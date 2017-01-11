Мальтийский Орден заявил о готовности защищать свой суверенитет от посягательств Ватикана

Не только Литургия и богословие терпят бедствие в понтификат Франциска. Последние действия Государственного Секретариата грозят покрыть позором Святой Престол на международной арене и превратить в посмешище ватиканскую дипломатическую школу, невзирая на всю ее славную историю.

Скандал с попыткой вмешательства Ватикана в дела Суверенного Мальтийского ордена продемонстрировал, что и дипломатия Святого Престола, которая всегда считалась одной из лучших в мире, деградировала в немыслимой степени, став игрушкой в руках капризного ребенка. Инфантильный Франциск рассержено топает ножкой и корчит обиженные рожицы всякий раз, когда что-то идет не так, как бы ему хотелось — будь то неудавшиеся манипуляции на Синоде епископов, критика со стороны кардиналов, а теперь вот и вежливая, но твердая отповедь со стороны Великого Магистра Мальтийского ордена.

Несмотря на то, что глава Ордена Фра Мэтью Фестинг ясно дал понять, что учреждение ватиканской комиссии является неприемлемым, государственный секретарь Франциска кардинал Пьетро Паролин, вместо того чтобы признать ошибку, решил сделать хорошую мину при плохой игре и заявил, что комиссия будет собирать информацию, а «потом увидим».

Вкратце история такова: Великий Канцлер Ордена Альбрехт фон Бозелагер был уличен в том, что дал добро на распространение противозачаточных средств, в том числе, возможно, и абортивных, в Бирме в рамках борьбы с ВИЧ. Поскольку это в корне противоречит учению Католической Церкви, ему было предложено подать прошение об отставке, на что он ответил отказом, несмотря на то, что он связан обещанием послушания Магистру Ордена. После повторного призыва и повторного отказа, Великий Магистр своей властью и в полном соответствии с Конституцией Ордена отправил Великого Канцлера в отставку, в присутствии Патрона Ордена кардинала Рэймонда Бёрка, являющегося представителем Папы в Ордене и отвечающего за духовную жизнь его членов.

На беду, Бозелагер является крайне либеральным католиком и, соответственно, весьма дорог Франциску и его приближенным. Учуяв пикантность ситуации, он, подобно Апостолу Павлу, возопил: «За либеральные взгляды судят меня!» Левопрогрессистская часть Мальтийского Ордена поспешила поддержать единомышленника, что вызвало опасения в том, что Орден может оказаться в серьезном кризисе, и заставило Великого Магистра обратиться с призывом сохранять единство. Франциск изобразил крайнюю озабоченность творящимся «произволом» и распорядился учредить комиссию для расследования ситуации, на что Великий Магистрат ответил заявлением, в котором указал, что внутренние дела Ордена являются его суверенной прерогативой и всякое внешнее вмешательство в них исключено.

Однако недавно стало известно, что спустя несколько дней после принудительной отставки Бозелагера, кардинал-госсекретарь Пьетро Паролин отправил Фра Мэтью Фестингу письмо, в котором заявил, что Мальтийский Орден является «религиозным орденом мирян» («lay religious Order»), в задачи которого входит «служение вере и Святому Отцу», а потому Святой Престол обладает необходимыми полномочиями для действий в данной ситуации. В этом письме Паролин также утверждает, что отставку Бозелагера следует рассматривать как «приостановленную» («suspended»), до момента, пока папская комиссия не вынесет своего суждения — это при том, что уже назначен новый Великий Канцлер.

При этом сам Бозелагер также не проявлял никаких признаков намерения подчиниться Великому Магистру, называя свою отставку «неконституционной» и считая ее проявлением авторитарного режима. Он утверждает, что раздача презервативов в Мьянме производилась в рамках трех благотворительных проектов без ведома Ордена. «Когда это обнаружилось в рамках планового аудита, два из этих проектов были немедленно закрыты», заявил он. По словам Бозелагера, «немедленное закрытие третьего проекта привело бы к прекращению оказания всех базовых медицинских услуг в крайне бедном регионе Мьянмы, так что эта дилемма была представлена на рассмотрение [орденской] комиссии по этике. После этого проект был закрыт, с последующим заявлением, опубликованным Конгрегацией вероучения».

Комментируя письмо кардинала Паролина, обозреватель Catholic Herald Эд Кондон пишет, что трудно поверить в то, что столь опытный ватиканский дипломат может приводить такие ущербные с юридической точки зрения аргументы. «Основная линия аргументации состоит в том, что Орден — католический, следовательно, папа тут должен быть главным, поэтому Святой Престол имеет право вмешаться. К сожалению, с юридической точки зрения, это настолько же логично, как то, что дважды два — это пять», считает канонист, работающий в церковных трибуналах в ряде диоцезов.

