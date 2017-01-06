«Сомнительный Папа не считается Папой»

К сожалению, в наши дни многие полагают, что быть «типичным католиком» — значит существовать в уютной раковине благочестия и послушания, куда можно втягивать свое нежное тельце всякий раз, когда твоей хрупкой вере угрожает какая-либо опасность. «Типичный католик»™ не верит в нестандартные ситуации, в его мире всё определено раз и навсегда, любую информацию о кризисе в Церкви он считает конспирологией и происками врагов, а для любой плохой новости у него всегда наготове желтенький смайлик и картинка с милым Иисусиком в пастельных тонах. Он не готов анализировать даже те факты, которые находятся у него перед глазами, если у него возникает хоть малейшее подозрение, что они могут помешать ему в нужный момент вновь спрятаться в свою раковину, а тем более, способны расколоть ее. В любой непонятной ситуации он предпочитает зарыть голову в песок, предварительно обвинив нарушителей своего спокойствия в тех или иных смертных грехах, а для вящей убедительности — в ереси, схизме и апостасии. «Типичные католики»™ встречаются в любых церковных сферах, ими могут быть простые прихожане, журналисты, богословы, священники, монахи и монахини, епископы и даже кардиналы. «Типичный католик»™ никогда не станет читать того, о чем говорится в этой статье, ведь он заранее уверен: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Поэтому мы, не опасаясь задеть его религиозные чувства, немедленно перейдем к сути дела и сформулируем основную мысль дальнейшего текста: Хорхе Марио Бергольо не является Римским Папой, поскольку собрание кардиналов, на котором он был избран, нельзя считать конклавом.

Достаточно лишь внимательно изучить документы и хронологию событий и признать факт, что… никакого конклава на самом деле не было

Само по себе это не является новостью для тех, кто изучал историю этого вопроса, освещавшегося, в частности, и на нашем сайте. На самом деле, оснований для сомнений в действительности избрания Франциска не так уж и мало. Некоторые считают, что Бенедикт XVI не мог или не имел намерения в полной мере отречься от служения св. Петра, и потому избрание его преемника либо невозможно, либо избранный будет Папой лишь отчасти (последняя гипотеза является весьма экзотичной с богословской точки зрения, но полностью сбрасывать со счетов ее нельзя). Другие полагают, что в ходе конклава были допущены различные нарушения предписанной процедуры: неправильно были подсчитаны голоса, было проведено не предусмотренное правилами голосование, не были сожжены бюллетени после голосования, признанного недействительным. Однако эти аргументы основаны на сведениях, полученных из третьих рук, главным образом, из книги аргентинской журналистки Элисабетты Пике, хотя и есть все основания полагать, что она получила информацию от самого Бергольо, с которым ее связывают годы дружбы, и который один мог разгласить тайну конклава, не будучи связан клятвой и не опасаясь попасть под автоматическое отлучение. Тем не менее, мы не можем достоверно знать, что именно происходило за дверями Сикстинской капеллы, и хотя имеющиеся у нас сведения могут рождать весьма серьезные сомнения, однако основанные на них выводы все же будут оставаться лишь гипотезами.

Однако для того, чтобы убедиться в недействительности избрания Бергольо, вовсе не нужно знать, что случилось на конклаве. Достаточно лишь внимательно изучить документы и хронологию событий и признать факт, что… никакого конклава на самом деле не было. Мы уже упоминали об этом более года назад в статье ««Уж не пародия ли он?»: Действительность избрания Франциска под вопросом», ссылаясь на наблюдение, сделанное итальянским ватиканистом Антонио Соччи, но хотим еще раз обратить на это внимание читателей, поскольку, на наш взгляд, это наиболее очевидная и неоспоримая причина, по которой Франциск не может считаться Римским Папой, Преемником святого Петра и Главой Вселенской Церкви. Поэтому постараемся как можно более подробно разобраться именно с этим пунктом.

Итак, прежде всего, необходимо иметь в виду, что правила избрания Верховного Понтифика в период вакантности Апостольского Престола установлены Апостольской Конституцией Иоанна Павла II “Universi Dominici gregis”, с некоторыми изменениями, внесенными в нее Бенедиктом XVI посредством motu proprio “Normas nonnullas”, опубликованным им всего за неделю до вступления в силу его отречения. К сожалению, полного перевода этих текстов на русский язык не существует; на сайте Святого Престола можно ознакомиться с текстами на основных европейских языках, имея при этом в виду, что нормативным является лишь латинский оригинал.

