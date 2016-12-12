Чиновник запретил католическому священнику из России служить в Беларуси

Как сообщает сайт Forum 18, сотрудник правительства Республики Беларусь, отвечающий за отношения с религиозными организациями, не разрешил католическому священнику Клеменсу Верту, имеющему российское гражданство, исполнять служение приходского священника в Витебске, куда он был назначен епископом. Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко ответил отказом на запрос епископа Олега Буткевича на получение государственного разрешения, которое обязаны получать иностранные граждане, прежде чем осуществлять публичную религиозную деятельность на территории Беларуси.

Уполномоченный Гуляко уже не в первый раз отказывает католикам в разрешении на служение иностранных священников в Беларуси. В мае один приходской священник вынужден был покинуть страну после 25 лет служения. В июле архиепископу Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу удалось преодолеть повторный запрет на служение троих его священников-иностранцев только после того, как он опубликовал открытое письмо, распорядившись огласить его во всех приходах своего диоцеза. Спустя три дня он написал новое письмо, в котором сообщил, что Гуляко изменил свое решение и позволил священникам служить в Беларуси.

После того как епископ Витебска Олег Буткевич год назад пригласил о. Верта служить в его диоцезе на севере Беларуси, священник приехал в Витебск. О. Верт родился в Казахстане, но является российским гражданином. Он получил рукоположение в российском городе Новосибирске в 2002 от своего брата — епископа Иосифа Верта. Оба брата являются иезуитами.

Епископ Буткевич назначил о. Верта настоятелем недавно созданного прихода св. Владислава на окраине Витебска. У прихода нет собственного храма, и богослужения проходят в доме, который община арендует, пока не будет построена церковь.

Епископ Буткевич запросил одобрение назначения о. Верта у Уполномоченного по делам религий и национальностей Леонида Гуляко. Однако Гуляко отказал о. Верту в разрешении на публичную религиозную деятельность, о чем сообщил епископу Буткевичу в письме от 23 ноября, не объясняя причины отказа.

На вопрос о том, почему государство не позволило о. Верту служить в Беларуси, пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси о. Юрий Санко ответил: «Это вопрос к Уполномоченному». Он сообщил корреспонденту Forum 18, что ему неизвестно о каких-либо других отказах в визе или разрешении католическим священникам или монахиням. Он также подтвердил, что Минско-Могилевский архидиоцез не планирует приглашать новых священников из-за границы в 2017 году.

6 декабря Forum 18 спросил главу Департамента по делам религий в Минске Андрея Аряева о причинах отказа о. Клеменсу Верту в разрешении на служение в Беларуси, однако тот отказался давать какие-либо разъяснения, сославшись на законодательство, в котором говорится, что Уполномоченный не обязан обосновывать свой отказ. Тем не менее, он сообщил, что число отказов не слишком велико, и чаще всего они вызваны в неправильном заполнении заявлений.

О. Клеменс Верт останется в Беларуси и продолжит работать в епархиальной администрации, не занимаясь религиозным служением. Католики надеются, что если диоцез решит подать повторное заявление о выдаче разрешения Уполномоченному Гуляко, на него может быть дан положительный ответ.

Ранее католические епископы Беларуси уже выступали с осуждением заявлений Гуляко, который утверждал, что руководство Католической Церкви в Беларуси не заинтересовано в подготовке собственных священников. Епископы назвали эти заявления необоснованными и оскорбительными.

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