Литургисты-модернисты переходят в наступление

Безразличие Франциска к католической Литургии сразу же после его избрания бросилось в глаза даже тем католикам, которые не слишком интересуются этими вопросами. Болезненная склонность к антиэстетике, стремление использовать как можно более уродливые облачения («красивые облачения — для павлинов»), пренебрежение литургическими нормами, нежелание преклонять колени перед Святыми Дарами («болят коленки»), полный отказ от литургического пения («проблемы с легкими») — это неполный перечень того, что характеризует отношение Франциска к богослужению.

Единственное, что внушало оптимизм — это надежды на то, что его личная индифферентность может уберечь Литургию Церкви от каких-то разрушительных реформ. Отчасти это подтверждалось, например, назначением консервативного африканского кардинала Робера Сара на должность префекта Конгрегации богослужения и дисциплины таинств.

Однако, похоже, после неудач на других поприщах, око Франциска, наконец, обратилось, на это величайшее сокровище Церкви, которое подвергалось сознательному разорению в течение последних десятилетий, и которое по крупицам начали собирать в конце понтификата Иоанна Павла II и особенно в понтификат Бенедикта XVI. Первые признаки этого появились в середине прошлого года, когда призыв кардинала Сара к священникам начать с первого воскресенья Адвента служить Мессу лицом к Востоку — ad Orientem — встретил ожесточенную реакцию со стороны либеральных иерархов и удостоился опровержения руководителя ватиканской пресс-службы о. Федерико Ломбарди. После личной встречи с Франциском кардиналу Сара пришлось заявить, что его неправильно поняли, и речь не шла ни о каких возможных изменениях литургических норм. Однако несмотря на это, последствия не заставили себя ждать — уже в октябре Франциск произвел чистку Конгрегации богослужения, окружив кардинала Сара своими людьми, введя в ее состав, в том числе, бывшего оберцеремониймейстера папы Иоанна Павла II архиепископа Пьеро Марини, являющегося, в некотором смысле, иконой сторонников радикальной модернизации литургии. Таким образом, Сара был подвергнут публичному унижению, будучи обречен на то, чтобы оставаться исключительно церемониальной фигурой, руководя ведомством, в котором большинство ключевых позиций принадлежат его идеологическим противникам.

И похоже, сейчас эти противники почувствовали, что настала пора переходить в наступление. Сандро Маджистер сообщает, что по распоряжению Франциска недавно была создана комиссия под руководством секретаря Конгрегации английского архиепископа Артура Роше, целью которой является не исправление недостатков послесоборной литургической реформы — то есть осуществление ‘реформы реформы’, о которой мечтает кардинал Сара — но, напротив, разрушение одного из оплотов сопротивления перегибам постсоборных литургистов, инструкции «Liturgiam authenticam», изданной в 2001 году и устанавливающей критерии переводов литургических текстов с латыни на современные языки.

В понтификат Бенедикта XVI эти критерии еще более ужесточились, особенно вследствие желания Папы, чтобы в словах пресуществления вина в кровь Христову сохранялись в неприкосновенности слова Евангелия и латинского Миссала ‘pro multis’ (‘за многих’), вместо оборота ‘за всех’, присутствующего в некоторых переводах на современные языки. Одним из наиболее резонансных последствий «Liturgiam authenticam» стала подготовка и введение в 2011 году в литургический обиход нового перевода Римского Миссала на английский язык, взамен послесоборного английского перевода, отличавшегося чрезвычайно вольным обращением с латинским оригиналом.

Однако Франциск дал понять, что его эти вопросы совершенно не волнуют. Теперь же, с учреждением этой комиссии, встретят поддержку самые радикальные идеи модернизации литургического языка, считает Сандро Маджистер.

Кроме того, некоторые опасаются, что после уничтожения «Liturgiam authenticam», очередной целью этой или другой комиссии станет переработка «Summorum pontificum» — документа, которым Бенедикт XVI снял ограничения на служение Мессы в древнем обряде.

СКГ

По материалам Settimo cielo По материалам

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