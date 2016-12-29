«Эффект Франциска»: За последние два года 9 миллионов бразильцев покинули Католическую Церковь

Из Бразилии приходят данные, свидетельствующие о катастрофе в Католической Церкви. Опрос, проведенный институтом общественного мнения Datafolha, показал, что число взрослых, заявляющих о себе как о католиках, сократилось с 60 процентов в 2014 году до 50 процентов в 2016 году.

Это означает, что за последние два года около 9 миллионов верных решили покинуть Церковь.

Данные, безусловно, обескураживают, особенно если учесть, что впервые в истории на престоле святого Петра находится понтифик, происходящий с латиноамериканского континента.

Опрос «Датафолья» показал, что за тот же период значительно возросло число людей, не исповедующих никакой религии. За последние два года их количество увеличилось с 6 до 14 процентов.

В 2012 году число людей, называющих себя католиками, составляло 64,6 %.

Опрос показывает, что 43 процента бразильских католиков проживают на юго-востоке — в наиболее развитом регионе страны, тогда как на севере и западе их число достигает лишь 15 процентов от общего числа населения.

Статистическая погрешность опроса «Датафолья» составляет 2 процента. Он проводился в минувшем месяце на национальном уровне в 174 муниципалитетах, в нем приняли участие 2828 человек в возрасте свыше 16 лет.

Стоит напомнить, что хотя данный лавинообразный отток католиков не свидетельствует об экспансии евангелических христиан, половина бразильских протестантов происходят из Католической Церкви.

Большая часть обращений происходила более 25 лет назад, и перешедшие из Католической Церкви в качестве основного мотива указывали изменение отношений с Богом (77 процентов) и стиль богослужений в новых Церквях (68 процентов).

Генеральный секретарь Конференции епископов Бразилии епископ Ульрих Штайнер в интервью газете «Folha de S. Paulo» заявил, что число людей, готовых бороться за справедливость, является более важным, чем процент католиков.

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