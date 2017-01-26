Ватикан аннексировал Мальтийский Орден. Что, если теперь Италия аннексирует Ватикан?

Кто бы мог подумать, что жертвой очередной аннексии в современной Европе станет Мальтийский Орден, а агрессором — Ватикан? Эд Кондон из Catholic Herald размышляет о том, чем может обернуться для самого Святого Престола разрушение им суверенитета Мальтийского Ордена. Что, если Италия сделает то же самое с Ватиканом, сочтя суверенитет этого карликового государства неуместным анахронизмом, и, заявив о «кризисе управления» в Католической Церкви (который, несомненно, присутствует), назначит для управления им своего губернатора?

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