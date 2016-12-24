Кардинал Бёрк: Если папа открыто исповедует ересь, он сразу перестает быть папой

Американский кардинал Рэймонд Лео Бёрк был возведен в сан епископа Папой Иоанном Павлом II в 1994 году. В 2010 году Папа Бенедикт XVI сделал его кардиналом и вскоре после этого он стал префектом Верховного трибунала апостольской сигнатуры. В 2014 году Франциск сместил его с поста префекта и назначил капелланом Мальтийского ордена. Во время экстраординарного Синода епископов, созванного в Риме в октябре 2014, кардинал Бёрк жестко критиковал промежуточный отчет (Relatio post disceptationem), настаивая, что он «не имеет прочной основы в Священном Писании и Учительстве Церкви» и даже «производит впечатление некоего нового… революционного учительства о браке и семье». Далее он добавил, что проясняющее заявление от папы Франциска «сильно запоздало».

Недавно, в сентябре текущего 2016 года, кардинал Берк и три других кардинала – Карло Кафарра, Вальтер Брандмюллер и Иоахим Майснер – направили папе Франциску запрос о разъяснении ряда деталей из 8 главы постсинодального апостольского увещания Amoris Laetitia. В письме, в частности, говорилось: «Мы, нижеподписавшиеся, а также множество епископов и священников, получили многочисленные запросы от верующих из разных социальных слоев о том, как правильно интерпретировать Главу VIII Увещания» и просили Святейшего Отца «как высшего Учителя веры, которого Воскресший призвал утверждать своих братьев в вере, разрешить сомнения и внести ясность».

15 ноября 2016 года в интервью Эдварду Пентину для Национального католического журнала (National Catholic Register) кардинал Бёрк пояснил, что «пять критических пунктов», которые посредством запроса (dubia) представлены папе Франциску «касаются незыблемых моральных принципов» и в случае, если «не будет ответа по этим вопросам, тогда видимо будет поставлен вопрос о необходимости совершить акт формального исправления серьезного заблуждения».

Представитель католического журнала Catholic World Report побеседовал с кардиналом Берком в Торжество Непорочного Зачатия (8 декабря) в святилище Девы Марии Гваделупской в Висконсине, основанном им в бытность его епископом Ла-Кросс с 1994 по 2003 год.

Интервью

CWR: В начале 2004 года, когда в то время массачусетский сенатор Джон Керри баллотировался в президенты, а вы служили архиепископом Сент-Луиса (Миссури), вы сказали, что Керри должно быть отказано в причастии за его позицию по поддержке абортов. Вы также сказали, что всегда напрашиваетесь на неприятности. Вы по-прежнему на них напрашиваетесь?

Кардинал Бёрк: Действительно… но я верю, что это неприятности во благо.

CWR: Когда в последний раз Римскому Папе выносилось порицание?

Кардинал Бёрк: Насколько мне известно, я в этом не эксперт, это был Иоанн XXII. Он подвергся исправлению за ложное учение относительно «блаженного видения» (visio beatifica).

CWR: И кто его предпринял?

Кардинал Бёрк: В этом участвовали епископ и несколько монахов-доминиканцев.

В 1330-х годах Иоанн XXII публично учил — хотя выражая лишь собственное мнение — будто души на небесах не могут лицезреть Бога до Страшного Суда, что противоречит учению Церкви. В ответ некоторые богословы выступили против Папы Иоанна. Некоторые из них подверглись преследованиям, однако Папа отступил после того как богословы из Парижского университета во главе с Петром Палуданусом, латинским Патриархом Иерусалима, написали совместное письмо. В письме выражалось полное послушание Иоанну, но при этом в нем утверждалось, что приписываемое Папе учение противоречит католической вере. Перед смертью Иоанн отказался от своих еретических убеждений. — СКГ

CWR: Имеется ли в Священном Писании основа для порицания папы?

Кардинал Бёрк: Классический библейский базис — это когда Св. Павел одёрнул Петра (см. Гал 2:11) за его попытки приспособить раннюю Церковь к иудейской традиции. Св. Павел выступил против Петра, поскольку тот требовал от новообращенных язычников вещей, необязательных для христианской веры. И Петр, фактически, был согласен с этим, но в присутствии иудействующих притворялся, что занимает иную позицию, поэтому Павел его поправил, высказав ему в лицо свои возражения.

CWR: Почему вы считаете 8 главу Amoris Laetitia столь двусмысленной?

Кардинал Бёрк: Причина ее двусмысленности, как мне кажется, в том, что она дает простор для практики, никогда не допускавшейся в Церкви, а именно позволяет людям, публично живущим в тяжком грехе, приступать к Таинствам.