В связи с рассматриваемым нами вопросом, особый интерес для нас представляет статья 37 Конституции “Universi Dominici gregis”, в которую также были внесены изменения упомянутым документом Бенедикта XVI. Изначальный текст, опубликованный Иоанном Павлом II, гласил:

«37. Praecipimus praeterea ut, ex quo Apostolica Sedes legitime vacat, Cardinales electores praesentes exspectent absentes quindecim solidos dies, facta tamen Cardinalium Collegio potestate electionis initium adhuc proferendi per aliquot dies, si graves obstant causae; tamen viginti diebus ad summum elapsis ab initio Sedis vacantis, cuncti Cardinales electores praesentes ad electionis negotium procedant». «37. Кроме того, предписываем, чтобы с момента, когда Апостольский Престол станет вакантным, присутствующие кардиналы выборщики ожидали отсутствующих в течение полных пятнадцати дней, однако Коллегии кардиналов предоставляются полномочия отложить начало выборов на несколько дней, если для этого есть серьезные причины, однако по прошествии не более чем двадцати дней после начала вакантности Престола все присутствующие кардиналы-выборщики должны приступить к выборам».

Motu proprio «Normas nonnullas» заменило текст этой статьи на следующий:

«37. Praecipimus praeterea ut, ex quo Apostolica Sedes legitime vacat, antequam Conclave incohetur, mora sit interponenda quindecim solidorum dierum, facta tamen Cardinalium Collegio potestate Conclavis initium anticipandi, si constat omnes Cardinales electores adesse, vel etiam proferendi per aliquot dies, si graves obstant causae; tamen viginti diebus ad summum elapsis ab initio Sedis vacantis, cuncti Cardinales electores praesentes ad electionis negotium procedant». «37. Кроме того, предписываем, чтобы с момента, когда Апостольский Престол станет вакантным, прежде чем начнется Конклав, был соблюден промежуток в пятнадцать полных дней, однако Коллегии кардиналов предоставляются полномочия перенести начало Конклава на более ранний срок, если известно, что присутствуют все кардиналы-выборщики, либо отложить его на несколько дней, если для этого есть серьезные причины, однако по прошествии не более чем двадцати дней после начала вакантности Престола все присутствующие кардиналы-выборщики должны приступить к выборам».

Как можно видеть, в тексте статьи присутствуют два изменения: Коллегии кардиналов предоставлено право принять решение о более раннем начале конклава, в случае если уже собрались все кардиналы-выборщики, а также удалено обоснование 15-дневного срока, который должен пройти между началом вакантности Апостольского Престола и началом выборов нового Верховного Понтифика. Если в изначальном варианте говорилось, что присутствующие кардиналы в это время должны ожидать отсутствующих выборщиков, то в измененном варианте говорится просто о необходимости того, чтобы «был соблюден промежуток» («mora sit interponenda»). Если мы посмотрим на все переводы motu proprio, имеющиеся на сайте Святого Престола, то обнаружим, что это последнее отличие нового текста, не было передано ни в одном из них: итальянский, английский, немецкий, испанский, французский и португальский переводы продолжают настаивать на том, что единственное назначение этих пятнадцати дней — это ожидание отсутствующих выборщиков:

Итальянский:

«Ordino inoltre che, dal momento in cui la Sede Apostolica sia legittimamente vacante, si attendano per quindici giorni interi gli assenti prima di iniziare il Conclave…» Английский:

«I furthermore decree that, from the moment when the Apostolic See is lawfully vacant, fifteen full days must elapse before the Conclave begins, in order to await those who are absent…» Немецкий:

«Ferner ordne ich an, daß nach Eintritt der rechtmäßigen Vakanz des Apostolischen Stuhles fünfzehn volle Tage auf die Abwesenden gewartet werden muß, bevor das Konklave begonnen wird…» Испанский:

«Establezco, además, que desde el momento en que la Sede Apostólica esté legítimamente vacante, se espere durante quince días completos a los ausentes antes de iniciar el Cónclave…» Французский:

«J’établis aussi que, à partir du moment où le Siège apostolique est légitimement vacant, on attendra les absents pendant quinze jours pleins avant d’entrer en conclave…» Португальский:

«Determino, ainda, que, desde o momento em que a Sé Apostólica ficar legitimamente vacante, se esperem, durante quinze dias completos, pelos ausentes antes de iniciar o Conclave…»

Таким образом, во всех переводах подчеркивается лишь один аспект, объясняющий необходимость пятнадцатидневной паузы — томительное ожидание припозднившихся кардиналов-выборщиков. Однако это не более чем произвольное толкование намерения законодателя, то есть Бенедикта XVI, который вряд ли случайно устранил упоминание «ожидания отстутствующих» из текста Конституции. Йозеф Ратцингер принимал участие в трех конклавах и прекрасно знает, что дни перед конклавом — это, прежде всего, время, когда кардиналы, прибывшие с разных концов света, могут познакомиться друг с другом, войти в курс дела, лучше понять общую ситуацию в Церкви и обсудить с коллегами возможных кандидатов. Ситуация 2013 года была уникальна тем, что о предстоящей вакантности Апостольского Престола стало известно за две с половиной недели, поэтому в этом случае большая часть выборщиков имела достаточно возможностей прибыть в Рим заранее и пообщаться друг с другом, однако Конституция — это не разовый документ и предусматривает, в том числе, и случаи, когда Престол становится вакантен внезапно. В таких обстоятельствах, выборщики, приезжающие в Рим из отдаленных диоцезов и не слишком знакомые с общецерковными делами, оказываются в невыгодном положении по сравнению с остальными, не имея времени на то, чтобы ознакомиться с положением дел и установить хоть какие-то контакты. В этом случае они легко могут стать просто пешками в руках более опытных и предприимчивых кардиналов, которым не составит труда навязать им свою точку зрения и привлечь на свою сторону. Именно для того, чтобы хотя бы в какой-то мере уравнять шансы выборщиков и позволить им сделать более осознанный и осведомленный выбор, предусмотренная Конституцией пятнадцатидневная пауза имеет важное значение.

Тем не менее, Бенедикт XVI счел необходимым предоставить Коллегии кардиналов большую автономию и свободу действий, наделив ее правом начинать конклав, не дожидаясь истечения пятнадцатидневного срока. Однако важным условием для возможности принятия такого решения было названо присутствие всех кардиналов-выборщиков.

Кто же считается кардиналом-выборщиком в Католической Церкви? Согласно ст. 33 Конституции “Universi Dominici gregis”, «право избирать Римского Понтифика принадлежит исключительно кардиналам Святой Римской Церкви, за исключением тех, кому до дня кончины Верховного Понтифика, или до дня, когда Апостольский Престол стал вакантен, исполнилось восемьдесят лет». Ст. 36 той же Конституции уточняет: «Кардинал Святой Римской Церкви, будучи назначен и провозглашен на Консистории, в силу самого этого факта обладает правом избирать Понтифика согласно предписанию ст. 33 этой Конституции, даже если на него еще не была возложена шапка и ему не был вручен перстень, и он еще не произнес клятву. Однако этим правом не пользуются кардиналы, которые были канонически низложены, или которые, с согласия Римского Понтифика, отказались от кардинальского достоинства. Кроме того, Коллегии кардиналов в период вакантности Престола не позволяется восстанавливать таких [кардиналов в их статусе]».

В 2013 году вакантность Апостольского Престола наступила в 20.00 28 февраля. На этот момент в Католической Церкви было 117 кардиналов, обладавших правом голоса на выборах нового Понтифика. Следовательно, конклав мог начаться по истечении полных пятнадцати дней, то есть не ранее 20.00 15 марта 2013 года; однако если бы все 117 кардиналов-выборщиков приехали в Рим до этого срока, Коллегия кардиналов могла бы принять законное решение начать конклав раньше.

Однако это условие так и не было выполнено. Два кардинала-выборщика сообщили о том, что не будут принимать участия в конклаве: индонезийский кардинал Юлий Рияди Дармаатмадджа сослался на плохое здоровье, а архиепископ Эдинбурга кардинал Кит Майкл Патрик О’Брайен был вынужден отказаться от приезда в Рим под давлением общественности, поскольку был обвинен в сексуальных домогательствах к молодым священникам.

