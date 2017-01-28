«Ничто не ново под луной»

В опубликованном сегодня заявлении Суверенный Совет Мальтийского Ордена, возглавляемый Великим Командором и временным Местоблюстителем Ордена Фра Людвигом Хоффманном фон Румерштейном, заверил Франциска в том, что будет оказывать полное сотрудничество («full collaboration») папскому делегату, которого Франциск намерен назначить, и который будет «работать над духовным обновлением Ордена, особенно его членов, принесших обеты». Он также выразил благодарность Франциску за его решения, которые «были приняты с полным уважением к Ордену и с целью укрепить его суверенитет».

На фоне событий, происходивших на глазах всего мира в последние полтора месяца, опубликованное сегодня заявление выглядит совершенно сюрреалистически. И читая его, невозможно не вспомнить знаменитое радиообращение к французской нации главы вишистского правительства Анри Филиппа Петена, которое он произнес 30 октября 1940 года после своей встречи с Адольфом Гитлером. Именно Петен провозгласил идеологию «сотрудничества» («collaboration») с агрессором, которая впоследствии вошла в мировой политический лексикон под термином «коллаборационизм».

«В последний четверг я встречался в Монтуаре с канцлером Рейха. Эта встреча пробудила надежды и вызвала опасения. Эта первая встреча между победителем и побежденным знаменует собой начало восстановления нашей страны. Я добровольно откликнулся на приглашение Фюрера. С его стороны я не испытывал никакого диктата, никакого давления. Мы рассматривали вопрос о сотрудничестве между нашими странами. Я согласился на него в принципе. Его детали будут обсуждены позже. Сегодня я вступаю на путь сотрудничества («j’entre aujourd’hui dans la voie de la collaboration») ради чести и поддержания единства страны в рамках нового европейского порядка. В недалеком будущем могут быть облегчены страдания французов, улучшено положение военнопленных, уменьшены оккупационные платежи. Также может быть изменен статус демаркационной линии, улучшено управление и продовольственное снабжение страны. Это сотрудничество должно быть искренним («Cette collaboration doit être sincère»). Оно должно исключить любые агрессивные замыслы. Оно требует терпения и доверия друг к другу. Перемирие, все-таки, это не мир. Франция взяла на себя многочисленные обязательства перед победителем. Тем не менее, она остается суверенным государством. Этот суверенитет обязывает ее защищать свою землю, преодолевать разногласия в обществе и недовольство в своих колониях. Это моя политика».

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