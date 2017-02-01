Тысяча священников поддержала Четырех кардиналов

Международная ассоциация католических священников «Братства католических клириков», в которую входит около 1000 священников из Великобритании, Ирландии, Австралии и США, опубликовала заявление, в котором выражается поддержка Четырем кардиналам, обратившимся к Франциску с просьбой разъяснить учение, содержащееся в постсинодальном увещании «Amoris laetitia».

В заявлении говорится, что «такое разъяснение, несомненно, необходимо, чтобы устранить злоупотребление Апостольским увещанием, направленное на подрыв Священной Традиции». В нем также выражается благодарность «четырем Преосвященным кардиналам, которые недавно направили свои dubia [сомнения] Святому Престолу, испрашивая такое разъяснение. Братства полагают, что этот поступок был совершен из любви к Церкви и из заботы о спасении душ. Как дали понять сами кардиналы, этот шаг был сделан с глубоким уважением к нашему Святому Отцу, папе Франциску, и никоим образом не может быть использован для поощрения разделений в Церкви. Серьезную угрозу единству Церкви, вызванную растущим нравственным релятивизмом, следует честно признать и решительно устранить», считают авторы заявления.

СКГ

По материалам Catholic Herald По материалам

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