Кардинал Напье: А не разрешить ли Причастие для многоженцев?

Архиепископ Дурбана (ЮАР), кардинал Уилфрид Напье в своем Твиттере задал хороший вопрос: «Если на Западе [католики], находящиеся в неупорядоченной ситуации, могут получать Причастие, следует ли нам [африканским пастырям] сообщить нашим многоженцам и прочим «маргиналам», что им это тоже позволено?»

3/3 If Westerners in irregular situations can receive Communion, are we to tell our polygamists & other "misfits" that they too are allowed?

— Cardinal Napier (@CardinalNapier) January 5, 2017