии начнет выступать в поддержку кардиналов, и, возможно, даже публично. И тогда мы, вполне вероятно, увидим довольно быстрое движение этого понтификата к неизвестному завершению.

Следует сказать, что существует и другая часть курии и Коллегии, которая полностью на стороне действий папы, и, конечно, до сих пор она преобладала. Таким образом, есть две параллельные курии: одна полностью поддерживает папу или нерешительно склоняется к этому, а другая находит этот понтификат крайне неудачным и рассчитывает, что он скоро закончится. Это труднопредсказуемая ситуация, с какой бы стороны на нее ни посмотреть.

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