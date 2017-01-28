Вице-президент США Майк Пенс выступил на «Марше за жизнь» в Вашингтоне

В предыдущие дни президент США Дональд Трамп в своих интервью и публичных выступлениях несколько раз упоминал о предстоящем «Марше за жизнь» и справедливо упрекал американские СМИ за то, что они традиционно не уделяют внимания этому событию, в отличие от акций феминисток и сторонников абортов. Так, весьма широко в минувшие дни освещались американскими медиа проходившие в Вашингтоне и других городах США «Марши женщин», собравшие противников избрания Дональда Трампа. Участники этого марша отметились агрессивными выступлениями; так, известная певица Мадонна в своем выступлении нецензурно обругала Трампа и призналась в том, что после того, как узнала о его избрании, подумывала взорвать Белый Дом. Из-за высказываний певицы телекомпания CNN вынуждена была прервать прямую трансляцию этого события и извиниться перед своими зрителями.

Вице-президент США Майк Пенс в своем выступлении перед участниками «Марша за жизнь» поблагодарил собравшихся за их твердую позицию и заявил, что в Америке побеждает культура жизни. Он также подчеркнул, что движение в поддержку жизни, в отличие от противоположных движений, должно отличаться любовью, кротостью и сопереживанием по отношению ко всем людям.

Ниже мы приводим полный перевод речи Майка Пенса.

Благодарю Карен и Шарлотту, и благодарю всех вас от имени Президента Дональда Трампа, моей жены Карен, и моей дочери Шарлотты.

Я хотел бы приветствовать всех вас в Вашингтоне на 44-м ежегодном Марше за жизнь. Это хороший день. Это лучший день, который я когда-либо видел на Маршах за жизнь, во многих отношениях.

Для меня большая честь стоять перед вами сегодня. Для меня большая честь быть первым вице-президентом Соединенных Штатов, когда-либо получавшим привилегию присутствовать на этом историческом событии.

Более 240 лет назад наши основатели написали слова, отзывавшиеся эхом на протяжении веков.

Они провозгласили самоочевидными истины, что мы, все мы, наделены Создателем определенными неотъемлемыми правами, и что среди них есть жизнь, свобода и стремление к счастью.

44 года назад наш Верховный суд отказался от первого из этих вечных идеалов.

Но сегодня, три поколения спустя, благодаря всем вам и многим тысячам людей, которые идут в маршах, подобных этому, по всей стране, жизнь снова побеждает в Америке.

Это проявилось в избрании большинства, выступающего в защиту жизни, в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Но, в любом случае, более всего это проявилось в историческом избрании президента, который выступает за более сильную Америку, более процветающую Америку; президента, который — я с гордостью говорю об этом — выступает за право на жизнь — президента Дональда Трампа.

Это именно Президент Трамп попросил меня быть здесь с вами сегодня. Он попросил меня поблагодарить вас за вашу поддержку, за вашу позицию в защиту жизни, и за ваше сопереживание по отношению к женщинам и детям Америки.

Неделю назад на ступенях Капитолия мы увидели инаугурацию 45-го президента Соединенных Штатов. Я могу вам сказать не понаслышке — наш президент является человеком с широкими плечами и большим сердцем. Его видение, его энергия, его оптимизм безграничны, и я знаю, что он сделает Америку снова великой.

С первого своего дня пребывания в должности он держит свои обещания, данные американскому народу.

Я хотел бы сказать, что там, на Пенсильвания авеню, 1600, мы занимаемся именно исполнением обещаний.

Вот почему в понедельник президент Trump восстановил «политику Мехико сити» [федеральный запрет на финансирование США международных организаций здравоохранения, которые консультируют женщин за рубежом относительно вариантов планирования семьи, включающих аборт, — прим. пер.], чтобы предотвратить предоставление помощи за рубежом со стороны финансирующих организаций, которые поддерживают или производят аборты по всему миру.

Вот почему эта администрация будет работать с Конгрессом, чтобы положить конец финансированию за счет налогоплательщиков абортов и учреждений, осуществляющих аборты, и мы будем направлять эти ресурсы на оказание медицинских услуг женщинам по всей Америке.

Мы подошли к историческому моменту в деле борьбы за жизнь. И мы должны встретить этот момент с уважением и сопереживанием в отношении каждого американца.

И именно поэтому на следующей неделе президент Дональд Трамп объявит кандидатуру судьи Верховного суда, который будет отстаивать данные Богом свободы, закрепленные в нашей Конституции, как это делал покойный великий судья Антонин Скалиа.

Вы знаете, жизнь побеждает в Америке. И сегодня — праздник того прогресса, которого мы добились в этом деле. Вы знаете, я давно верю, что общество можно судить по тому, как мы заботимся о его наиболее уязвимых членах — престарелых, больных, инвалидах и нерожденных детях.

Мы подошли к историческому моменту в деле борьбы за жизнь. И мы должны встретить этот момент с уважением и сопереживанием в отношении каждого американца.

Жизнь побеждает в Америке по многим причинам.

Жизнь побеждает благодаря постепенному развитию науки, которая все больше и больше, каждый день, проливает свет на то, когда начинается жизнь. Жизнь побеждает благодаря щедрости миллионов приемных семей, открывающих свои сердца и дома нуждающимся детям. Жизнь побеждает благодаря состраданию воспитателей и волонтеров в кризисных центрах беременности и религиозных организациях, которые служат женщинам в городах по всей этой стране.

Жизнь побеждает и благодаря спокойным беседам между матерями и дочерьми, бабушками и внучками, между друзьями за кухонными столами, и за чашкой кофе в университетских кампусах. Об истине говорят. Сопереживание превозмогает комфорт. А надежда побеждает отчаяние.

Когда речь идет о сердцах, нет ничего сильнее, чем кротость.

Одним словом, жизнь побеждает в Америке благодаря всем вам.

Поэтому я призываю вас настаивать и впредь. Но, как написано: «Кротость ваша да будет известна всем» [Флп 4,5]. Пусть это движение будет известно своей любовью, а не гневом. Пусть это движение будет известно сопереживанием, а не конфронтацией. Когда речь идет о сердцах, нет ничего сильнее, чем кротость.

Я верю, что мы будем продолжать завоевывать сердца и умы подрастающего поколения, если сначала мы откроем наши сердца для молодых матерей и для их еще не рожденных детей, и если мы — каждый из нас — сделаем все возможное, чтобы встретить их там, где они находятся, с великодушием, а не с осуждением.

Чтобы излечить нашу страну и восстановить культуру жизни, мы должны и впредь быть движением, которое охватывает всех, заботится о всех и проявляет уважение к достоинству и ценности каждого человека.

На стенах Мемориала Джефферсона высечены слова нашего третьего президента, который так давно увещевал нас, чтобы мы помнили о том, что Бог дал нам жизнь и дал нам свободу.

От имени президента Соединенных Штатов и моей маленькой семьи мы благодарим Вас за вашу позицию в защиту жизни. Мы благодарим вас за ваше сопереживание. Мы благодарим вас за вашу любовь к женщинам и детям Америки.

И будьте уверены — будьте уверены — что вместе с вами мы не отступим, мы не успокоимся, пока не восстановим культуру жизни в Америке для себя и для наших потомков. Спасибо, и да благословит вас Бог.

И да благословит Бог Соединенные Штаты Америки.



Перевод: СКГ

СКГ

Речь Майкла Пенса: Речь Майкла Пенса: Lifesitenews

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