Материалы к словарю современного богословия: «Бергольонизм»

БЕРГОЛЬОНИ́ЗМ, сущ., м.р. – духовное заболевание аргентинского происхождения. Впервые выявлено в начале XXI века и обычно рассматривается как локализация и обострение инфекций, вызванных различными штаммами модернизма середины XX века. Ранние симптомы включают в себя борьбу с традициями в институциональной и обрядовой сфере, непонимание пациентом природы, обязанностей и границ своего служения, безответственные публичные высказывания, хроническое кумовство и склонность к беспричинному оскорблению своих сотрудников, служащих и духовенства.

При отсутствии своевременного лечения, патология развивается стремительно, переходя в ересь. Вторичные симптомы включают маниакальную фиксацию на пастырской деятельности, результатом которой становятся девиации при совершении таинств, мания величия, отказ от диалога по существу с коллегами, высказывающими критические замечания, отказ отвечать с евангельской прямотой (ср. Мф 5,37) на фундаментальные вопросы, заданные должным образом, вспышки ярости и мстительная агрессивность в отношении подчиненных.

Для получающих здоровую духовную пищу бергольонизм обычно не заразен. Лица с симптомами модернизма в любой из его разновидностей, а также с симптомами ультрамонтанизма, подвержены высокому риску заражения.

Во второй фазе течения болезни бергольонизм, при отсутствии сверхъестественного вмешательства, духовно неизлечим.

[«Бергольо» от ср.-лигурийского bergoglio; происхождение термина неизвестно. См. тж. Olio («растительное масло») в Словаре индоевропейских наименований овощей.]

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