Заявление Великого Магистрата Мальтийского Ордена (23.12.2016)

Великому Магистрату Суверенного Мальтийского Ордена стало известно о решении Святого Престола назначить группу из пяти человек, чтобы прояснить ситуацию c отстранением бывшего Великого Канцлера.

Отстранение бывшего Великого Канцлера является актом внутреннего управления Суверенного Мальтийского Ордена и, следовательно, относится к его исключительной компетенции. Вышеупомянутое назначение является следствием недопонимания со стороны Государственного Секретариата Святого Престола.

Великий Магистр вчера вечером с уважением разъяснил эту ситуацию в письме Верховному Понтифику, изложив причины, по которым предложения Государственного Секретариата являются неприемлемыми.

Он заверил Святого Отца в своем сыновнем почтении и испросил у Понтифика Апостольского благословения как для себя, так и для Суверенного Мальтийского Ордена, его 13 500 членов и 100 000 сотрудников и волонтеров, которые продолжают осуществлять постоянное и деятельное присутствие госпитальеров более чем в 120 странах мира, в согласии с многовековой харизмой Мальтийского Ордена.

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