Кардинал Напье: А не разрешить ли Причастие для многоженцев?

Архиепископ Дурбана (ЮАР), кардинал Уилфрид Напье в своем Твиттере задал хороший вопрос: «Если на Западе [католики], находящиеся в неупорядоченной ситуации, могут получать Причастие, следует ли нам [африканским пастырям] сообщить нашим многоженцам и прочим «маргиналам», что им это тоже позволено?»

3/3 If Westerners in irregular situations can receive Communion, are we to tell our polygamists & other "misfits" that they too are allowed? — Cardinal Napier (@CardinalNapier) January 5, 2017

Для африканских католиков этот вопрос вовсе не кажется курьезным или ироничным. Кардинал Напье указывает на вполне реальную и актуальную прооблему: полигамия весьма распространена в Африке, и католики не могут этого игнорировать. Католическое вероучение и практика должны быть способны инкультурироваться в самом различном контексте. Никакая поместная Церковь не обладает монополией на истину. Культурный империализм не может быть католическим. Когда католические миссионеры прибыли в Африку, они старались, насколько могли, распространять Евангелие Христово, а не западную культуру. Однако как западная культура не обладает монополией на христианство, так и африканская культура должна приспосабливаться ко Христу, который является абсолютной ценностью. Хотя культуры стран и народов и представляют ценность, она всё же не является абсолютной, но относительной. Именно поэтому миссионеры в Африке с самого начала боролись как с полигамией, так и с распространенным в Африке обычаем уродования женских гениталий.

Однако до сих пор оба эти обычая чрезвычайно распространены в Африке. Так, в 2004 году сообщалось, что около половины браков в Сенегале являются полигамными. Широко известны такие многоженцы как король Свазиленда, имеющий 13 жен, или президент ЮАР Джейкоб Зума, у которого 6 официальных жен. Церковь осуждает эту практику, которая не просто является узаконенным прелюбодеянием, но и унижает достоинство женщины. Многоженцы не могут принимать Святое Причастие, а те многоженцы, которые хотя быть крещены, должны сначала оставить эту практику.

Однако, несмотря на это, полигамия распространена также и среди католиков. Если Церковь сегодня всерьез обсуждает, что разведенные католики, повторно вступившие в светский брак, представляют собой «периферию», к которой Церковь должна выйти навстречу, позволив им принимать таинства, не почувствуют ли себя африканские полигамные верующие, живущие большими дружными семьями, забытыми и пренебрегаемыми? Может быть, следующим шагом милосердия должно стать разрешение таким католикам жить полноценной католической жизнью, включающей участие в таинствах? А там, как знать, быть может, и другие экзотические сексуальные практики займут свое достойное место в обновленной католической доктрине.

Кардинал Напье был одним из 13 кардиналов, которые в 2015 году подписали письмо Франциску, где выражалось беспокойство манипуляциями, производимыми на Синоде епископов о семье. Это письмо стало одним из явных проявлений того, что поддержанная Франциском инициатива кардинала Каспера относительно либерализации церковного учения и практики, касающихся причащения разведенных второбрачных, не находит поддержки у многих иерархов Церкви. Африканские епископы на Синоде проявили себя как наиболее консервативные иерархи, выступающие против приспособления католического вероучения к современным веяниям.

СКГ

По материалам Catholic Herald По материалам

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