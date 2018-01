«В Церкви царит великое смятение, этого не видит только слепой». Новое интервью кардинала Каффарры

Карло Каффарра, архиепископ Болоньи на покое, известный католический богослов и один из четырех кардиналов, подписавших запрос Франциску относительно его постинодального увещания «Amoris laetitia», дал пространное интервью итальянской газете Il Foglio, в которой подробно прокомментировал текущую ситуацию в Церкви, вызванную двусмысленностью и неопределенностью текста Франциска и противоречивостью интерпретаций, которую он породил среди пастырей и верующих.

По словам Каффарры, письмо Франциску с приложенными к нему «сомнениями» (dubia), стало плодом многомесячных размышлений и продолжительных обсуждений, которые четыре кардинала вели между собой. Кардинал Каффарра также отметил, что он много молился перед Святыми Дарами, размышляя об этом.

Так же, как ранее и кардинал Бёрк, Каффарра указал на то, что давать советы папе относительно управления Церковью является обязанностью кардиналов, и обсуждаемое письмо стало формой исполнения такой обязанности.

«Факт, который только слепой может отрицать, заключается в том, что в Церкви царит великое смятение, неопределенность, неуверенность, порожденные некоторыми пунктами «Amoris laetitia». В эти месяцы происходит так, что относительно одних и тех же вопросов, касающихся домостроительства таинств (брака, исповеди и Евхаристии) и христианской жизни, одни епископы говорят А, а другие епископы говорят нечто, противоположное А. И всё это — с намерением истолковать одни и те же тексты».

«Это факт, а факты — вещь упрямая», говорит кардинал Каффарра.

Чтобы прекратить такой «конфликт интерпретаций», существовал только один способ — обратиться напрямую к автору текста, то есть к Франциску. Для этого кардиналы избрали традиционный для Католической Церкви способ «dubia» — веками использовавшийся инструмент, который не требует от папы длинных объяснений, а лишь конкретного ответа: «да» или «нет». При этом существует возможность, которой нередко и пользовались Папы, поручить авторитетным богословам или Конгрегации вероучения разработать более подробное объяснение того или иного ответа.

Кардиналы приняли решение не делать свой запрос сразу публично, но направили его Франциску в виде личного письма. Однако после того, как на запрос в течение долгого времени так и не последовало ответа (более того, как заявлял кардинал Бёрк, его авторам было дано понять, что ответ не будет дан никогда), кардиналы приняли решение опубликовать его. Именно это и вызвало волну возмущения и грязной критики в адрес Четырех кардиналов.

«Некоторые люди продолжают говорить, что мы не послушны учению папы. Это ложь и клевета. Именно потому, что мы не желаем быть непослушными, мы и написали папе. Я могу быть послушен учению папы, если я знаю, чему папа учит в области веры и христианской жизни. Но проблема заключается именно в этом: что относительно фундаментальных вопросов не ясно, чему учит папа, что и показывает конфликт интерпретаций, даваемых епископами. Мы хотим быть послушными учению папы, однако учение папы должно быть ясным».

Комментируя обвинения в том, что инициатива Четырех кардиналов провоцирует разделения в Церкви, архиепископ Болоньи на покое говорит: «Обвинения в желании расколоть Церковь не заслуживают внимания. Разделение, уже существующее в Церкви, является причиной письма, а не его следствием. Недостойными для Церкви явлениями являются, в подобном контексте, оскорбления и угрозы каноническими санкциями».

В качестве иллюстрации сложного положения, в котором оказались сегодня многочисленные пастыри Церкви, кардинал Каффарра приводит письмо, полученное им от одного приходского настоятеля. Священник пишет: «Я больше не знаю, что говорить, давая духовное наставление во время исповеди. Кающийся говорит мне: ‘Я живу с разведенной женщиной, мы живем как муж и жена, и я хожу к Причастию’. Я предлагаю этому человеку некий путь, чтобы исправить эту ситуацию, но кающийся говорит мне: ‘Послушай, отче, папа сказал, что я могу принимать евхаристию, и он не предлагает мне жить в воздержании’. Я больше не могу справиться с этой ситуацией. Церковь может требовать от меня чего угодно, но только не поступать против своей совести. А моя совесть не может согласиться с предполагаемым папским учением, будто в определенных обстоятельствах можно допускать к Причастию людей, живущих супружеской жизнью, не состоя в браке».

«Ситуация, в которой сегодня оказались многие пастыри душ, и прежде всего, настоятели, именно такова», говорит кардинал Каффарра. «На их плечи взвалена ноша, которую они не в состоянии нести».

Он продолжает: «Мы говорим не о каких-то второстепенных вопросах. Мы не рассуждаем о том, нарушают ли пост блюда из рыбы, или нет. Речь идет о серьезнейших вопросах для жизни Церкви и для вечного спасения верных. Не будем забывать, что именно это является верховным законом Церкви — вечное спасение верных. Не какие-то другие заботы. Иисус создал Свою Церковь, чтобы верные имели жизнь вечную, и имели ее с избытком».

Кардинал также подверг критике излюбленный аргумент Франциска и сторонников «плана Каспера» — что Церковь должна быть пастырской, не сосредотачиваясь на канонических нормах и аспектах вероучения. Как недавно написал в своем твиттере один из ближайших сподвижников Франциска и директор журнала La Civiltà Cattolica иезуит Антонио Спадаро, «Теология — не математика. В теологии 2+2 может быть 5. Потому что она имеет дело с Богом и реальной жизнью людей».

Theology is not #Mathematics. 2 + 2 in #Theology can make 5. Because it has to do with #God and real #life of #people…

— Antonio Spadaro (@antoniospadaro) January 5, 2017