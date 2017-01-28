FRANCI$CU$

Как оказалось, 15 декабря 2016 года, всего за неделю до создания Франциском незаконной комиссии по расследованию увольнения Великого Канцлера Мальтийского Ордена Альбрехта Фрейхерра фон Бозелагера (22 декабря 2016), тот же Франциск назначил Георга Фрейхерра фон Бозелагера — родного брата мальтийского рыцаря, попавшегося на раздаче презервативов — членом Надзорного Совета Института религиозных дел (известного как «Банк Ватикана»). Давно уже не секрет, что семейство Бозелагеров имеет большие связи в ватиканских верхах, а Франциск хорошо известен своей склонностью к кумовству, поэтому его бешенство, вызванное увольнением друга кардинала Паролина, легко объяснимо.

Кстати, о деньгах — на излете четвертого года своего правления Франциск вдруг осознал, что чеканить свой профиль на ватиканских монетах — это не слишком скромно. Так что теперь ватиканские евро будут выходить просто с его гербом на реверсе. Для недопапы — это весьма благоразумное решение.

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