«Сомнительный Папа не считается Папой»

К сожалению, в наши дни многие полагают, что быть «типичным католиком» — значит существовать в уютной раковине благочестия и послушания, куда можно втягивать свое нежное тельце всякий раз, когда твоей хрупкой вере угрожает какая-либо опасность. «Типичный католик»™ не верит в нестандартные ситуации, в его мире всё определено раз и навсегда, любую информацию о кризисе в Церкви он считает конспирологией и происками врагов, а для любой плохой новости у него всегда наготове желтенький смайлик и картинка с милым Иисусиком в пастельных тонах. Он не готов анализировать даже те факты, которые находятся у него перед глазами, если у него возникает хоть малейшее подозрение, что они могут помешать ему в нужный момент вновь спрятаться в свою раковину, а тем более, способны расколоть ее. В любой непонятной ситуации он предпочитает зарыть голову в песок, предварительно обвинив нарушителей своего спокойствия в тех или иных смертных грехах, а для вящей убедительности — в ереси, схизме и апостасии. «Типичные католики»™ встречаются в любых церковных сферах, ими могут быть простые прихожане, журналисты, богословы, священники, монахи и монахини, епископы и даже кардиналы. «Типичный католик»™ никогда не станет читать того, о чем говорится в этой статье, ведь он заранее уверен: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Поэтому мы, не опасаясь задеть его религиозные чувства, немедленно перейдем к сути дела и сформулируем основную мысль дальнейшего текста: Хорхе Марио Бергольо не является Римским Папой, поскольку собрание кардиналов, на котором он был избран, нельзя считать конклавом.

Само по себе это не является новостью для тех, кто изучал историю этого вопроса, освещавшегося, в частности, и на нашем сайте. На самом деле, оснований для сомнений в действительности избрания Франциска не так уж и мало. Некоторые считают, что Бенедикт XVI не мог или не имел намерения в полной мере отречься от служения св. Петра, и потому избрание его преемника либо невозможно, либо избранный будет Папой лишь отчасти (последняя гипотеза является весьма экзотичной с богословской точки зрения, но полностью сбрасывать со счетов ее нельзя). Другие полагают, что в ходе конклава были допущены различные нарушения предписанной процедуры: неправильно были подсчитаны голоса, было проведено не предусмотренное правилами голосование, не были сожжены бюллетени после голосования, признанного недействительным. Однако эти аргументы основаны на сведениях, полученных из третьих рук, главным образом, из книги аргентинской журналистки Элисабетты Пике, хотя и есть все основания полагать, что она получила информацию от самого Бергольо, с которым ее связывают годы дружбы, и который один мог разгласить тайну конклава, не будучи связан клятвой и не опасаясь попасть под автоматическое отлучение. Тем не менее, мы не можем достоверно знать, что именно происходило за дверями Сикстинской капеллы, и хотя имеющиеся у нас сведения могут рождать весьма серьезные сомнения, однако основанные на них выводы все же будут оставаться лишь гипотезами.

Однако для того, чтобы убедиться в недействительности избрания Бергольо, вовсе не нужно знать, что случилось на конклаве. Достаточно лишь внимательно изучить документы и хронологию событий и признать факт, что… никакого конклава на самом деле не было. Мы уже упоминали об этом более года назад в статье ««Уж не пародия ли он?»: Действительность избрания Франциска под вопросом», ссылаясь на наблюдение, сделанное итальянским ватиканистом Антонио Соччи, но хотим еще раз обратить на это внимание читателей, поскольку, на наш взгляд, это наиболее очевидная и неоспоримая причина, по которой Франциск не может считаться Римским Папой, Преемником святого Петра и Главой Вселенской Церкви. Поэтому постараемся как можно более подробно разобраться именно с этим пунктом.

Итак, прежде всего, необходимо иметь в виду, что правила избрания Верховного Понтифика в период вакантности Апостольского Престола установлены Апостольской Конституцией Иоанна Павла II “Universi Dominici gregis”, с некоторыми изменениями, внесенными в нее Бенедиктом XVI посредством motu proprio “Normas nonnullas”, опубликованным им всего за неделю до вступления в силу его отречения. К сожалению, полного перевода этих текстов на русский язык не существует; на сайте Святого Престола можно ознакомиться с текстами на основных европейских языках, имея при этом в виду, что нормативным является лишь латинский оригинал.

В связи с рассматриваемым нами вопросом, особый интерес для нас представляет статья 37 Конституции “Universi Dominici gregis”, в которую также были внесены изменения упомянутым документом Бенедикта XVI. Изначальный текст, опубликованный Иоанном Павлом II, гласил:

Motu proprio «Normas nonnullas» заменило текст этой статьи на следующий:

Как можно видеть, в тексте статьи присутствуют два изменения: Коллегии кардиналов предоставлено право принять решение о более раннем начале конклава, в случае если уже собрались все кардиналы-выборщики, а также удалено обоснование 15-дневного срока, который должен пройти между началом вакантности Апостольского Престола и началом выборов нового Верховного Понтифика. Если в изначальном варианте говорилось, что присутствующие кардиналы в это время должны ожидать отсутствующих выборщиков, то в измененном варианте говорится просто о необходимости того, чтобы «был соблюден промежуток» («mora sit interponenda»). Если мы посмотрим на все переводы motu proprio, имеющиеся на сайте Святого Престола, то обнаружим, что это последнее отличие нового текста, не было передано ни в одном из них: итальянский, английский, немецкий, испанский, французский и португальский переводы продолжают настаивать на том, что единственное назначение этих пятнадцати дней — это ожидание отсутствующих выборщиков:

Итальянский:

«Ordino inoltre che, dal momento in cui la Sede Apostolica sia legittimamente vacante, si attendano per quindici giorni interi gli assenti prima di iniziare il Conclave…»

Английский:

«I furthermore decree that, from the moment when the Apostolic See is lawfully vacant, fifteen full days must elapse before the Conclave begins, in order to await those who are absent…»

Немецкий:

«Ferner ordne ich an, daß nach Eintritt der rechtmäßigen Vakanz des Apostolischen Stuhles fünfzehn volle Tage auf die Abwesenden gewartet werden muß, bevor das Konklave begonnen wird…»

Испанский:

«Establezco, además, que desde el momento en que la Sede Apostólica esté legítimamente vacante, se espere durante quince días completos a los ausentes antes de iniciar el Cónclave…»

Французский:

«J’établis aussi que, à partir du moment où le Siège apostolique est légitimement vacant, on attendra les absents pendant quinze jours pleins avant d’entrer en conclave…»

Португальский:

«Determino, ainda, que, desde o momento em que a Sé Apostólica ficar legitimamente vacante, se esperem, durante quinze dias completos, pelos ausentes antes de iniciar o Conclave…»