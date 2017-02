Профессор Курт Мартенс об аннексии Мальтийского Ордена: «ООН должна вмешаться»

Профессор канонического права Католического университета Америки Курт Мартенс заявил, что вмешательство Ватикана во внутренние дела Суверенного Мальтийского Ордена является нарушением международного права.

Appointing papal delegate to Order of Malta serious violation of international law, amounts to de facto annexation. Time for UN to intervene

«Назначение папского делегата для Мальтийского Ордена – это серьезное нарушение международного права, de facto равносильное аннексии. ООН пора вмешаться», говорится в его записи в Твиттер. «Совершив неприкрытое нарушение международного права, @Pontifex [Папа] лишил Святой Престол всякой возможности осуждать нарушения международного права»; «Это опасный прецедент. Теперь ничто не может запретить @POTUS@realDonaldTrump [Дональду Трампу] сделать то же самое и попросить @Pontifex [Папу] об отречении», говорится в других твитах профессора Мартенса.

Is dangerous precedent. Nothing would now prohibit @POTUS @realDonaldTrump to do the same and ask for the resignation of @Pontifex. 3/3

— Kurt Martens (@DrKurtMartens) January 25, 2017