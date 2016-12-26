«Церковь больше не католическая»: интервью с Алессандро Ньокки

В ходе традиционного рождественского поздравления сотрудникам курии папа, имея в виду Dubia (запрос) кардиналов, говорил об одержимости демоном. Можем ли мы говорить о расколе в Церкви?

Разумеется, этот раскол существует, и эта речь подтверждает это. Но здесь нечему удивляться. Раскол существует больше тридцати лет, это случилось не сегодня, ничего существенного или действительно нового.

А Dubia кардиналов?

Мы можем определить это как хорошую и законную инициативу, более того, как похвальную и даже отважную. Но я считаю, что она запоздала. Она появилась с опозданием во время уже свершившегося бедствия.

Почему она запоздала?

Четверо кардиналов отправили Dubia по поводу документа “Amoris laetitia”, который, несомненно, является худшим документом в том, что касается католического вероучения; он стал порождением многих лет плохого управления. Я расцениваю этот текст как не просто двусмысленный, но и как не католический. Однако я считаю, что просыпаться надо было раньше, и что были уже другие сферы, которыми нужно было заняться – вероучение и литургия. “Amoris laetitia”, может быть, даже является чем-то вторичным по отношению к остальному.

Таким образом, вы не возлагаете надежд на инициативу четверых кардиналов…

Бергольо совершенно не волнует каноническое право и дисциплина. Я не знаю, поддерживают ли другие четверых кардиналов, может быть, и да. И всё же, я задаюсь вопросом: если Бергольо не ответит, что может случиться? Ничего, и кардиналы останутся крайними. Повторяю: надо было начинать действовать раньше.

А папа Франциск?

Он ненавидит католическое вероучение и даже Традицию, я даже думаю, что он здесь именно для того, чтобы бороться с ними, и он делает это весьма усердно и эффективно. Он представляет Церковь, не являющуюся уже действительно католической, он изобретает религию, которой не существует.

А сопротивление кардиналов с их Dubia?

Как я уже сказал, они начали действовать поздно, и было бы правильно, если бы их действия касались более важных тем, а не “Amoris laetitia”.

Какой епископат в Европе, по вашему мнению, наиболее критично настроен в отношении Бергольо?

Я бы сказал, что в Восточной Европе можно найти честных епископов. Наверное, польский епископат демонстрирует наибольшую приверженность уважительному отношению к вероучению и традиции, существующую в такой стране как Польша, всё еще остающаяся католической.

Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов.

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