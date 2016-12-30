Архиепископ Кондрусевич отправил открытые письма белорусским министрам

Архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич направил открытое письмо министру внутренних дел Республики Беларусь, в котором выразил свою озабоченность тем, что правительство этой страны в последние годы в несколько раз занижает статистические данные относительно числа католиков, посещающих пасхальные и рождественские богослужения, в результате чего искусственно создается драматическая картина постоянного сокращения числа верующих, приходящих в церковь.
Министру внутренних дел
Республики Беларусь
Шуневичу И.А.
Открытое письмо
Глубокоуважаемый Игорь Анатольевич!
Свидетельствуя Вам и возглавляемому Вами Министерству внутренних дел Республики Беларусь уважение, хочу обратить Ваше внимание на следующее обстоятельство.
Согласно информации официального сайта руководимого Вами министерства, на богослужениях в Рождественскую ночь в Республике Беларусь в этом году присутствовало около 40 тыс. верующих (mvd.gov.by), что не соответствует действительности и эта цифра является явно заниженной, о чем свидетельствуют данные по г. Минску и г. Гродно, не говоря о других приходах, особенно на Гродненщине.
Только в г. Минске в Рождественскую ночь 2016 г. на всех богослужениях присутствовало ок. 11 тыс. человек, в Гродно — ок. 13 тыс., в Лиде — ок. 6 тыс. Т.е. только в этих трех городах присутствовало 75% от предоставленных МВД данных. А сколько было в других городах, таких как например Ошмяны, Волковыск, Браслав, Поставы, Глубокое, Барановичи, Брест и др.?
Вообще, согласно существующей практике в Католической Церкви, статистические данные на Рождественские и Пасхальные богослужения подаются по результатам участия в ночных и дневных богослужениях, ибо далеко не все верующие могут принимать участие в ночных службах. В этом году на Рождественских ночных и дневных богослужениях в г. Минске присутствовало около 32 тыс. человек, в Гродно — около 40 тыс., в Лиде — около 20 тыс. Поэтому реальное количество участвовавших в рождественских богослужениях во всей Беларуси во много крат больше, чем подано на сайте МВД.
Тревогу вызывает тот факт, что в последние годы наблюдается тенденция к искусственному занижению участия католиков в богослужениях. Так, если на Рождество 2011 г. МВД насчитало 240 тыс. чел., то в 2012 уже 95, в 2013 — 83, в 2014 — 58 (krynica.info).
Выражаю надежду, что в будущем МВД будет предоставлять соответствующую истине информацию об участии верующих в католических богослужениях.
С уважением и наилучшими пожеланиями на наступающий Новый 2017 Год.
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич
Митрополит Минско-Могилевский
Председатель Конференции
Католических Епископов в Беларуси
Ранее архиепископ Кондрусевич направил открытое письмо министру здравоохранения РБ, в котором подверг критике проект Норм медицинской этики и деонтологии, выразив особую тревогу в связи с предлагаемым запретом на открытое ношения религиозных знаков и символов сотрудниками медицинских учреждений. В частности, он написал следующее:
Если можно носить знаки принадлежности к партиям или общественным организациям, то почему нельзя религиозной? Такой подход выглядит не иначе как новая закамуфлированная дискриминация верующих, которым запрещается открыто свидетельствовать о своей религиозной принадлежности. Мы приходим к парадоксу, что в условиях свободы вероисповедания, которое гарантирует Конституция, в том числе и медикам,предлагаются нормы, противоречащие основному законодательству, многовековой традиции веротерпимости и толерантности нашего народа.
Беларусь известна своими традиционными духовными ценностями, от которых сегодня отказываются многие страны Западной Европы. И мы видим к чему это привело. Предлагаемый же Проект Норм медицинской этики и деонтологии в пункте о недопустимости открытого ношения религиозных знаков и символов практически копирует порочный и опасный западный опыт.
Таким образом, Проект Норм медицинской этики и деонтологии может привести к напряженности на религиозном фоне, начать притеснение лиц, исповедующих многовековые духовные ценности, заложенные в основе нашей культуры и идентичности, и повсеместно выражаемые в религиозных символах.
Ранее сообщалось о том, что Уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь не разрешил служить в Беларуси католическому священнику-иезуиту Клеменсу Верту, имеющему российское гражданство.