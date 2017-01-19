Ватикан выпустит почтовые марки с изображением Лютера в честь 500-летия Реформации

Филателистическая и нумизматическая служба Ватикана подтвердила, что в 2017 году Ватикан выпустит почтовую марку с изображением Мартина Лютера. Марка будет выпущена в ознаменование 500-летней годовщины протестантской реформации.

В 1517 году Мартин Лютер опубликовал свои знаменитые «95 тезисов», в которых подверг критике современное ему папство и отдельные аспекты учения Католической Церкви. Это событие принято считать началом Реформации, приведшей к расколу Западной Церкви и кровопролитным религиозным войнам в Европе, унесшим жизни миллионов людей.

Мартин Лютер, монах-августинианец, был отлучен от Церкви Папой Львом X посредством папской буллы «Decet Romanum Pontificem», и это отлучение никогда не было снято. В возрасте 41 года он женился на 26-летней бывшей цистерцианской монахине Катарине фон Бора.

Таким образом, впервые на ватиканской марке будет изображен отлученный от Церкви католик, лишенный клерикального статуса священник и нарушивший обеты монах. Почему не все католики с подобным послужным списком удостаиваются такой чести? Логика примерно та же, что в известном наблюдении: «Убил одного — ты убийца, убил десятерых — маньяк, убил сотню — террорист, убил миллионы – великий полководец». Чтобы заслужить восхищение и прощение Рима, не достаточно уйти в раскол единолично или с небольшой группой единомышленников — надо стать основоположником великой схизмы.

Напомним, 31 октября прошлого года Франциск принял участие в праздновании 500-летия Реформации, проходившем в шведском городе Лунд.

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