Мальтийский Орден всё

Как сообщает официальный сайт Мальтийского Ордена, Суверенный Совет Ордена, собравшийся в Риме 28 января, принял отречение Великого Магистра Фра Мэтью Фестинга и сообщил об этом Франциску и главам 106 государств, с которыми Орден поддерживает дипломатические отношения.

Великий Командор Ордена Фра Людвиг Хоффманн фон Румерштейн принял на себя обязанности Временного Местоблюстителя, в соответствии со ст. 17 Конституционной Хартии, и останется на посту главы Суверенного Ордена Мальты до избрания преемника Великого Магистра.

Затем Суверенный Совет под председательством Временного Местоблюстителя отменил все дисциплинарные декреты в отношении Альбрехта фон Бозелагера и восстановил его в должности Великого Канцлера Ордена. Это решение вступает в силу немедленно.

Суверенный Совет заверил папу Франциска в том, что будет сотрудничать с папским делегатом, которого назначит Франциск.

Суверенный совет крайне признателен Святому Отцу и кардиналу-госсекретарю Пьетро Паролину за заботу и поддержку, оказанную Ордену. Мальтийский Орден выражает свою благодарность Святому Отцу, поскольку все его решения были приняты с полным уважением к Ордену и с целью укрепить его суверенитет.

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