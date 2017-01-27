Унижение Мальтийского Ордена продолжается

25 января кардинал-госсекретарь Пьетро Паролин отправил письмо членам Суверенного Совета Мальтийского Ордена, который 28 января должен собраться в Риме, на Виа Кондотти, на чрезвычайную сессию, чтобы рассмотреть вопрос о принятии отречения Великого Магистра.

В письме повторяются положения, содержащиеся в коммюнике Святого Престола, опубликованном в тот же день, о том, что «Святой Отец принял отречение Великого Магистра», и что он «назначит папского делегата» для помощи Ордену в «процессе обновления». До назначения делегата, «полномочия которого будут определены в документе о его назначении», руководить Орденом в качестве Местоблюстителя должен его Великий Командор.

Святой Престол не может вмешиваться в управление Орденом, но лишь в вопросы, касающиеся его религиозной жизни

Также в этом документе заявляется, что «Святой Отец, на основании доказательств, вытекающих из полученной им информации, постановил, что все акты, совершенные Великим Магистром после 6 декабря 2016 года, являются ничтожными и недействительными. То же самое касается актов Суверенного Совета, таких, как избрание временного Великого Канцлера».

Напомним, что ни принятие Папой отречения Великого Магистра, ни возможность назначения папского делегата для управления Суверенным Мальтийским Орденом не предусмотрены Конституционной Хартией Ордена и являются грубым нарушением международного права и попранием его суверенитета. Тем более Папа не может отменять никакие административные решения Ордена. В этом сходятся все канонисты и специалисты в области права. Святой Престол не может вмешиваться в управление Орденом, но лишь в вопросы, касающиеся его религиозной жизни.

При таких обстоятельствах это отречение, как принудительное и не добровольное, вряд ли может считаться действительным

Кроме того, как сообщает Эдвард Пентин в «National Catholic Register», появилась информация, что Великий Магистр Фра Мэтью Фестинг был вызван на аудиенцию к Бергольо в атмосфере полной секретности, и ему было предписано никому не сообщать об этой встрече. Такой образ действий характерен для нынешнего понтификата, отмечает Пентин.

Во время встречи Франциск потребовал от Фестинга немедленно отречься и прямо на месте написать письмо, в котором он сообщает о своем отречении. Таким образом, на Великого Магистра было оказано колоссальное моральное давление, и ему не было предоставлено времени, чтобы обдумать свое решение. При таких обстоятельствах это отречение, как принудительное и не добровольное, вряд ли может считаться действительным.

Также, по информации «National Catholic Register», Франциск потребовал от Фестинга включить в письмо утверждение о том, что увольнение Великого Канцлера Альбрехта фон Бозелагера – с которого и начался нынешний конфликт – произошло по наущению Патрона Мальтийского Ордена кардинала Рэймонда Бёрка, несмотря на то, что он не имеет никакого права голоса в принятии административных решений Ордена. Это подтверждает, что для самого Франциска основной целью в этой истории является именно компрометация кардинала Бёрка, который рассматривается как глава оппозиции курсу Франциска на ревизию церковного учения в области таинства Брака, Покаяния и Евхаристии.

Если Совет примет решение безоговорочно подчиниться давлению Ватикана … это будет означать добровольный отказ от собственного суверенитета

28 января Суверенный Совет Мальтийского Ордена должен будет высказать свою позицию относительно отречения своего Великого Магистра. Он также может дать оценку агрессивным действиям Бергольо и его вмешательству во внутренние дела Ордена. Если Совет примет решение безоговорочно подчиниться давлению Ватикана и смириться с грубым нарушением своих законов иностранным государством, коим является Святой Престол по отношению к Мальтийскому Ордену с точки зрения международного права, это будет означать добровольный отказ от собственного суверенитета. В таком случае, Мальтийский Орден превратится в обычный религиозный орден Католической Церкви. Возможно, это будет даже положительным событием, поскольку подтвердит бутафорский характер существовавшего до сих пор суверенного статуса и формально зафиксирует реальное положение дел. Скорее всего, в результате это приведет к подрыву авторитета Мальтийского Ордена на международной арене, а в перспективе выльется в сворачивание его дипломатической активности, закрытию диппредставительств и лишению статуса Постоянного Наблюдателя при ООН, поскольку на такие атрибуты, свойственные независимому государству, не может претендовать обычная благотворительная организация, а тем более, внутриконфессиональная структура.

Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов.

При полном или частичном воспроизведении материалов сайта гиперссылка на SKGNEWS.COM обязательна.

В отличие от официальных католических СМИ, наш сайт не получает никакого финансирования. Если вы считаете наши материалы полезными, вы можете поддержать этот проект: