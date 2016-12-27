Мерзость запустения. Католики спасаются бегством

Вид полупустой площади св. Петра во время одного из самых значимых событий в жизни Католической Церкви — апостольского благословения Urbi et orbi и связанной с ним речи, с которой Римский епископ обращается к миру дважды в год — неприятно поразил многих католиков, наблюдавших за телетрансляцией 25 декабря. Однако это стало лишь очередным подтверждением давно наметившейся тенденции. Напомним, что 26 августа 2015 года, по случаю сотой генеральной аудиенции понтификата Франциска, Префектура папского дома обнародовала следующую информацию о посещаемости этих мероприятий:

— 1.548.500 человек присутствовало на 30 аудиенциях в 2013 году,

— 1.199.000 человек на 43 аудиенциях в 2014 году,

— 400.100 человек на 27 аудиенциях в 2015 году.

Это означает, что в каждый последующий год среднее число слушателей на каждой аудиенции было следующим:

— 51.617 человек в 2013,

— 27.883 человек в 2014,

— 14.818 в 2015.

То есть их количество составляло половину от предыдущего года. Очевидно, теперь настали «тощие годы», поскольку после юбилейной сотой аудиенции было объявлено, что присутствовало «более 10 тысяч».

Медленное и постоянное кровотечение, которое меньше чем за два года приобрело тревожные масштабы. Число людей, которые являются по средам на площадь Святого Петра, чтобы присутствовать на аудиенции у Папы, начало снижаться, после того, как Франциск занял престол Петра. И нет признаков, что тенденция изменится.

С тех пор, как сделался понтификом, Бергольо уже потерял приблизительно двух верных из трех. Данные более чем официальные: цифры опубликованы Префектурой папского дома, иначе говоря, ватиканским учреждением, в чьи обязанности входит подготовка и организация аудиенций.

По сравнению с этим Ратцингер, которого обвиняли в «отсутствии харизмы и привлекательности» для масс, демонстрирует куда лучшие показатели. За восемь лет понтификата встречи с Бенедиктом XVI в Ватикане и Кастель Гандольфо посетили двадцать с половиной миллионов человек (20.544.970). Особенно отрадными были показатели в 2012 (2.351.200 паломников) и в 2011 (2.553.800, даже больше, чем на следующий год). Тенденция, которая, как было сказано, с избранием папы Франциска резко и неожиданно переменилась. И судя по данным последних месяцев, можно говорить о дальнейшем ухудшении.

СКГ По материалам: Libero Quotidiano, автор Fabrizio Melis Repubblica, автор Sandro Magister Cattolici Romani

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