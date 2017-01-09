Неисправимый Франциск? Время покажет

Как, вероятно, помнят наши читатели, с торжеством Богоявления, праздником Крещения Господня и окончанием Рождественского времени истекает тот период, который кардинал Рэймонд Бёрк определил как неподходящий для «формального исправления» Франциска в связи с его отказом отвечать на вопросы (dubia) Четырёх кардиналов относительно скандально известного постсинодального увещания «Amoris laetitia» с его расплывчатыми формулировками и двусмысленными сносками, которые уже вовсю толкуются квазикатолическими епископами, священниками и богословами по всему миру как разрешение допускать к исповеди и Причастию разведенных католиков, живущих активной супружеской жизнью в повторном светском браке.

Чем ближе срок ожидаемого акта «формального исправления», тем больше заметна нервозность в ватиканских и околоватиканских кругах. Сначала ватиканский Государственный секретариат сел в лужу, попытавшись вмешаться во внутренние дела суверенного Мальтийского ордена, расчитывая таким образом вовлечь в скандал кардинала Бёрка, являющегося Патроном Ордена. А не так давно придворный журналист Франциска Андреа Торниелли попытался создать представление о том, будто среди самих Четырех кардиналов нет единого мнения относительно необходимости такого исправления и того, как именно оно будет происходить. Правда, вышло это довольно неуклюже: Торниелли спросил мнение по этому поводу одного из Четырех, кардинала Вальтера Брандмюллера, на что тот ответил, что исправление действительно состоится, но, по всей видимости, первоначально оно будет совершено «in camera caritatis», то есть не публично, из соображений заботы о репутации Франциска. При этом кардинал Брандмюллер уточнил, что то, о чем кардинал Бёрк говорил в своих интервью, он говорил «полностью независимо», выражая свое мнение, которое, в то же время, «могут разделять и другие кардиналы», подписавшие запрос.

Непонятно, почему Торниелли решил, что интервью Брандмюллера имеет смысл преподносить как некое опровержение или хотя бы свидетельство смягчения позиции Четырех кардиналов. Ведь по сути, кардинал Брандмюллер лишь подтвердил то, о чем было известно ранее: Франциск нуждается в исправлении и будет исправлен. Кардинал Бёрк никогда не говорил, что он является полномочным представителем всей четверки и официально выступает от ее имени. Он также вовсе не заявлял о том, что акт исправления будет сразу же совершаться в форме публичной порки, транслируемой по спутниковому и кабельному телевидению. Как сам Бёрк, так и остальные кардиналы, подписавшие запрос, неизменно подчеркивают деликатность ситуации и свое уважение к служению Преемника Петра, репутация которого, безусловно, не может не пострадать в случае, если обсуждаемое исправление действительно состоится. К сожалению, виновником этого будет не кто иной, как сам Франциск, злостно уклоняющийся от ответа на канонические вопросы кардиналов, желающих выяснить его позицию по поводу фундаментальных вопросов учения Церкви. Самим кардиналам, известным своим консерватизмом и верностью Традиции, эта ситуация явно не доставляет никакого удовольствия, ведь они являются в несравненно большей степени «папистами», чем их либеральные критики, еще несколько лет назад с восторгом кидавшие камнями в Папу Бенедикта и не испытывавшие от этого никаких угрызений совести (к самому Андреа Торниелли это ни в коей мере не относится — он в свое время достаточно талантливо защищал Ратцингера, но, как оказалось, с не меньшим рвением готов служить любому начальству, не утруждая себя излишне сложными вопросами).

Видимо, поняв, что ход с Брандмюллером не удался, сразу после истечения определенного кардиналом Бёрком срока (который, впрочем, не являлся сроком в полном смысле этого слова, как отметил тот же Брандмюллер), пробергольевски настроенная журналистская братия решила пустить в ход тяжелую артиллерию: 8 января на официозном сайте Vatican Insider появилась очередная статья Андреа Торниелли с категоричным заголовком «Мюллер: ‘Никакого исправления Папы не будет'». В статье сообщается об интервью, которое префект Конгрегации вероучения кардинал Герхард Мюллер дал корреспонденту итальянского телеканала Tgcom24 Фабио Маркезе Рагоне. В этом интервью кардинал Мюллер, назначенный на свой пост еще Бенедиктом XVI, заявил, что в настоящий момент не ожидает «исправления папы», а также выразил свое несогласие с решением Четырех кардиналов опубликовать запрос, отправленный Франциску.

