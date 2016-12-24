Франциск учредил комиссию по расследованию ситуации с отстранением Великого Канцлера Мальтийского Ордена

Франциск учредил комиссию по расследованию кризиса в Мальтийском ордене, разразившегося после того, как его Великий Магистр Фра Мэтью Фестинг отправил в отставку Великого канцлера этого ордена Альбрехта фон Бозелагера, известного своими либеральными взглядами и поощрявшего распространение сотрудниками ордена презервативов в Африке. Бозелагер проявил непослушание и отказался уйти в отставку добровольно, а затем устроил из возникшей ситуации скандал, заявив, что в его отстранении принял непосредственное участие Патрон Ордена кардинал Рэймонд Лео Бёрк. Фронда со стороны уволенного Канцлера была поддержана лево-прогрессистским крылом Ордена, пользующимся благосклонностью Франциска, который и решил учредить расследование. В комиссию вошли бывший Постоянный наблюдатель Ватикана при учреждениях ООН в Женеве архиепископ Сильвано Мария Томази, бывший ректор Папского Григорианского университета иезуит о. Джанфранко Гирлянда и трое членов Мальтийского ордена.

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