Трудно поверить в то, что столь опытный ватиканский дипломат может приводить такие ущербные с юридической точки зрения аргументы

Мальтийский Орден, действительно, является религиозным орденом мирян, пишет Эд Кондон. Однако, Конституция этого Ордена явно устанавливает, что обязанность религиозного послушания его членов не выходит за рамки иерархии самого Ордена. Это четко прописано в разделе Конституции, в котором идет речь об отношениях Ордена со Святым Престолом:

«Монашествующие (religious members) в силу своих обетов, равно как и члены Второго Класса — в силу своего Обещания Послушания, подчинены лишь своим собственным Настоятелям в Ордене» (Конституция Ордена, ст. 4 §2).

Хотя Орден и является католическим, его конституция явным образом освобождает его от надзора со стороны какого бы то ни было ватиканского ведомства.

Единственный способ, которым папа мог бы осуществлять свою власть в Ордене — это отмена дарованных Ордену прав и привилегий:

В отношениях с Апостольским Престолом полученные права, обычаи и привилегии, дарованные Ордену Верховными Понтификами, остаются в силе, пока они явным образом не будут отменены (Конституция Ордена, ст. 4 §3).

Таким образом, чтобы защитить своего протеже, Франциску пришлось бы отменить вековые привилегии, которыми пользовался Орден. Лишь в этом случае созданная им комиссия действительно могла бы вмешаться во внутренние дела Ордена и законно собирать информацию. Только после того как Великий Магистр получит подписанный непосредственно Франциском юридический документ, в котором явным образом заявляется об отмене или ограничении суверенитета Мальтийского Ордена, комиссия может получить право расследовать дело Бозелагера.

«Те, кто утверждает, будто кардинал Паролин имеет право вмешаться, путают личность Папы с руководящим аппаратом Святого Престола. ‘Папа’ — не значит ‘любой ватиканский чиновник’. Да, в письме кардинала Паролина сообщается предполагаемое мнение Святого Отца о данной ситуации. Однако это является официальным, формальным и юридическим документом не в большей степени, чем заказ для папского завтрака является безошибочным учительством», пишет Кондон.

Впрочем, всё, сказанное выше, не учитывает аспектов международного права. На этом уровне основания для вмешательства Государственного Секретариата становятся еще менее убедительными. Орден является суверенным субъектом международного права. Он признан более чем сотней государств, он выпускает свои паспорта и почтовые марки, у него есть статус постоянного наблюдателя при ООН. Даже если Франциску вздумается явным образом отменить Конституцию Ордена (причем сделать это он должен лично, а не через какого-то ватиканского функционера, а, как мы помним, Франциск панически боится делать что-то напрямую, беря на себя всю ответственность), совершенно неясно, каковы могут последствия такого шага на международном и дипломатическом уровне для обоих этих институтов.

Когда субъекты международного права используют в своих заявлениях подобные термины, это может свидетельствовать о близости войны

Поставив под сомнение суверенитет другого субъекта международного права, Государственный секретариат может подставить под удар сам Святой Престол, который может ощутить все последствия такого шага. Непонятно также, согласится ли сам Мальтийский Орден с таким посягательством на свой суверенитет, и как в таких условиях может осуществлять свою работу созданная Ватиканом комиссия. Впрочем, отметим, что Орден уже ответил на настойчивость кардинала Паролина повторным заявлением, в котором недвусмысленно назвал действия комиссии потенциальным «посягательством на суверенитет», от которого он считает необходимым себя защитить. Вообще-то когда субъекты международного права используют в своих заявлениях подобные термины, это может свидетельствовать о близости войны (пусть в случае конфликта между такими своеобразными государствами как Святой Престол и Мальтийский Орден речь и не идет о вооруженном столкновении).

В завершение своей статьи Эд Кондон говорит: «Хотя Папа и был властной инстанцией, которая изначально даровала Ордену суверенный статус, его независимый дипломатический статус и отношения означают, что в настоящее время его международная легитимность не зависит от Папы. Как бы дипломатический мир отреагировал, если бы королева [Елизавета II] по настоянию [министра иностранных дел Великобритании] Бориса Джонсона издала указ, отзывающий суверенитет Канады? Параллель не вполне точная, но она также и не слишком отдаленная».

СКГ

По материалам Catholic Herald По материалам

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