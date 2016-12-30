Архиепископ Кондрусевич отправил открытые письма белорусским министрам

Архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич направил открытое письмо министру внутренних дел Республики Беларусь, в котором выразил свою озабоченность тем, что правительство этой страны в последние годы в несколько раз занижает статистические данные относительно числа католиков, посещающих пасхальные и рождественские богослужения, в результате чего искусственно создается драматическая картина постоянного сокращения числа верующих, приходящих в церковь.

Полный текст письма приводится на сайте Римско-католической Церкви Беларуси.

Минск, 27 декабря 2016 г.

Министру внутренних дел

Республики Беларусь

Шуневичу И.А.

Открытое письмо

Глубокоуважаемый Игорь Анатольевич!

Свидетельствуя Вам и возглавляемому Вами Министерству внутренних дел Республики Беларусь уважение, хочу обратить Ваше внимание на следующее обстоятельство.

Согласно информации официального сайта руководимого Вами министерства, на богослужениях в Рождественскую ночь в Республике Беларусь в этом году присутствовало около 40 тыс. верующих ( mvd.gov.by ), что не соответствует действительности и эта цифра является явно заниженной, о чем свидетельствуют данные по г. Минску и г. Гродно, не говоря о других приходах, особенно на Гродненщине.

Только в г. Минске в Рождественскую ночь 2016 г. на всех богослужениях присутствовало ок. 11 тыс. человек, в Гродно — ок. 13 тыс., в Лиде — ок. 6 тыс. Т.е. только в этих трех городах присутствовало 75% от предоставленных МВД данных. А сколько было в других городах, таких как например Ошмяны, Волковыск, Браслав, Поставы, Глубокое, Барановичи, Брест и др.?

Вообще, согласно существующей практике в Католической Церкви, статистические данные на Рождественские и Пасхальные богослужения подаются по результатам участия в ночных и дневных богослужениях, ибо далеко не все верующие могут принимать участие в ночных службах. В этом году на Рождественских ночных и дневных богослужениях в г. Минске присутствовало около 32 тыс. человек, в Гродно — около 40 тыс., в Лиде — около 20 тыс. Поэтому реальное количество участвовавших в рождественских богослужениях во всей Беларуси во много крат больше, чем подано на сайте МВД.

Тревогу вызывает тот факт, что в последние годы наблюдается тенденция к искусственному занижению участия католиков в богослужениях. Так, если на Рождество 2011 г. МВД насчитало 240 тыс. чел., то в 2012 уже 95, в 2013 — 83, в 2014 — 58 (krynica.info).

Выражаю надежду, что в будущем МВД будет предоставлять соответствующую истине информацию об участии верующих в католических богослужениях.

С уважением и наилучшими пожеланиями на наступающий Новый 2017 Год.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич

Митрополит Минско-Могилевский

Председатель Конференции

Католических Епископов в Беларуси