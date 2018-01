Готов ли Франциск к битве с Мальтийским Орденом?

Add to Google+

Как отмечает патер Игнотус, не секрет, что когда Франциск снял кардинала Рэймонда Лео Бёрка с должности префекта Верховного Трибунала Апостольской Сигнатуры, назначив его Патроном Мальтийского Ордена, основной целью этого перемещения было удалить симпатизирующего традиционалистам корифея канонического права из активной церковной жизни. Это было не «продвижение», а именно «отстранение».

В самом деле – вероятно, думал Бергольо и его свита – какие проблемы может создать Бёрк во главе благотворительной организации, специализирующейся ныне на борьбе с последствиями катастроф и стихийных бедствий?

Однако, проблемы у Бергольо все же возникли. В первую очередь, именно усилия Бёрка по защите традиционного учения Церкви не позволили Франциску тихой сапой реализовать свои намерения по ревизии церковной дисциплины, касающейся брака и принятия Причастия разведенными, вступившими в повторный брак.

Теперь же безрассудные действия Франциска, желающего во что бы то ни стало отомстить своему оппоненту, могут обратиться против него самого.

22 декабря Совет рыцарей Мальтийского Ордена, при участии кардинала Бёрка, отстранил от должности Великого Канцлера (и одновременно «министра здравоохранения») Ордена Альбрехта фон Бозелагера в связи со скандалом, вызванным распространением с его ведома и под эгидой Ордена презервативов в Бирме.

«Можно понять, почему это событие должно было вызвать такое оживление в очереди к буфету в столовой гостиницы св. Марфы», пишет патер Игнотус. «Если каждый случай развода, повторного брака или допуска к Причастию – это что-то «уникальное» и требует «сопровождения», если нравственность – это не «черное и белое», и ничто более не является «злом самим по себе», то как можно увольнять служителя Церкви, который всего лишь использовал «милосердный» подход в отношении презервативов?

Папа Бергольо немедленно учредил ватиканскую комиссию из пяти человек, чтобы расследовать, насколько корректно совет Ордена поступил, отстранив Бозингера. Разумеется, скрытой целью предполагавшегося расследования было дискредитировать или отстранить кардинала Бёрка.

Метод, которым решил воспользоваться Франциск в этом случае, был похож на тот, с помощью которого он ранее фактически разгромил конгрегацию Братьев-францисканцев Непорочной, раздражавшую его своей ориентированностью на традиционное богослужение и духовность.

Однако с Суверенным Мальтийским Орденом всё оказалось не так просто. Это древний рыцарский орден, члены которого приносят торжественные обеты, а его управление регулируется множеством законов, изданных предыдущими Папами, а в довершение всего, он является суверенным субъектом международного права.

Ответ Ордена папе Бергольо был кратким и по делу:

«Великому Магистрату Суверенного Мальтийского Ордена стало известно о решении Святого Престола назначить группу из пяти человек, чтобы прояснить ситуацию c отстранением бывшего Великого Канцлера. Отстранение бывшего Великого Канцлера является актом внутреннего управления Суверенного Мальтийского Ордена и, следовательно, относится к его исключительной компетенции».

Другими словами: «Отвали!» Не твое дело.

Можно быть уверенным, что прежде чем Совет опубликовал этот ответ, Его Высокопреосвященство кардинал Бёрк сделал свою каноническую домашнюю работу.

Таким образом, если Франциск решит продолжить свою вендетту, ему придется вести настоящую битву с крайне трудным, умным и подготовленным противником.

Ирония ситуации, которую мы можем наблюдать, заключается в том, что следствием попыток Франциска нейтрализовать Бёрка станет то, что он обратит причиняемое им зло на себя самого:

Convertetur dolor ejus in caput ejus,

et in verticem ipsius iniquitas ejus descendet!

[Злоба его обратится на его голову,

и злодейство его упадет на его темя.

(Пс 7:17) ]

