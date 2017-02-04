Франциск назначил своего наместника в Мальтийском Ордене и поручил ему изменить Конституцию Ордена

Сегодня на сайте Святого Престола было опубликовано письмо Франциска, датированное 2 февраля, к архиепископу Джованни Анджело Беччу, заместителю Государственного секретаря по общим делам, в котором сообщается о назначении его «папским делегатом» при Суверенном военном гостеприимном ордене Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты, и наделении его «всеми необходимыми полномочиями для решения вопросов, которые могли бы возникнуть при исполнении этого поручения». Архиепископ Беччу должен будет работать «в тесном сотрудничестве с временным Местоблюстителем Фра Людвигом Хоффманном фон Руммерштейном ради вящего блага Ордена и примирения его членов, монашествующих и мирян». В письме говорится о том, что папский делегат вместе с Местоблюстителем должны будут «определить, как следует организовать исследование, касающееся целесообразности обновления Конституционной Хартии и Устава Мальтийского Ордена».

Таким образом, на глазах у всего мирового сообщества продолжается неприкрытая агрессия Ватикана против суверенного субъекта международного права. Теперь уже агрессор без тени смущения заявляет о своем намерении изменить конституционный строй иностранного государства, имеющего статус Постоянного Наблюдателя при Организации Объединенных Наций.

Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов.

При полном или частичном воспроизведении материалов сайта гиперссылка на SKGNEWS.COM обязательна.

В отличие от официальных католических СМИ, наш сайт не получает никакого финансирования. Если вы считаете наши материалы полезными, вы можете поддержать этот проект: