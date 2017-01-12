Реформа курии: из конгрегаций увольняют лучших богословов

Стало известно имя одного из священников, репрессированных Франциском за критику в его адрес. Сандро Маджистер сообщил в своем блоге, что по доносу шпиона был уволен 46-летний голландец (ранее сообщалось, что это француз) Кристоф Крёйен, работавший в Конгрегации вероучения с 2009 года, признанный теолог, получивший в 2010 году от посольства Франции при Святом Престоле престижную премию Анри де Любака, единогласно присужденную ему членами жюри, состоящего из кардиналов Жоржа Коттье, Альбера Вануа и Поля Пупара, за его богословскую диссертацию «Всеобщее спасение или двойственный исход Суда: надежда для всех? К критическому исследованию современного богословского мнения относительно того, как происходит осуждение», защищенную в Папском университете св. Фомы Аквинского под руководством доминиканского теолога Шарля Мореро — впоследствии ректора этого университета, а ныне — епископа Лозанны, Женевы и Фрибура.

Эсхатология, т.е. богословское исследование вопросов, связанных со смертью, судом, адом и раем — это область, в которой специализируется о. Крёйен, однако он также известен своей прекрасной книгой о святой Эдит Штайн — еврейском философе, ставшей впоследствии кармелиткой и убитой в Освенциме в 1942 году.

Итак, именно этому богослову лично позвонил разъяренный Франциск, узнавший от своего информатора о том, что о. Крёйен позволил себе критические замечания в его адрес в узком кругу коллег. Чтобы удовлетворить уязвленное самолюбие аргентинца, не сумевшего в свое время довести до конца свою диссертацию по богословию, префекту Конгрегации вероучения кардиналу Мюллеру пришлось уволить одного из своих лучших теологов, которого он весьма высоко ценил.

Так проходит реформа курии, обещанная Франциском.

СКГ

По материалам Settimo cielo По материалам

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