Согласно ст. 38 Конституции, «Все кардиналы-выборщики, призванные на выборы нового Понтифика Деканом или другим кардиналом, действующим от его имени, обязаны в силу святого послушания внять этому призыву и прибыть в указанное им место для выборов, если только им не помешает болезнь или другое серьезное препятствие, признанное Коллегией кардиналов».

В то же время, уже следующая статья Конституции ясно дает понять, что такое признание уважительной причины отсутствия кардинала со стороный Коллегии ни в коей мере не лишает его статуса выборщика. В ст. 39 говорится: «Однако, если кардиналы-выборщики прибудут re integra, то есть до того, как Пастырь Церкви будет избран, они должны быть допущены до выборов на том этапе, на котором они их застанут».

Более того, статья 35 Конституции (в слегка уточненном Бенедиктом XVI виде) определяет, что «Кардинал-выборщик ни из каких соображений и ни по какой причине не может быть лишен активного или пассивного избирательного права на выборах Верховного Понтифика, однако при этом в силе остается то, что определено в ст. 40 и ст. 75 этой Конституции». В статье 40 говорится о том, что кардиналы-выборщики, которые не прибудут в Ватикан, не представив врачебного подтверждения своей болезни, которое будет признано большей частью выборщиков, либо покинут конклав после его начала без уважительной причины, не должны впоследствии допускаться для участия в конклаве. В то же время, если кардинал-выборщик, в силу болезни или другой уважительной причины, признанной большинством выборщиков, вынужден будет покинуть Ватикан, он затем может вернуться и продолжить участвовать в конклаве.

Кардинал-выборщик ни из каких соображений и ни по какой причине не может быть лишен активного или пассивного избирательного права на выборах Верховного Понтифика

Итак, 8 марта 2013 года в 9.30 утра в Ватикане началась Седьмая генеральная конгрегация, на которой присутствовали 153 кардинала, из которых 115 были выборщиками. 115-й выборщик, вьетнамский кардинал Жан-Батист Фам Минь Ман, прибыл в Рим утром того же дня. Слово взял Декан Коллегии кардинал Анджело Содано, который сообщил присутствующим, что два кардинала-выборщика сообщили о мотивах, оправдывающих их отсуствие: речь шла о кардинале Юлии Дармаатмаддже (проблемы со здоровьем), и кардинале Патрике О’Брайене (личные причины). Кардинал Декан спросил Коллегию, готова ли она признать такие объяснения. Ответ был положительным.

До сего момента происходящее вполне соответствовало процедуре, прописанной в Апостольской Конституции “Universi Dominici gregis”. Однако дальше случилось что-то совершенно непонятное, что положило начало цепи странных событий, продолжившихся, насколько мы можем судить, на конклаве, и приведших к прискорбным результатам, последствия которых мы можем наблюдать до сего дня.

Информационная сводка ватиканского бюллетеня, повествующая о ходе седьмой Генеральной конгрегации, продолжается следующими словами: «Таким образом, окончательное число выборщиков составило 115. Поэтому кардинал Декан указал на то, что вследствие того, что больше не осталось других выборщиков, которых надо было бы ожидать, нет необходимости ждать полных пятнадцать дней, чтобы начать Конклав, поскольку можно применить ст. 37 Апостольской Конституции, в том виде, как она недавно была изменена посредством Motu proprio Папы Бенедикта XVI, и в которой говорится: «…Коллегии кардиналов предоставляются полномочия перенести начало Конклава на более ранний срок, если известно, что присутствуют все кардиналы-выборщики».

