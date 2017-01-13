Считаем правильно. Сколько сторонников у Четырех кардиналов?

Реакция на постсинодальное увещание “Amoris laetitia”, и особенно на вопросы (dubia), заданные Франциску Четырьмя кардиналами, призвавшими его разъяснить двусмысленные положения этого документа и подтвердить свою приверженность непрерывному Учительству Церкви, выявила существование серьезной оппозиции революционной реформе, которую Франциск и его сторонники надеялись втихую осуществить в церковной доктрине и практике. Оказалось, что есть немалое количество верующих, которых не устраивает ползучая либерализация Церкви, а тем более, ревизия фундаментальных положений ее учения, относящихся к самому Залогу веры.

Ревностные берголианцы любят указывать на то, что противники «революции Франциска» немногочисленны, а среди иерархов их якобы и вовсе единицы. Давний друг Бергольо, бразильский кардинал Клаудиу Хуммес, бывший его главным popemaker’ом на конклаве 2013 года, говоря об инициативе Четырех кардиналов, даже бросил уничижительную фразу: «Этих кардиналов четверо. А нас – двести», скопом занеся всю Священную Коллегию в число францисковых сторонников.

Однако последние данные говорят, что оптимизм бергольевской свиты имеет под собой мало оснований. Так, авторитетный ватиканист и корреспондент «National Catholic Register» Эдвард Пентин сообщил, что 30 кардиналов, имевших возможность просмотреть черновой вариант “Amoris laetitia” до его публикации, высказали свои замечания относительно этого текста, особенно тех его частей, которые касаются допуска к Причастию разведенных второбрачных, указывая на то, что документ может нанести ущерб трем важнейшим таинствам Церкви – Евхаристии, браку и исповеди. Франциск, однако, никогда не ответил на возражения этих кардиналов и не принял их замечания к сведению. То же самое произошло и с замечаниями, направленными Франциску значительным числом епископских конференций перед публикацией “Amoris laetitia”.

Более того, Конгрегация вероучения, обычно отвечающая за подготовку папских доктринальных документов, накануне публикации “Amoris laetitia” подготовила список необходимых исправлений на 20 страницах, которые, по утверждению хорошо информированного сотрудника Конгрегации, были весьма близки пяти пунктам Dubia, отправленных Четырьмя кардиналами Франциску.

Другой высокопоставленный сотрудник той же конгрегации сообщил, что префект Конгрегации вероучения кардинал Герхард Мюллер лично говорил ему, что конгрегация «отправила много, много исправлений, и ни одно из них не было принято».

На этом фоне крайне странно выглядит интервью того же кардинала Мюллера, данное им на днях итальянскому телеканалу Tgcom24. В этом интервью Мюллер выразил мнение, что не существует необходимости «формального исправления папы», о возможности которого неоднократно заявлял кардинал Рэймонд Бёрк, поскольку католической вере в настоящий момент ничего не угрожает, а увещание “Amoris laetitia” является очень ясным в своем учении и вполне соответствует традиционному Учительству Церкви (здесь можно посмотреть полную видеозапись этого интервью). По словам того же сотрудника конгрегации, заявления, сделанные кардиналом Мюллером в этом интервью, «противоречат всему, что он до сих пор говорил мне на эту тему». Он добавил, что кардинал Мюллер производил «впечатление человека, который говорил не от себя, но повторял то, что кто-то другой велел ему сказать». Это действительно так, потому что даже в своих публичных выступлениях кардинал Мюллер не раз критически отзывался о попытках реформировать учение Церкви о браке в соответствии с «планом Каспера» – попытках, которые, безусловно, нашли свое отражение в “Amoris laetitia”. Впрочем, пресс-секретарь кардинала Мюллера ожидаемо опроверг предположения о том, что иерарх говорил не от своего имени, заявив, что он «говорил как префект Конгрегации вероучения, и никто другой не советовал ему делать это».

Как бы то ни было, нет никаких сомнений, что кардинал Клаудиу Хуммес, говоря о двухстах кардиналах, которые, в отличие от Четырех, полностью поддерживают Франциска, просто выдает желаемое за действительное. Подтверждением этому служит, в частности, тот факт, что Франциск внезапно отменил традиционную встречу с кардиналами накануне публичной консистории 19 ноября прошлого года. Как сообщал ватиканист Марко Тосатти, это было сделано из-за имеющейся информации о том, что на этой встрече может быть выражена поддержка обращению Четырех кардиналов со стороны гораздо более широкого круга членов Священной Коллегии.

Также и кардинал Бёрк в одном из своих последних интервью заявил: «Нас не только четверо. Я лично знаю других кардиналов, которые полностью одобряют dubia”.

Нет нужды говорить, что и среди других епископов существует значительное число тех, кто в разной степени недоволен как невнятным текстом “Amoris laetitia”, допускающим самые разные толкования, так и другими словами и поступками Франциска. Некоторые из этих епископов (а также богословов) выражают свое мнение публично, но, как известно, невидимая часть айсберга всегда больше того, что находится на поверхности, а в церковной среде, где большинство вопросов по традиции решается под ковром, во всеуслышание заявлять о своем несогласии с начальством вообще не принято, так что размеры оппозиции нынешней ватиканской хунте могут быть гораздо больше, чем это пытаются представить сторонники режима.

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