В Риме протестуют против авторитаризма Франциска: «Фрэнси, где твое милосердие?»

Итальянские новостные агентства сообщают, что в районе римской площади Пьяцца Ризорджименто, а также на многих других улицах города сегодня появились десятки расклеенных плакатов с фотографией озлобленного Франциска и надписью, гласящей приблизительно следующее: «Фрэнси, ты прибираешь к рукам конгрегации, выгоняешь священников, обезглавливаешь Мальтийский Орден и Францисканцев Непорочной, игнорируешь кардиналов… где же твое милосердие?» Информацию об этом опубликовали, в частности, Il Giornale, La Reppublica и Corriere della sera.

Марко Тосатти отмечает, что в последний раз подобную акцию с массовым расклеиванием несанкционированных постеров, высмеивающих общественного деятеля, недовольные римляне проводили несколько месяцев назад — тогда объектом возмущения стала итальянский министр народного образования Валерия Федели. Однако появление на стенах домов Рима множества плакатов, критикующих понтифика — это совершенно необычное явление в новейшей истории.

Во времена Церковного Государства такое выражение недовольства римлян Папой было довольно обычным делом, однако тогда это было связано не с религиозными, а с политическими вопросами, поскольку Папа являлся светским правителем Папской области, центром которой был Рим. Всемирную известность получила первая «говорящая статуя» Рима, расположенная вблизи Пьяцца Навона — «Пасквино» — на которую жители приклеивали сатирические стихи и памфлеты, обличающие несправедливость и дурные нравы служителей Церкви.

После объединения Италии в 1870 году такие акции в Риме практически прекратились, поскольку за уровень жизни горожан стали нести ответственность уже итальянские власти. С тех пор именно итальянским политикам были адресованы насмешки и критика жителей Рима.

Однако теперь, когда самый деспотичный понтифик со времен Возрождения без всякого стеснения разглагольствует о милосердии, римляне вновь дали волю своему чувству юмора.

В последние дни авторитарный и волюнтаристский стиль правления Франциска попал в число главных новостей как религиозных, так и светских СМИ. Поводом для этого стал разгром Мальтийского Ордена Ватиканом и ужесточение репрессий против монашеской конгрегации Францисканцев Непорочной, начало которым было положено спустя всего несколько месяцев после «избрания» Франциска. Несколько дней назад стало известно, что Ватикан решил взяться теперь уже за женскую ветвь этой конгрегации, а также фактически приговорил к домашнему аресту (в церковной терминологии — «более строгому затвору») ее 73-летнего основателя Стефано Манелли, требуя от него выплатить Святому Престолу 30 миллионов евро, которые якобы были «неправомерно растрачены».

СКГ

По материалам Marco Tosatti и Rorate caeli По материалам

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