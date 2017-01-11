Заявление Великого Магистрата Мальтийского Ордена (10.01.2017)

Великий Магистрат Суверенного Мальтийского Ордена, отвечая на деятельность, осуществляемую Группой, назначенной Государственным секретариатом Ватикана, считает уместным повторно заявить, что смещение бывшего Великого Канцлера являлось актом внутреннего управления Ордена.

Таким образом, учитывая юридическое несоответствие этой Группы и ее выводов правовому устройству Мальтийского Ордена, Орден принял решение не сотрудничать с ней. Это сделано для защиты его суверенитета от инициатив, которые претендуют на то, чтобы объективно поставить под вопрос (и потому – вне зависимости от их намерений – демонстрируют свою юридическую несостоятельность) или даже ограничить упомянутый Суверенитет.

Таким образом, учитывая юридическое несоответствие этой Группы и ее выводов правовому устройству Мальтийского Ордена, Орден принял решение не сотрудничать с ней. Это сделано для защиты его суверенитета

В ст. 4 §6 Конституционной Хартии ясно говорится, что «религиозная природа Ордена не наносит ущерба осуществлению суверенных прерогатив, принадлежащих Ордену, в той мере, в какой он признан Государствами как субъект международного права», а в ст. 4 §5 вновь заявляется, что «Орден имеет дипломатическое представительство при Святом Престоле в соответствии с нормами международного права».

Подтверждение такого статуса, соответствующего международному праву, присутствует также в [справочнике] Святого Престола «Annuario Pontificio», в котором Орден упоминается лишь однажды, и не среди религиозных орденов, но среди Государств с Посольствами, аккредитованными при Святом Престоле.

Следует отметить различие рангов членов Ордена, принадлежащих к различным классам, и следовательно – и иерархические отношения, существующие между этими членами и их настоятелями. Второй Класс, к которому принадлежал бывший Великий Канцлер, предназначен для членов Ордена «в Послушании», которые приносят Обещание в соответствии со ст. 9 §2 Конституционной Хартии (см также ст. 8 §1 b) Конституционной Хартии). Это Обещание не имеет ничего общего с Обетом Послушания, приносимым Рыцарями Правосудия, принадлежащими к Первому Классу. Поэтому Рыцари Правосудия «являются монашествующими (religious) во всех отношениях» (ст. 9 §1 Конституционной Хартии»), тогда как ‘Рыцари Послушания’ ими не являются.

Кроме того, в ст. 4 §2 Конституционной Хартии постановляется, что члены Второго Класса, принесшие Обещание Послушания, подчиняются только своим Настоятелям внутри Ордена.

В свете этих основополагающих юридических установлений ясно, что со строго юридической точки зрения отказ в послушании ни в коей мере не оправдывает вовлечения ‘религиозных настоятелей’, тем более, что не все они принадлежат Ордену.

Такое вовлечение, помимо того, что оно юридически невозможно, также и избыточно в целях защиты членов Ордена, поскольку члены Второго и Третьего Классов, желающие подать апелляцию против дисциплинарных мер, которые они считают чрезмерно строгими, могут оспорить их перед Магистерским Судом, как это предусмотрено ст. 129 Конституционального Кодекса.

Таким образом, отказ в сотрудничестве с вышеупомянутой Группой имеет строго юридические основания, а потому он не рассматривается и не может рассматриваться как недостаток уважения ни к этой Группе, ни к Его Высокопреосвященству Государственному Секретарю.

Позиция Великого Магистра состоит в том, что показания, которые отдельные члены считают возможным дать этой Группе, не могут по своему способу выражения или содержанию суждений противоречить, прямо или косвенно, решению Великого Магистра и Суверенного Совета, касающегося смещения Великого Канцлера.

Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов.

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