Впечатление такое, что мы попали в царство абсурда. На свете нет документа, в котором бы упоминалось понятие «окончательное число выборщиков», которое устанавливалось бы голосованием Коллегии кардиналов. Напротив, как мы видели, Конституция всячески подчеркивает неотъемлемость статуса кардинала-выборщика, утверждая, что единственная возможность утратить право голоса на конклаве — это сознательный саботаж и пренебрежение своей обязанностью участвовать в выборах или предоставить заслуживающее доверия объяснение своего отсутствия. Единственное, что входит в компетенцию Коллегии кардиналов — это признать такое объяснение достаточным или нет. Коллегия не может изменить окончательное число выборщиков, у нее просто нет такого права! Как 28 февраля, так и 8 марта число выборщиков составляло 117 кардиналов. Не изменилось ровным счетом ничего, кроме того, что стало известно о том, что два кардинала-выборщика не смогут принять участие в конклаве по уважительной причине. Но от этого они не перестали быть выборщиками, и, следуя букве и духу Апостольской конституции, их отсутствие делало невозможным перенос даты начала конклава на более ранний срок. В любой момент эти два выборщика могли изменить свое решение и прибыть в Ватикан.

Как ни странно, о том, что «Генеральные конгрегации будут продолжаться до того момента, пока не будет достигнуто полное число кардиналов-выборщиков«, писал сам кардинал Содано в письме, которым он созывал кардиналов на конклав. Откуда же вдруг возникла эта идея установить «окончательное число выборщиков» и почему было решено, что это понятие равнозначно понятию «все кардиналы-выборщики», которое используется в документе Бенедикта XVI?

Однако события продолжали развиваться, как в дурном сне. Вечером того же дня 8 марта, в ходе Восьмой генеральной конгрегации, кардинал Содано предложил присутствующим 145 кардиналам (в генеральных конгрегациях могут принимать участие также и кардиналы, в силу преклонного возраста не имеющие права голоса на конклаве, к числу которых принадлежал и сам кардинал Декан) проголосовать за дату начала конклава. Поскольку в понедельник, 11 марта, ожидалось окончание подготовительных работ в гостинице святой Марфы и в Сикстинской капелле, Содано предложил начать конклав во вторник, 12 марта. Как сообщает ватиканский информационный бюллетень, это предложение было одобрено «подавляющим большинством голосов» («La proposta è stata accettata a larghissima maggioranza») — то есть не единогласно. К сожалению, установить имена кардиналов, проголосовавших против этого предложения, в настоящее время не представляется возможным.

Таким образом, вопреки предельно ясному предписанию motu proprio Бенедикта XVI «Normas nonnullas», конклав начался на три дня раньше положенного срока, несмотря на законное отсутствие двух кардиналов-выборщиков. Тем самым Коллегия кардиналов фактически изменила нормы, устанавливающие правила проведения конклава, что противоречит ст. 4 Конституции: «Во время вакантности Апостольского Престола не дозволяется каким-либо образом исправлять или изменять законы, изданные Римскими Понтификами, а также что-либо устранять из них или добавлять к ним, или отменять действие каких-то их частей, особенно тех, которые относятся к порядку избрания Верховного Понтифика. Если что-либо будет совершено вопреки этому предписанию, или будет предпринята такая попытка, Мы Нашей верховной властью объявляем это ничтожным и недействительным».

Вопреки предельно ясному предписанию motu proprio Бенедикта XVI «Normas nonnullas», конклав начался на три дня раньше положенного срока, несмотря на законное отсутствие двух кардиналов-выборщиков

Тем не менее, как мы знаем, вечером 12 марта 115 кардиналов-выборщиков собрались в Сикстинской капелле, намереваясь избрать очередного Римского Понтифика. «Конклав», который, в свете всего вышеизложенного, нельзя назвать иначе как разбойничьим, завершился уже на следующий день, успев менее чем за двое суток нарушить еще несколько предписаний Конституции, что впрочем, уже ничего не меняло. Согласно ст. 76 Конституции “Universi Dominici gregis”, «Если избрание будет осуществлено иначе, нежели постановлено этой Конституцией, или если не будут соблюдены предписанные здесь условия, избрание в силу самого этого факта является ничтожным и недействительным без всякого [дополнительного] объявления, и потому не предоставляет избранному никаких прав». Собрание кардиналов, закончившееся на два дня раньше, чем должно было начаться избрание Понтифика, вне всякого сомнения, не может быть названо конклавом, а статус кардинала Хорхе Марио Бергольо после этого собрания никоим образом не изменился.

