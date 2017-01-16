Франциск сворачивает реформу Иоанна Павла II и Бенедикта XVI по борьбе с педофилами

Католическую Церковь давно уже донимают тошнотворные скандалы со священниками, совращающими детей. И говорят, назревает еще один – на этот раз собственноручно сотворенный Папой.

Два человека, имеющих прямые связи в Ватикане, сказали мне, что Папа Франциск, следуя совету кружка своих ближайших приверженцев в курии, ведет дело к тому, чтобы откатить назад проведенные его предшественниками Иоанном Павлом II и Бенедиктом XVI реформы в сфере рассмотрения дел священников-педофилов. Франциск продавливает этот план, несмотря даже на то, что выступающие в поддержку этой идеи куриальные чиновники и кардиналы и так уже оскандалили его понтификат, побуждая Папу к более мягкому обхождению с совратителями.

В 2001 году Ватикан существенно реформировал процесс рассмотрения дел священников, совращающих детей. Полномочия в их отношении были отобраны у Конгрегации по делам духовенства и Римской Роты (ватиканского суда) и переданы в ведение Конгрегации вероучения (CDF). Дела стали рассматриваться быстрее, а количество священников-совратителей, которых Церковь лишала сана, возросло. Таково было наследие Папы Бенедикта в борьбе со «скверной» в Церкви.

Недавно Франциск поручил государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину запросить мнение Папского совета по интерпретации законодательных текстов, во главе которого стоит кардинал Франческо Коккопалмерио, касательно возможности передачи этих функций обратно от CDF в Конгрегацию по делам духовенства и Римскую Роту. Ведомство Коккопалмерио ответило положительно.

И хотя в прессе об этом не упоминалось, один из напрямую осведомленных ватиканских сотрудников сказал мне, что Папа Франциск также обсуждал эту «реформу реформы» касательно совращения детей на встрече со своей особой группой советников – Советом кардиналов – в середине декабря. На просьбы подтвердить или прокомментировать это сообщение пресс-служба Ватикана не ответила.

Франциск всегда резко высказывался по проблемам совращения детей. В послании к католическим епископам от 28 декабря (праздник Невинных младенцев Вифлеемских) он осуждал его так: «Лица, ответственные за защиту этих детей, уничтожили их достоинство. Мы глубоко сожалеем об этом и молим о прощении. Мы присоединяемся к страданиям жертв и оплакиваем этот грех. Грех того, что произошло; грех того, что не была оказана помощь; грех сокрытия и отрицания; грех злоупотребления властью».

Отчасти Франциск был избран Папой для того, чтобы реформировать утратившую свою функциональность курию. Так что сама по себе передача полномочий от одного органа другому – не проблема. Едва ли можно не признать и искренность его сетований против совратителей. Но CDF справляется с задачей несравненно лучше, чем это было в 2001 году. Так зачем же отыгрывать ситуацию обратно?

Дела священников-педофилов в Риме теперь рассматривают по двум видам критериев. Первый – «виновен» или «не виновен». Второй – «имеет друзей-кардиналов» или «не имеет друзей-кардиналов»

Возможно, затем, что CDF подходит к проблеме совращения детей жестко, на основании правил, а это не соответствует более личностному, автократическому стилю Папы. Или, может быть, затем, что реформа реформы станет наградой для его сторонников и унижением для противника.

Слухи об этой реформе ходят в Риме уже несколько месяцев. И мало кто этому рад. Известно, что Папа Франциск и его сторонники-кардиналы вмешивались в постановления CDF по делам о совращениях. Происходило это столь массово, что дела священников-педофилов в Риме теперь рассматривают по двум видам критериев. Первый – «виновен» или «не виновен». Второй – «имеет друзей-кардиналов» или «не имеет друзей-кардиналов».

И в самом деле: Папа Франциск, по-видимому, форсирует пересмотр норм рассмотрения дел о совращении, невзирая даже на то, что приверженные реформе реформы кардиналы и так уже причинили ему из-за своих друзей немало неприятностей.

