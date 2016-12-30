Франциск: «Я могу войти в историю как тот, кто расколол Католическую Церковь»

На прошлой неделе влиятельный немецкий журнал “Der Spiegel” опубликовал статью, посвященную нынешнему кризису в Церкви и возрастающему противостоянию папе Франциску. В конце этой статьи ее автор, корреспондент “Spiegel” в Италии Вальтер Майр, сообщил о немаловажной детали, о которой стало известно от ближайшего окружения Франциска:

Говорят, что в крайне узком кругу папа Франциск самокритично охарактеризовал себя следующим образом: «Не исключено, что я войду в историю как тот, кто расколол Католическую Церковь».

В своей статье Вальтер Майр неоднократно упоминает о возмущении словами и действиями Франциска, которое пока еще подспудно зреет в Католической Церкви, порой прорываясь наружу. Майр описывает атмосферу в Ватикане следующими словами:

Это было субботним утром на прошлой неделе, вскоре после восьми часов, в Паулинской капелле в Ватикане. Группа из пятидесяти кардиналов, живущих сейчас в Риме, собралась, чтобы поздравить папу Франциска и сослужить с ним Мессу по случаю его 80-летнего юбилея – элегантные пурпурные сутаны и пурпурные шапочки, насколько позволяет видеть глаз. Сидя под фреской Микеланджело, изображающей распятие Петра, сановники смотрели на облеченного властью человека, сидящего по левую сторону от алтаря – и отчужденность была практически осязаемой. «Будьте уверены, что мы рядом с вами», сказал кардинал декан Анджело Содано Франциску, однако это заверение прозвучало как-то странно и неискренне.

Автор статьи также отмечает, что кардинал Вальтер Брандмюллер, живущий в Риме, отговорился от участия в этом праздновании, сославшись на нездоровье, однако всё же направил Франциску поздравительное послание.

Затем Майр описывает события, связанные с запросом (dubia) Четырех Кардиналов, а также с решением Франциска не отвечать на их письмо, содержащее сомнения относительно изданного им документа “Amoris laetitia”. Автор даже называет решение Франциска совсем не отвечать на это письмо «максимальным наказанием». По мнению Майра, Франциск явно чувствует себя уязвленным всем происходящим, и об этом можно, в частности, судить по словам, произнесенным им в его рождественском обращении к сотрудникам Римской курии, когда он говорил о «злонамеренном противодействии» своим реформам, «которое вдохновляется демоном», недвусмысленно указывая на тех, «кто скрывается за словами о традициях, о внешнем, о формальностях».

Ссылаясь на известного ватиканиста Эдварда Пентина, Майр пишет: «Папа кипит и бурлит». Майр также цитирует кардинала Брандмюллера, которого он сам посетил в его квартире недалеко от площади св. Петра. Говоря о текущей ситуации, кардинал Вальтер Брандмюллер сказал, что речь идет о самой сути веры, о католическом вероучении, и вопрос стоит «или всё, или ничего». Франциск вместе с кардиналом Каспером пытается смягчить центральные предписания католической веры, отдав их толкование на откуп епископам и священникам на местах, чтобы они приспосабливали их к условиям повседневной жизни людей. По мнению Брандмюллера, такой новый подход является атакой на само основание Вселенской Церкви:

«Всякий, кто полагает, что можно совмещать продолжающееся прелюбодеяние и принятие Святого Причастия, является еретиком и содействует схизме». Согласно Брандмюллеру, Священное Писание – это не магазин самообслуживания, где каждый может брать то, что ему подходит. «Согласно слову Апостола Павла, мы являемся домостроителями тайн Божиих, а не их собственниками».

По мнению Майра, «на карту поставлено многое». «Франциск кажется всё более замкнутым» и «утомленным». Близкий к папе человек поведал Майру: «Многие больше не узнают во Франциске 2016 года того человека, которого они избрали в 2013-м». Журналист также говорит, что завершившийся Год Милосердия оставил открытыми все вопросы, а число верующих, принявших в нем участие, оказалось намного ниже ожидаемого. Реформа курии не продвигается, а из некоторых дикастерий приходят сообщения о «тотальном хаосе». Болтливость Франциска создает дополнительные проблемы; так, своими недавними замечаниями о средствах массовой информации и их склонности к «копрофагии» — поеданию экскрементов — он вызвал возмущение даже среди тех, кто ему симпатизирует.

Тем не менее, Франциск продолжает бороться за свое дело. Он рано встает по утрам и работает с пяти часов. Но у него остается не так уж много времени – срок в «4 или 5 лет», который он сам себе когда-то отвел, уже подходит к концу. Однако от него еще можно ждать сюрпризов, и о главном из них, он, возможно, и проговорился в своем ближайшем кругу, когда заявил о том, что может стать тем, кто расколет Католическую Церковь.

СКГ

По материалам Der Spiegel и OnePeterFive По материалам

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