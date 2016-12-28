Кардинал Брандмюллер: Исправлять Франциска будут без лишнего шума

Кардинал Вальтер Брандмюллер, один из четверых кардиналов, подписавших запрос (dubia) Франциску относительно двусмысленных положений постсинодального увещания “Amoris laetitia”, сообщил итальянскому журналисту Андреа Торниелли, что «братское исправление» Франциска, о котором ранее говорил кардинал Рэймонд Бёрк, на первом этапе не будет публичным, а будет происходить “in camera caritatis”. Это латинское выражение имеет средневековое происхождение и означает, в частности, осуществление властных действий в судебном помещении (“camera”) в частном порядке, без огласки, которая могла бы повлечь ущерб для репутации провинившегося. В ряде случаев, из соображений христианской любви (“caritas”), внушение или выговор обвиняемому могло быть сделано приватно. По мнению кардинала Брандмюллера, кардинал Бёрк убежден, что «в первой инстанции» формальное исправление Франциска должно происходить именно таким непубличным образом, что вполне соответствует евангельской схеме:

«Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего;

если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово;

если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь».

(Мф 18, 15-17)

Кардинал Брандмюллер также подчеркнул, что Рэймонд Бёрк, заявивший о возможности «братского исправления» Франциска в нескольких своих интервью, выражал свое собственное мнение, которое, тем не менее, могут разделять и другие кардиналы, подписавшие запрос.

«Мы, кардиналы, ожидаем ответа на dubia, поскольку отсутствие ответа могло бы быть расценено широкими кругами Церкви как отказ придерживаться ясного и четко сформулированного вероучения», сказал кардинал Брандмюллер. При этом немецкий прелат отметил, что СМИ не вполне правильно истолковали слова кардинала Бёрка о том, что исправление может последовать после торжества Богоявления, как назначение конкретной даты этого действия. На самом деле, Патрон Мальтийского ордена лишь указал на то, что в Рождественское время стоит сосредоточиться на духовном переживании этого литургического периода, отложив в эти дни дела и дискуссии. По всей видимости, решение о сроках исправления Франциска (которое неминуемо последует, если он не даст четкого ответа) будет принято кардиналами несколько позже.

СКГ

По материалам Vatican Insider По материалам

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