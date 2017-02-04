Бергольо — ставленник Обамы?

,

Американские католики просят президента Трампа расследовать роль администрации Барака Обамы в смене власти в Ватикане в 2013 году

Бергольо и Обама
(CNA/Getty Images)

Группа консервативных американских католиков опубликовала на католическом сайте «The Remnant» открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором просит его провести расследование относительно возможного вмешательства демократической администрации президента Обамы во внутренние дела Католической Церкви с целью посеять в ней «семена революции» и привести ее к «католической весне». В частности, об этом говорится в переписке по электронной почте в 2012 году, в которой принимал участие советник президента США Барака Обамы Джон Подеста и другие правительственные чиновники, и о которой стало известно благодаря публикациям на сайте Wikileaks. «Примерно через год после этого обсуждения по e-mail, которое никогда не предполагалось сделать публичным, мы стали свидетелями того, как Папа Бенедикт XVI отрекся при весьма необычных обстоятельствах и был заменен папой, чьей открытой миссией является обеспечить духовной составляющей радикальную идеологическую повестку международного левого движения. Последовавший затем понтификат папы Франциска много раз ставил под сомнение его собственную легитимность», говорится в письме.

«Нас приводит в замешательство поведение этого идеологически ангажированного папы, чьей миссией, по-видимому, является продвигать секулярную повестку левых, а не руководить Католической Церковью в осуществлении ее священной миссии. Папе просто не подобает быть вовлеченным в политику в такой степени, что он рассматривается как лидер международного левого движения».

Авторы обращения к Дональду Трампу просят его сделать достоянием общественности ответы на следующие вопросы:

— С какой целью Агентство национальной безопасности (АНБ) следило за конклавом, избравшим папу Франциска?

— Какие еще секретные операции, касающиеся отречения Папы Бенедикта XVI или конклава, избравшего папу Франциска, проводились правительственными агентами?

— Были ли контакты у агентов правительства США с «мафией кардинала Даннеелса»?

— Международные финансовые транзакции Ватикана были заблокированы в последние дни перед отречением Папы Бенедикта. Были ли вовлечены в это какие-либо правительственные службы США?

— Почему международные финансовые транзакции были возобновлены 12 февраля 2013 года, на следующий же день после того, как Бенедикт XVI объявил о своем отречении? Было ли это простым совпадением?

— Действительно ли Джон Подеста, Хиллари Клинтон и другие лица, связанные с администрацией Обамы и участвовавшие в обсуждении предложений относительно содействия «католической весне», предпринимали какие-либо действия в этом направлении, и если да, то какие?

— Какова была цель и содержание тайной встречи между вице-президентом Джо Байденом и Папой Бенедиктом XVI, состоявшейся в Ватикане 3 июня 2011 года?

— Какую роль играл Джордж Сорос и другие международные финансовые деятели, которые в настоящее время могут находиться на территории США?

Авторы письма считают, что в случае, если в результате расследования вмешательство правительства США в дела Католической Церкви найдет подтверждение, этот факт должен быть предан гласности, чтобы католики могли потребовать соответствующей реакции от тех своих иерархов, которые остаются верными учению Католической Церкви.

  , ,


comments powered by HyperComments

СКГ
По материалам The Remnant

Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов.
При полном или частичном воспроизведении материалов сайта гиперссылка на SKGNEWS.COM обязательна.

В отличие от официальных католических СМИ, наш сайт не получает никакого финансирования. Если вы считаете наши материалы полезными, вы можете поддержать этот проект:

Читайте также:

  • «Уж не пародия ли он?»: Действительность избрания Франциска под вопросом
  • Что стоит за отречением Бенедикта XVI?