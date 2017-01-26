Реорганизация Радио Ватикана проходит «с бесчеловечной жестокостью»

Как известно, Радио Ватикана более не является самостоятельным информационным агентством — с 1 января 2017 года оно было поглощено новым Секретариатом по делам коммуникаций. Многие программы уже были отменены, а другие придется серьезно сократить из-за резкого сокращения финансирования. Хотя в какой-то мере реформа ватиканского радио оправдана — в частности, прекращение мало востребованного сегодня коротковолнового вещания — однако наибольшее недоумение персонала вызвала «бесчеловечная жестокость», с которой эта реформа проводится. По словам одного из журналистов, ватиканские чиновники демонстрируют свое презрение к ним, называя их едва ли не «бездельниками» и «жуликами». «И когда мы пытаемся что-то сказать в свою защиту, нас обвиняют в том, что мы против папы», добавляет он.

Эта информация в очередной раз подтверждает, что установившаяся в Ватикане диктатура Бергольо рождает атмосферу страха и неуверенности.

Напомним, в 2014 году из-за решения Франциска отказаться от услуг каллиграфов при изготовлении папских грамот с благословениями, которые верующие могут приобретать по случаю памятных событий и годовщин, без работы остались сотни римских мастеров, многие из которых занимались этим десятки лет, переняв это искусство от родителей. С приходом к власти Бергольо, было сочтено, что Ватикан сможет заработать на торговле папскими грамотами больше, если начнет изготавливать их типографским способом.

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