До сих пор неясно, чем была вызвана беспрецедентная задержка с появлением Бергольо на балконе собора св. Петра — между белым дымом и благословением Urbi et Orbi в 2013 прошло времени почти в два раза больше, чем при избрании Бенедикта XVI в 2005. Сам Бергольо объяснял это тем, что после объявления результатов подсчета голосов он якобы удалился в комнату «рядом с комнатой, выходящей на балкон», чтобы успокоиться и принять решение. Помимо того, что эта версия была поставлена под сомнение сразу же после публикации интервью, эта легенда ничего не объясняет, ведь очевидно, что белый дым мог появиться только после того как Бергольо принял свое избрание, то есть уже после всех этих расслаблений в несуществующей комнате. А вот что происходило в течение более чем часа до выхода на балкон кардинала Торана — покрыто мраком. Возможно, еще до явления Бергольо народу легитимность его избрания вызвала сомнения у части выборщиков.

Если избрание будет осуществлено иначе, нежели постановлено этой Конституцией, или если не будут соблюдены предписанные здесь условия, избрание в силу самого этого факта является ничтожным и недействительным без всякого дополнительного объявления, и потому не предоставляет избранному никаких прав

Одним из самых безотказных аргументов тех, кто отказывается признавать наличие каких-либо проблем с избранием Бергольо, является то, что об этом не желают говорить ни непосредственные участники событий 12-13 марта 2013 года, ни епископы, даже критически настроенные по отношению к Франциску. В самом деле, ведь даже весьма консервативные иерархи, не боящиеся открыто критиковать Франциска, вроде кардинала Рэймонда Бёрка или вспомогательного епископа Астаны Атаназиуса Шнайдера, никогда не поднимали вопрос о действительности избрания Бергольо и спокойно называют его Папой, хотя и предпочитают скорее отстраненно говорить о своей заботе о достоинстве Петрова служения и своей преданности Святому Отцу, лишь при крайней необходимости упоминая конкретное имя. А традиционалистское Братство св. Пия X во главе с епископом Бернаром Фелле так и вовсе радуется тому вниманию, которое проявляет к нему Франциск, и, вполне вероятно, примет его предложение о структурном воссоединении с Римом в статусе персональной прелатуры, мало заботясь о том, что само может стать всего лишь очередным кирпичиком в личной пиар-кампании «епископа в белом», которому, по большому счету, все равно, давать ли Причастие живущим в прелюбодеянии, любезничать ли с традиционалистами, исповедующими ценности, которые он сам ненавидит, или обниматься с лютеранскими епископшами на «праздновании» юбилея раскола Церкви.

На самом деле, причин молчания всех этих людей может быть очень много. Кардиналы-выборщики, как минимум, связаны присягой, которую они давали — вне зависимости от реального статуса того собрания, в котором они участвовали. Героических епископов, способных указать на голого короля, в мире не так уж и много, да, впрочем, может быть, и более благоразумно с их стороны не сотрясать Церковь революционными разоблачениями, рискуя быть сосланными или разжалованными и утратить любую возможность влиять на церковную жизнь и служить спасению душ. К тому же, играет свою роль и жупел седевакантизма, которым стращают всех, кто пытается хотя бы допустить возможность того, что усевшийся на римскую кафедру не имеет на это никакого права. При этом как-то забывают о том, что в Церкви бывали времена , когда Римскими епископами называли себя одновременно три человека, и Церковь сумела пережить это, сочтя за благо избавиться от всех трех и избрать четвертого, нежели иметь во главе Папу, законность которого вызывала бы сомнения. «Dubius Papa habetur pro non Papa» («Сомнительный Папа не считается Папой»), учил святой Роберто Беллармин (Bellarm., De concil. II, 19, resp. ad 3 arg.), добавляя, что в отдельных случаях, например, во время схизмы, Собор может проявить власть в отношении того, кто называется Папой, низложив его, если не ясно, является ли он истинным Папой — и это ни в коей мере не подрывает самого учения Церкви о папстве.

Как бы то ни было, молчание пастырей вовсе не обязательно должно служить оправданием молчания ягнят, и позиция «Жираф большой — ему видней» хоть и удобна для многих, всё же не может устроить всех. Именно тем, кто не видит противоречия между искренней любовью к Церкви и поиском истины, которая порой может оказаться неприятной и даже пугающей, тем, кто желает составить самостоятельное суждение о происходящих в Церкви событиях, не пряча робко жирное тело в утесах показного благодушия, и адресованы наши публикации.

Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов.

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