CWR: Похоже вы являетесь рекордсменом по применению Канона 915, если вспомнить противостояние с сенатором Керри, а ранее с несколькими другими политиками в Висконсине, где вы были епископом в 1994-2003 годах. (Канон 915 Кодекса канонического права гласит: «Ко священному Причастию не следует допускать отлучённых или подвергшихся интердикту после наложения

или объявления наказания, равно как и других лиц, упорно пребывающих в явном тяжком грехе», прим. ред. CWR)

Кардинал Бёрк: Хорошо прослыть рекордсменом в таком вопросе.

CWR: Что изначально побудило вас направить запрос (dubia) папе Франциску?

Кардинал Бёрк: Некоторые из нас уже направляли папе Франциску запросы на этот счет в письменной форме, поскольку это все очень серьезно. Но так как имеет место растущее смятение в Церкви, во многих ее сферах и частях, а также поступают жалобы как от священников, так и от мирян, то кардиналы, которые являются главными советниками Папы, должны были исполнить свою обязанность путем поиска разъяснения относительно тех вещей, которые, чем дольше они остаются под сомнением, тем больше вносят путаницы и могут стать источником духовного вреда в церкви.

CWR: Много идет разговоров, что документу Amoris Laetitia пришлось выражаться двусмысленно, поскольку разведенные второбрачные уже находятся в двусмысленном положении. Что вы на это скажете?

Кардинал Бёрк: Для тех, кто был разведен и вступил в повторный брак, или, точнее говоря — разведен и живет в незаконном брачном союзе, если они действительно понимают, в чем состоит католическая вера, решение этого вопроса состоит вовсе не в некоем сбивающем с толку подходе; напротив, решение заключается в том, чтобы знать истину о браке, узами которого человек связан, и, чтобы человек, зная эту истину, жил в соответствии с ней. Это единственный подход, позволяющий верующему в такой ситуации обрести мир как с Богом, так и в Церкви. Это не ново, подобные ситуации существовали на протяжении всей истории Церкви. В таких ситуациях всегда есть сложности, но единственный путь, который можно предложить этим людям — это признать истину и жить ею.

CWR: Почему просто позволить им принимать Причастие — это не подлинно пастырское решение?

Кардинал Бёрк: Потому что это неуважение к истине, и не может существовать какого-либо пастырского решения, которое не почитало бы истину, провозглашенную самим Христом в Евангелии. Таким образом, если я связан с кем-то узами брака и при этом живу в супружеских отношениях с кем-то еще, в прелюбодеянии, тогда пастырская забота должна быть направлена на то, чтобы помочь мне освободиться от греха прелюбодеяния. Мне ничем не поможет и только причинит вред, если вдруг скажут: «Все в порядке, продолжай, можешь так жить и по-прежнему приступать к Таинствам».

CWR: Если какая-нибудь пара, где хотя бы один находился ранее в браке, и предыдущие брачные узы не были объявлены несуществующими, приходит к вам и говорит: «Посмотрите, мы женаты уже 20 лет. У нас стабильные отношения, мы прижили вместе четырех детей, и они ведут достойную жизнь. Мы ходим в церковь каждое воскресенье, а дети посещают католическую школу. Почему нам должно быть отказано в причастии, не говоря уже об исповеди?». Что бы вы ответили?

Кардинал Бёрк: По причине того, что один из них связан узами предыдущего брака, он не свободен вступить в повторный брак или жить в супружеском союзе с кем-либо еще. Если по каким-то причинам, будь то воспитание детей или иная уважительная причина, им нужно продолжать жить под одной крышей, значит они призваны жить целомудренно, как брат и сестра.

CWR: И что, есть другие, помимо четырех кардиналов, направивших запрос папе Франциску, кто разделяет вашу точку зрения?

Кардинал Бёрк: Да.

CWR: А открыто они не высказываются, потому что… ?

Кардинал Бёрк: По разным причинам, в частности, СМИ искажают ситуацию и подают ее так, будто всякий, кто поднимает вопрос об Amoris Laetitia проявляет непослушание по отношению к Папе или является врагом Папы и так далее. Поэтому они…

CWR: Поэтому они не высовываются.

Кардинал Бёрк: Да, видимо так.

CWR: Один прелат обвинил вас и ваших друзей кардиналов, что вы впали в ересь. Каков будет ваш ответ?

Кардинал Бёрк:Как вы можете впасть в ересь, задавая искренние вопросы? Это даже как-то нелогично обвинять нас в ереси. Мы поднимаем фундаментальные вопросы, основанные на непрерывной традиции нравственного учительства Церкви. Так что я не думаю, будто есть вероятность, что мы таким образом совершаем нечто еретическое.

CWR: Некоторые критики говорят, что вы косвенно обвиняете папу в ереси.

Кардинал Бёрк: Нет, мы этого совершенно не подразумевали. Мы просто попросили его, как Верховного Пастыря Церкви, прояснить пять пунктов, содержащих путаницу, это очень серьезные и основательные пункты. Мы не обвиняем его в ереси, но просим его, как Верховного Пастыря, ответить нам на эти вопросы.