Вот, например, дело о. Мауро Инзоли. Инзоли вел роскошный образ жизни и так любил шикарные автомобили, что заслужил прозвище «дон Мерседес». Обвиняли его и в домогательстве к детям. Якобы он совращал несовершеннолетних в исповедальне. Доходило даже до того, что он учил детей, будто сексуальный контакт с ним оправдан Писанием и самой верой. Когда дело дошло до CDF, его признали виновным. В 2012 году, в понтификат Папы Бенедикта, Инзоли был лишен сана.

Однако, как нам стало известно, Инзоли был из тех, кто «имеет друзей-кардиналов». За него вступились кардинал Коккопалмерио и монсеньор Пио Вито Пинто, нынешний декан Римской Роты, и в 2014 году Франциск восстановил его в священническом статусе, призвав «к жизни в смирении и молитве». Строгость Папы, похоже, не слишком отяготила Инзоли. В январе 2015 года дон Мерседес участвовал в проходившей в Ломбардии конференции по вопросам семьи.

Этим летом гражданские власти завершили свой собственный процесс по делу Инзоли, признав его виновным по восьми эпизодам. Еще по 15 случаям истек срок давности. Итальянская пресса обрушилась на Ватикан – и особенно на CDF – за то, что тот не поделился с гражданскими властями информацией, полученной в ходе канонического расследования. Само собой, что если бы Папа пожелал, он позволил бы CDF передать эту информацию гражданским властям.

Папа Франциск не всегда действует напрямик, когда желает «прострелить колено» кому-то из своих критиков в Церкви или устранить препятствие на пути реформы Ватикана. Иногда он заходит сбоку.

Поразительно, что уступив просьбам Коккопалмерио и Пинто о вмешательстве – просьбам несправедливым и оскорбительным – Папа теперь собирается передать Пинто часть дел о совращении детей. Но, может быть, в первую очередь он думает не об этом. Это решение станет наградой для одного из друзей Папы Франциска и унижением для того, кого он видит своим противником.

Ветеран церковной журналистики Джон Аллен недавно упомянул на сайте «Crux» о том, что Папа Франциск не всегда действует напрямик, когда желает «прострелить колено» кому-то из своих критиков в Церкви или устранить препятствие на пути реформы Ватикана. Иногда он заходит сбоку. «Это значит, – пишет Аллен, – формально оставить человека на своем месте, но реальную ответственность передать другому, тем самым если не совсем оставив первого не у дел, то, по крайней мере, ограничив его в возможности оказывать свое влияние на что-либо».

Такой подход по отношению к CDF, возглавляемой немецким кардиналом Герхардом Людвигом Мюллером, Франциск уже проявлял. Когда Папа захотел изменить процесс провозглашения недействительности браков, он по сути пошел в обход Мюллера – постоянного критика своих взглядов на брак и таинства. Вместо него Папа обратился к кардиналу Коккопалмерио. Что же касается монсеньора Пинто, его личная преданность не подлежит никакому сомнению. Это Пинто набросился на четверых кардиналов, публично поставивших под вопрос ортодоксальность недавнего папского документа «Amoris Laetitia». Четыре кардинала критикуют этот документ за то, что тот поощряет изменения в католической сакраментальной практике, которые им представляются несовместимыми с католической доктриной. Пинто напомнил им, что Папа может лишить их кардинальского статуса. Тем временем кардинал Мюллер, кажется, проявил благосклонность к ним, сказав, что практика причащения лиц, состоящих в прелюбодейных отношениях, не может быть одобрена.

Как бы то ни было, справедливый суд, который вершит CDF Мюллера в отношении совратителей, кажется слишком суровым для Папы и его сторонников. Так что Папа надеется оставить CDF в стороне от этих дел.

Окончательное решение еще не принято, и не исключено, что здравые умы одержат верх и напомнят Папе Франциску, какие именно кардиналы и ведомства на самом деле служат его лучшим интересам и творят справедливость во имя его авторитета. Или хотя бы подскажут, что хотя пресса может восхвалять его за отмену учительства Иоанна Павла II о причащении разведенных, не факт, что она будет так же ликовать, узнав, что он смягчает наказания для растлителей малолетних, у которых нашлись друзья в его ближнем кругу.

Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов.

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