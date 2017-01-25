Ватикан вводит внешнее управление Мальтийским Орденом

24 января стало известно о том, что Великий Магистр Суверенного военного ордена госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты Фра Мэтью Фестинг подал в отставку по личной просьбе Франциска. Первым эту новость опубликовал испаноязычный сайт InfoVaticana.com, а вечером того же дня сообщение об отставке главы Мальтийского Ордена было подтверждено представителем Ордена Марианной Балфур. 25 января на сайте Святого Престола было опубликовано следующее коммюнике:

Вчера, 24 января 2017 года, в ходе аудиенции у Святого Отца, Его Высокопреосвященное Высочество Фра Мэтью Фестинг отрекся от поста Великого Магистра Суверенного Военного Мальтийского Ордена. Сегодня, 25 января, Святой Отец принял это отречение, выразив Фра Фестингу благодарность и признательность за лояльность и почтение, проявленные им в отношении Преемника Петра, и за готовность к смиренному служению во благо Ордена и Церкви. Управление Орденом временно возьмет на себя Великий Командор, пока не будет назначен Папский Делегат.

Таким образом, Святой Престол вводит внешнее управление Мальтийским Орденом, и если Орден согласится с этими притязаниями, это фактически будет означать конец суверенитета этого субъекта международного права.

На сайте Мальтийского Ордена сообщается, что 28 января Великий Магистр созывает Суверенный Совет Ордена, который должен формально принять его отречение, в соответствии с требованием Конституционной Хартии Мальтийского Ордена. Важно отметить, что согласно той же Конституционной Хартии, для действительности отречения не требуется его принятия Папой — ему лишь должно быть сообщено о принятии этого отречения Суверенным Советом. Поэтому содержащееся в коммюнике Святого Престола утверждение о том, что отречение Мэтью Фестинга было принято Франциском, причем еще до принятия его Суверенным Советом, лишено всякого смысла. Также никакими нормативными документами не предусмотрено назначение папского делегата для управления Суверенным Мальтийским Орденом.

Отставка Фра Мэтью Фестинга стала результатом конфликта Мальтийского Ордена со Святым Престолом, возникшим после того, как Великий Магистр отправил в отставку Великого Канцлера Ордена Альбрехта фон Бозелагера. Немец Бозелагер, имеющий высоких покровителей в Ватикане и близко знакомый с Государственным секретарем кардиналом Пьетро Паролином, задействовал свои связи в окружении Франциска, результатом чего стало создание комиссии с целью выяснения обстоятельств его отставки.

Формальным поводом для отставки Бозелагера стал тот факт, что с его ведома в течение нескольких лет под эгидой Мальтийского Ордена распространялись противозачаточные средства в Бирме, а также в других развивающихся странах, что в корне противоречит нравственному учению Католической Церкви. Однако, как стало известно впоследствии, это было не единственной причиной, по которой дальнейшее нахождение Бозелагера на посту Великого Канцлера было сочтено невозможным. В частности, упоминалось о вовлеченности Бозелагера в различные финансовые операции, в том числе о его связи с неким швейцарским трастовым фондом, созданным после того как Ордену было передано таинственное пожертвование в размере 120 миллионов швейцарских франков (около 118 миллионов долларов США) от некого благотворителя, проживающего во Франции. Любопытно, что трое из пяти членов комиссии, созданной Ватиканом для расследования обстоятельств увольнения Бозелагера, были вовлечены в эту историю вместе с Бозелагером — архиепископ Сильвано Мария Томази, консультант Ордена Марк Одендалл и президент ливанского отделения Мальтийского Ордена Марван Сехнауи. В своем письме к членам Ордена от 14 января Фра Мэтью Фестинг указывал на то, что, «хотя нет никаких причин предполагать что-либо неподобающее, однако личные и финансовые связи делают членов комиссии явно неспособными к объективному подходу к ситуации». Именно конфликт интересов у членов комиссии, а также сам факт ее деятельности, расцененный как угроза суверенитету Мальтийского Ордена, послужили причиной того, что руководство Ордена назвало ее создание неуместным и отказалось от какого-либо сотрудничества с ней.

Финансовая составляющая конфликта Ордена со Святым Престолом имеет и еще один аспект. Как сообщает в своей статье в National Catholic Register известный ватиканист Эдвард Пентин, руководство Ордена имеет давние трения с ассоциацией Ордена в Германии. Являясь богатейшей частью Ордена, она лишена возможности влиять на принятие важных решений, поскольку из-за недостатка духовных призваний в Германии, в этой ассоциации нет ни одного рыцаря с обетами, поэтому никто из них не может быть избран Великим Магистром или входить в руководящие круги Ордена. Эта ситуация побуждает немецкую ассоциацию прилагать все усилия для уменьшения значимости религиозной составляющей Мальтийского Ордена и трансформации его в обычную благотворительную организацию, где право голоса будет принадлежать не тем, кто ведет посвященную Богу жизнь, а людям, обладающим связями, деньгами и деловыми качествами. «Немцы хотят сместить Великого Магистра и взять в свои руки всю Виа Кондотти [штаб-квартиру Мальтийского Ордена в Риме]», — сообщил Эдварду Пентину его источник. Кроме того, известно, что одним из основных противников увольнения Бозелагера (и, соответственно, сторонников смещения Мэтью Фестинга) являлся ближайший советник Франциска немецкий кардинал Райнхард Маркс.

Статья Пентина была опубликована 18 января, а уже через неделю мы стали свидетелями отставки Великого Магистра. Таким образом, закулисные игры немецкой партии и ватиканские связи Альбрехта фон Бозелагера привели к тому, что Мальтийский Орден капитулировал перед иностранным государством и сдался на милость победителя. По всей видимости, это станет самой позорной страницей в его почти тысячелетней истории.

Другим вопросом, интересующим сейчас наблюдателей, является то, не отразится ли отставка Фестинга на положении нынешнего Патрона Мальтийского Ордена кардинала Рэймонда Бёрка. Ранее высказывались предположения, что этот прелат, который в последнее время является одним из главных критиков ревизии церковного учения о браке, предпринятой Франциском, может быть если не основной, то косвенной целью кампании, развернутой Ватиканом против Мальтийского Ордена. Вероятно, развитие событий в ближайшие дни покажет, справедливы ли были эти опасения.

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