CWR: Поднимая эти вопросы, вы навлекаете на себя – скрыто со стороны папы и явно со стороны всех остальных – обвинение в легализме (приверженности букве закона, прим. пер), в фарисействе и саддукействе (улыбка, тихий смех). Вы улыбаетесь, потому что вас всегда в этом обвиняют. Почему же это не легализм?

Кардинал Бёрк: Просто потому, что не ради формального упражнения мы задаем вопросы, и речь идет не о позитивном церковном праве, то есть законе, созданном самой Церковью. Это вопросы, относящиеся к естественному нравственному закону и фундаментальному евангельскому учению. Вряд ли это легализм — быть внимательными к этому учению. Фактически, это сам Господь наш преподал нам путь совершенства, к которому мы призваны. Вот почему Он же сказал, что пришел не нарушить закон, но исполнить его (Мф 5:17)

CWR: Епископ Атаназиус Шнайдер, O.R.C., вспомогательный епископ архидиоцеза Пресвятой Девы Марии в Астане (Казахстан) и титулярный епископ Целерины, написавший открытое письмо в поддержку четверых кардиналов и их запроса (dubia), заявил также, что Церковь де факто находится в состоянии раскола. Вы согласны с ним?

Кардинал Бёрк: Существует очень серьезное разделение в Церкви, которое нуждается в исправлении, поскольку речь идет, как я ранее говорил, о фундаментальном догматическом и моральном учении. И если оно вскоре не прояснится, то может перерасти в настоящую схизму.

CWR: Некоторые люди говорят, что папа сам отделяет себя от единства с Церковью. Может ли папа на законных основаниях быть обвинен в схизме или в ереси?

Кардинал Бёрк: Если папа открыто исповедует ересь, он уже в силу этого сразу перестает быть папой. Это происходит автоматически. И это может случиться.

CWR: Это может случиться.

Кардинал Бёрк: Да.

CWR: Страшно подумать.

Кардинал Бёрк: Страшно такое подумать, и я надеюсь, мы не станем свидетелями этого когда-либо в ближайшее время.

CWR: Возвращаясь мысленно назад, не думаете ли вы, глядя на всю ту полемику, что образовалась вокруг этого, что вам следовало бы свою обеспокоенность при себе и просто ждать, когда Его Святейшество ответит на ваш запрос?

Кардинал Бёрк: Нет, вовсе нет, потому что верующие, и священники, и епископы имеют право получить ответы на эти вопросы. Это было нашим долгом, как кардиналов, когда папа ясно дал понять, что он не будет отвечать на них, сделать их достоянием общественности, чтобы священники и верные миряне, имеющие те же сомнения, знали, что их сомнения законны и что они достойны того, чтобы им ответили.

CWR: Некоторые считают вас врагом папы Франциска. Как вы расцениваете свое отношение к нему?

Кардинал Бёрк: Я кардинал Церкви и один из основных сотрудников Папы. Я отношусь с абсолютным почтением к Петрову служению. Если бы я не заботился о нем и его исполнении Петрова служения, я бы просто промолчал и оставил все идти своим чередом. Но поскольку я по совести верю, что на нем лежит обязанность прояснять эти материи для Церкви, я довел это до его сведения, не только в данном случае, но и в иных случаях. Публикация этого обращения (dubia) была сделана с полным уважением к его служению. Я не враг Папе.

CWR: Возвращаясь к вопросу о папе, упорствующем в ереси. Что происходит, если папа упорствует в ереси и значит он больше не папа? Новый конклав? Кто несет ответственность за Церковь? Или мы просто даже не хотим заходить так далеко и представлять это себе?

Кардинал Бёрк: Уже имеется в наличии порядок действий, что происходит, если Папа прекращает свое служение, как было в том случае, когда Папа Бенедикт XVI отрекся от своего служения. Церковь продолжала управляться в промежуток между днем вступления в силу его отречения и инаугурации папского служения Франциска.

CWR: Кто имеет полномочия объявить его находящимся в состоянии ереси?

Кардинал Бёрк: Это должны быть члены Коллегии кардиналов.

CWR: Еще раз, чтобы прояснить, говорите ли вы, что папа Франциск впал в ересь или что он близок к ней?

Кардинал Бёрк: Нет, я не говорю, что папа Франциск впал в ересь. Я никогда этого не говорил. Я также не заявлял, что он близок к тому, чтобы впасть в ересь.

CWR: Не должен ли Святой Дух защитить нас от подобной опасности?

Кардинал Бёрк: Святой Дух обитает в Церкви. Святой Дух всегда блюдет, вдохновляет и укрепляет Церковь. Но члены Церкви и, первейшим делом, ее иерархия, должны содействовать побуждениям Святого Духа. Присутствие Святого Духа среди нас это одно, но совсем другое дело, что мы должны быть послушны Святому Духу.

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