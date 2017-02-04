Бергольо — ставленник Обамы?

Группа консервативных американских католиков опубликовала на католическом сайте «The Remnant» открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором просит его провести расследование относительно возможного вмешательства демократической администрации президента Обамы во внутренние дела Католической Церкви с целью посеять в ней «семена революции» и привести ее к «католической весне». В частности, об этом говорится в переписке по электронной почте в 2012 году, в которой принимал участие советник президента США Барака Обамы Джон Подеста и другие правительственные чиновники, и о которой стало известно благодаря публикациям на сайте Wikileaks. «Примерно через год после этого обсуждения по e-mail, которое никогда не предполагалось сделать публичным, мы стали свидетелями того, как Папа Бенедикт XVI отрекся при весьма необычных обстоятельствах и был заменен папой, чьей открытой миссией является обеспечить духовной составляющей радикальную идеологическую повестку международного левого движения. Последовавший затем понтификат папы Франциска много раз ставил под сомнение его собственную легитимность», говорится в письме.

«Нас приводит в замешательство поведение этого идеологически ангажированного папы, чьей миссией, по-видимому, является продвигать секулярную повестку левых, а не руководить Католической Церковью в осуществлении ее священной миссии. Папе просто не подобает быть вовлеченным в политику в такой степени, что он рассматривается как лидер международного левого движения».

Авторы обращения к Дональду Трампу просят его сделать достоянием общественности ответы на следующие вопросы:

— С какой целью Агентство национальной безопасности (АНБ) следило за конклавом, избравшим папу Франциска? — Какие еще секретные операции, касающиеся отречения Папы Бенедикта XVI или конклава, избравшего папу Франциска, проводились правительственными агентами? — Были ли контакты у агентов правительства США с «мафией кардинала Даннеелса»? — Международные финансовые транзакции Ватикана были заблокированы в последние дни перед отречением Папы Бенедикта. Были ли вовлечены в это какие-либо правительственные службы США? — Почему международные финансовые транзакции были возобновлены 12 февраля 2013 года, на следующий же день после того, как Бенедикт XVI объявил о своем отречении? Было ли это простым совпадением? — Действительно ли Джон Подеста, Хиллари Клинтон и другие лица, связанные с администрацией Обамы и участвовавшие в обсуждении предложений относительно содействия «католической весне», предпринимали какие-либо действия в этом направлении, и если да, то какие? — Какова была цель и содержание тайной встречи между вице-президентом Джо Байденом и Папой Бенедиктом XVI, состоявшейся в Ватикане 3 июня 2011 года? — Какую роль играл Джордж Сорос и другие международные финансовые деятели, которые в настоящее время могут находиться на территории США?

Авторы письма считают, что в случае, если в результате расследования вмешательство правительства США в дела Католической Церкви найдет подтверждение, этот факт должен быть предан гласности, чтобы католики могли потребовать соответствующей реакции от тех своих иерархов, которые остаются верными учению Католической Церкви.

СКГ

По материалам The Remnant По материалам

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