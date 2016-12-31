Радио Ватикана прекращает самостоятельное существование

31 декабря 2016 года Радио Ватикана прекратит свое независимое существование, длившееся более 80 лет, будучи поглощено новым Секретариатом по делам коммуникаций.

Трансляции радиопрограмм будут продолжены – во всяком случае, в ближайшем будущем – однако Радио Ватикана больше не будет существовать как самостоятельная корпорация. Парадоксальным образом, радиостанция, которой всегда управляли иезуиты, исчезнет именно в период правления первого иезуита на троне св. Петра.

Радио Ватикана было основано в 1931 году Гульельмо Маркони по просьбе Папы Пия XI, и в настоящее время на нем работает свыше 200 человек, которые готовят передачи и тексты на множестве языков. Однако префект Секретариата по делам коммуникаций монс. Дарио Вигано дал понять, что в результате реформы ватиканских СМИ количество коротковолновых трансляций будет значительно сокращено. Радиовещание было признано неэффективным расходованием ограниченных ватиканских ресурсов; Радио Ватикана ежегодно приносило убытки от 20 до 30 миллионов евро.

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