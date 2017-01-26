Профессор Курт Мартенс об аннексии Мальтийского Ордена: «ООН должна вмешаться»

Профессор канонического права Католического университета Америки Курт Мартенс заявил, что вмешательство Ватикана во внутренние дела Суверенного Мальтийского Ордена является нарушением международного права.

Appointing papal delegate to Order of Malta serious violation of international law, amounts to de facto annexation. Time for UN to intervene — Kurt Martens (@DrKurtMartens) January 25, 2017

«Назначение папского делегата для Мальтийского Ордена – это серьезное нарушение международного права, de facto равносильное аннексии. ООН пора вмешаться», говорится в его записи в Твиттер. «Совершив неприкрытое нарушение международного права, @Pontifex [Папа] лишил Святой Престол всякой возможности осуждать нарушения международного права»; «Это опасный прецедент. Теперь ничто не может запретить @POTUS@realDonaldTrump [Дональду Трампу] сделать то же самое и попросить @Pontifex [Папу] об отречении», говорится в других твитах профессора Мартенса.

Is dangerous precedent. Nothing would now prohibit @POTUS @realDonaldTrump to do the same and ask for the resignation of @Pontifex. 3/3 — Kurt Martens (@DrKurtMartens) January 25, 2017

С осуждением вмешательства Ватикана во внутренние дела Мальтийского Ордена выступил также и мальтийский рыцарь Рэймонд Де Суза: «Мальтийский Орден – это суверенный субъект, такой же, как любое государство, и у Святого Престола нет полномочий вмешиваться в его внутренние административные дела, так же, как Папа не может вмешиваться в управление Норвегией, Индией или Соединенными Штатами».

Напомним, 24 января во время встречи с Франциском Великий Магистр Мальтийского Ордена принял решение подчиниться его требованию и уйти в отставку, несмотря на то, что ранее заявлял о недопустимости вмешательства Ватикана во внутренние дела Ордена, являющегося суверенным субъектом международного права. 25 января Ватикан открыто объявил об аннексии Мальтийского Ордена, сообщив на своем официальном сайте о предстоящем назначении папского делегата для управления Орденом. Суверенный Мальтийский Орден, так же, как и Святой Престол, имеет статус Постоянного Наблюдателя при Организации Объединенных Наций.

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