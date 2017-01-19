Казахстанские епископы призвали к молитве о сохранении традиционного учения о браке

18 января три казахстанских епископа подписали призыв к молитве, в котором они указывают на то, что после публикации постсинодального увещания «Amoris laetitia» некоторые поместные церкви стали издавать руководства, в которых предписывается допускать к Причастию разведенных католиков, вступивших в повторный светский брак и ведущих активную супружескую жизнь.

Архиепископ и митрополит архиепархии Пресвятой Девы Марии в Астане Томаш Пэта, епископ Караганды на покое архиепископ Ян Павел Ленга и вспомогательный епископ Астаны Атаназиус Шнайдер заявили, что причиной, побудившей их подписать этот настоятельный призыв к молитве, стала «безрезультатность многочисленных просьб, обращенных к папе Франциску как верующими, так и Пастырями Церкви».

«Как преемники Апостолов, мы движимы обязанностью возвысить свой голос, когда опасность угрожает тому, что наиболее священно для Церкви, и вечному спасению душ», говорится в призыве, опубликованном на восьми языках — английском, французском, итальянском, испанском, немецком, португальском, польском и русском.

Авторы воззвания напоминают слова Папы Феликса III: «Заблуждение, которому не противостоят, одобряется. Истина, которую не защищают, подавляется».

Епископы призывают верующих ежедневно читать традиционную «молитву о папе Франциске» или одну часть Розария в намерении, чтобы Франциск ясным образом отменил вышеупомянутые пастырские руководства, позволяющие разведенным второбрачным, не живущим в воздержании, приступать к Святому Причастию.

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