«Каждый, а тем более кардиналы Римской Церкви, имеет право написать письмо Папе. Я, однако, был поражен тем, что это письмо было опубликовано, как бы вынуждая папу сказать «да» или «нет». Это мне не нравится», заявил Мюллер. «Также и до возможного братского исправления папы, как мне кажется, очень далеко, оно невозможно в данный момент, поскольку не идет речи об угрозе для веры, о которой говорил святой Фома».

Кардинал Мюллер далее сказал: «Мы еще очень далеки от исправления, и, должен сказать, что публичное обсуждение таких вещей наносит вред Церкви. Учение «Amoris laetitia» весьма ясное, и мы можем толковать его [в свете] всго учения Иисуса о браке, всего учения Церкви за 2000 лет ее истории».

«Папа Франциск», сказал кардинал в заключение, «просит внимательно рассматривать ситуации тех людей, которые живут не в упорядоченных союзах, то есть не в соответствии с учением Церкви о браке, он просит помогать таким людям найти способ вновь интегрироваться в Церковь, в согласии с условиями для принятия таинств, в согласии с христианским посланием о браке. Но я не вижу никакого противоречия: с одной стороны у нас есть ясное учение о браке, с другой стороны — обязанность Церкви заботиться об этих людях, находящихся в трудном положении».

К сожалению, здесь префект Конгрегации вероучения, подобно большинству апологетов Франциска, прибегает к обычному передергиванию: никому не приходит в голову отрицать обязанность Церкви заботиться о людях, находящихся в сложной ситуации, и помогать им находить свое место в Церкви. Порочная практика изображать Франциска как первого, кому пришла в голову мысль о милосердии и о том, что Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (Тим 2, 4), давно уже стала дурным тоном, и от кардинала Мюллера несколько странно слышать подобные заявления. Еще более странно звучат в устах человека, стоящего на страже чистоты католического вероучения, слова о том, будто побуждать Папу произнести ясное архипастырское суждение о фундаментальных вопросах христианской этики и богословия таинств — это нечто плохое и недостойное. Даже прогресситский ватиканист Альдо Мария Валли не может скрыть своего раздражения релятивистским стилем Франциска, указывая на то, что папа не может управлять Церковью, постоянно говоря «да, но также», «может быть, да, а может быть, нет» и «зависит», напоминая о наставлении Иисуса: «да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф 5, 37). Кардинал Мюллер же, забывая об известном любому христианину евангельском тексте, выражает свое возмущение тем, что кто-то хочет заставить Франциска сказать «да» или «нет». Справедливости ради, надо отметить, что он далеко не первый, кто в полемическом запале, по сути дела, осмеял слова Христа, переданные евангелистом, и осудил Четырех кардиналов за их призыв к однозначным ответам. Но что позволено (хотя позволено ли?) какому-нибудь новоиспеченному кардиналу Тобину (заявившему, что «Amoris laetitia» не может быть сведено просто к вопросу ‘да?’ или ‘нет?’ в конкретной пастырской ситуации), то не позволено префекту Конгрегации вероучения.

Но несмотря на то, что кардинал Мюллер (который, как мы знаем, прекрасно осознает угрозу раскола, нависшую над Церковью, и которого никак нельзя отнести к числу сторонников бергольевской революции) в очередной раз пытается заставить поверить своих слушателей в белого и пушистого Франциска, делая это, очевидно, ex officio — по долгу службы, выстрел Торниелли снова получился холостым. Ведь глава бывшей Священной канцелярии вовсе не отверг с негодованием саму идею исправления Франциска, а лишь заявил, что «нам до этого очень далеко». При этом неясно, на чем основано его субъективное мнение: ведь если он убежден, что точно может говорить о сроках, следовательно, он считает, что сам должен возглавить такое исправление, если оно потребуется. Если же такого исправления он лично предпринимать не собирается, непонятно, как он может судить о том, предпримут ли его другие кардиналы в ближайшем будущем (а Бёрк ясно дал понять, что осуществление акта формального исправления — это прерогатива кардиналов, как ближайших советников папы, а вовсе не бюрократической структуры, коей является возглавляемое кардиналом Мюллером ведомство). Таким образом, ценность данного интервью в том, что Мюллер фактически подтвердил возможность исправления Франциска в том случае, если вере Церкви будет угрожать опасность. А людей, уверенных в том, что такая опасность уже давно существует, с каждым днем становится всё больше.

Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов.

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