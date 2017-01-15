Епископ Атаназиус Шнайдер: «Папа Франциск — законный Папа»

Вспомогательный епископ Астаны Атаназиус Шнайдер, один из наиболее активных защитников католической веры и традиции, дал пространное интервью для сайта OnePeterFive, в котором, в частности, выразил свою уверенность в том, что Франциск является законно избранным Папой, а католикам не стоит обращать слишком много внимания на то, что он делает или говорит. Ниже мы приводим перевод одного фрагмента этого интервью.

1P5: Прискорбная реальность такова, что вследствие разногласий, возникающих вокруг папы Франциска, многие католики начали выражать свою уверенность в том, что он не является Папой, что он перестал им быть, впав в ересь, что Папа Бенедикт до сих пор является настоящим Папой и так далее. Что бы вы могли сказать этим людям? Как верному католику подобает уважать не только папское служение, но и человека, который его исполняет, если он чувствует, что действия и слова этого человека наносят ущерб Церкви и душам, вверенным его попечению?

Епископ Атаназиус Шнайдер: Папа Франциск – вне всякого сомнения, законный Папа. Отрицать это – значит лишь выдавать желаемое за действительное и неверно толковать юридические факты. Мы должны сохранять трезвый рассудок и здравый смысл. Католику в своей повседневной жизни не следует чрезмерно сосредотачиваться на том, что Папа говорит и делает. Это не вполне нормальное отношение, оно способствует развитию нездорового «папацентризма» и мирского культа личности. Нам следует верить, что подлинным Главой Церкви является Иисус Христос, что подлинной душой Церкви является Святой Дух, что Матерью и сердцем Церкви является Пресвятая Дева Мария. Папа – это лишь видимый Наместник Христа. Были времена в истории Церкви, когда по два или три года у Церкви не было Папы, например, в начале IV века дважды были периоды по два года без Папы (304-306 и 309-311): в это время жили св. Антоний Великий, молодой св. Афанасий; не было Папы с 1268 по 1271 годы, с 1292 по 1294, с 1314 по 1316, с 1415 по 1417. Но несмотря на это, Церковь существовала и даже процветала. В эти «беспапские» времена жили, например, св. Альберт Великий, св. Фома Аквинский, св. Бонавентура, св. Людовик, король Франции, св. Раймунд Пеньяфортский, святая Гертруда Великая. И нет каких-либо свидетельств о жалобах на эти «беспапские» годы со стороны этих святых. Эти святые просто делали свою работу: они молились, они учили католической вере, обращали грешников и старались стяжать святость. Такое впечатление, что у них не было времени на то, чтобы следить за действиями или поступками Пап, или спорить на тему папских выборов, которые, безусловно, являлись важным вопросом в тот период. Подобным образом, нам тоже следует быть более спокойными и делать каждому свое дело, молиться, учить католической вере и защищать ее, обращать грешников и жить в тесном единении с Господом. Господь, несомненно, вмешается в этот текущий кризис.

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