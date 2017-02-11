15 лет назад были созданы католические епархии в России

Открытое письмо митрополита Тадеуша Кондрусевича председателю Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополиту Кириллу

Открытое письмо

председателя Конференции католических епископов России митрополита Тадеуша Кондрусевича председателю Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополиту Кириллу и пояснения к справке ОВЦС (Католический прозелитизм среди православного населения России).

Его Высокопреосвященству Митрополиту Смоленскому и Калининградскому КИРИЛЛУ Председателю Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 113191, Москва, Даниловский вал., 22

Ваше Высокопреосвященство!





Благодарю Вас за ответ на мое письмо от 13 февраля 2002 г. и справку «Католический прозелитизм среди православного населения России». Я внимательно изучил эти документы и считаю их чрезвычайно полезными для прояснения и оздоровления наших отношений. Сам факт получения Вашего ответа воспринимается с надеждой на продолжение диалога, диалога в истине и любви, который является единственным путем к сближению.

Выражаю признательность Вашему Высокопреосвященству за молитву об улучшении отношений между нашими Церквами и присоединяюсь к ней, испрашивая у Всемогущего Господа даров мудрости и терпения для всех, от кого зависит будущее христианства в России и мире.

Настоящее послание ни в коей мере не имеет своей целью продолжение полемики. Я пишу его в надежде на Ваше понимание трудного процесса возрождения Католической Церкви в нашей стране, с искренним желанием разъяснить нашу позицию и исправить те досадные неточности, которые по недоразумению вкрались в полученные нами документы.

Я с удовольствием и благодарностью вспоминаю наши последние рождественские встречи 25 декабря 2001 г. у меня и 23 января 2002 г. у Вас и рад тому, что мы вместе выразили серьезную озабоченность вызовами современной цивилизации, перед лицом которых наши Церкви должны неустанно свидетельствовать об истине и делать это совместно, чтобы голос христианства в мире был услышан. Эта миссия как раз и призывает нас к более тесному и эффективному сотрудничеству, особенно в свете интеграционных процессов, происходящих в Европе.

Как Председатель Конференции Католических Епископов России я считаю своим долгом ясно и недвусмысленно заявить, что:

— Мы не рассматриваем Россию как миссионерское пространство. Именно поэтому Католическая Церковь в России не входит в юрисдикцию Конгрегации распространения веры.

— Мы не стремимся сделать Россию католической страной. Основная миссия духовного возрождения России после трех поколений богоборческого режима лежит как раз на Русской Православной Церкви (РПЦ), с которой мы надеемся на плодотворное сотрудничество.

— Мы не боремся за «религиозный рынок» и полностью разделяем слова протоиерея Всеволода Чаплина о том, что если православные и католики будут бороться за «религиозный рынок», то он в результате не достанется ни православным, ни католикам.

— Мы признаем Православную Церковь благодатной и имеющей все необходимые средства для спасения человека. В частности, мы признаем все таинства Православной Церкви, признаем те же самые источники нашей веры — Священное Писание и Предание.

— Мы расцениваем и уважаем российскую православную культуру как всемирное наследие и желаем работать совместно с Православной Церковью в деле проповеди общехристианских ценностей, а также в богословских, научных, образовательных, культурных и социальных направлениях.

Мы стремимся к тому, чтобы строить и развивать отношения между нашими Церквами на их благо и на благо российского общества, исходя из принципов взаимной любви и уважения равных прав всех граждан на религиозную свободу.

Однако опыт последнего десятилетия формирует у нас довольно странный образ «приемлемой» Католической Церкви в России.

Итак, это Церковь:

— без нормальных, определяемых Каноническим правом, структур,

— без проповеди Евангелия,

— без монашествующих — даже тех, чьи конгрегации были основаны или ранее работали в России,

— без благотворительной деятельности,

— без русских священников,

— без русской паствы.

Очевидно, что такой образ Церкви фактически отрицает ее природу и цель, превращает ее в закрытую среду и ограничивает рамками своеобразного «этнического гетто». Фактически — это возвращение к ситуации до 1905 г., до Манифеста Императора Николая II «Об укреплении начал веротерпимости», с единственным исключением: русские, принявшие католичество, ныне не поражаются в гражданских правах.

Вопреки вышеизложенному, мы, в свою очередь, считаем, что Католическая Церковь в России — в соответствии с нормами Канонического права, действующего законодательства и этикой межхристианских отношений — имеет право на:

— нормальные структуры,

— проповедь Евангелия всем людям,

— деятельность монашеских орденов,

— благотворительность в отношении всех нуждающихся, независимо от национальности и вероисповедания,

— подготовку российских священников по их свободному волеизъявлению,

— пастырское окормление всех католиков.

Подобную деятельность, с нашей точки зрения, некорректно называть «соблазном» и «искушением» для россиян.

Вы, в частности, пишете: «Проблема прозелитизма заключается не в том, что некто симпатизирует католицизму или становится католиком: в конце концов, это право каждого отдельного человека, а в том, что католическая миссия подталкивает колеблющихся людей к этому выбору».

Я не могу согласиться с таким пониманием прозелитизма, ибо, согласно этой логике, само присутствие католиков в России является «прозелитизмом». То есть любой католический храм, любая католическая книга может «подтолкнуть колеблющихся к выбору».

Католическая Церковь в России имеет очень богатую, многовековую и трагическую историю. Сегодня католики — это, прежде всего граждане России, имеющие право исповедовать свою веру в Католической Церкви. Многие из них приходят со словами: «Наши родители были католиками, но нас, из-за отсутствия католического храма, крестили в православном, сегодня мы хотим вернуться в свою Церковь». Мы благодарим Православную Церковь за то, что в те трудные времена она духовно окормляла также и католиков. Но сознательно выбранный переход не может быть назван актом прозелитизма. Не может быть квалифицирован как прозелитизм и свободный выбор человека.

II Ватиканский Собор в декларации «О религиозной свободе» определил, что религиозная «свобода состоит в том, что все люди должны быть свободны от принуждения со стороны как отдельных лиц, так и социальных групп, а также какой бы то ни было человеческой власти, дабы благодаря этому в религиозных вопросах никто никого не заставляли действовать против своей совести и не препятствовали действовать в должных пределах согласно своей совести: как в частной, так и в общественной жизни, как в одиночку, так и в сообществе с другими людьми. … право на религиозную свободу действительно зиждется на том достоинстве человеческой личности, которое познается и Словом Божиим, данным в Откровении, и самим разумом»

2. Поэтому вопрос о свободе совести неразрывно связан с вопросом о правах человека.

Предложение признать за каждой Церковью традиционную территорию пастырской ответственности чревато новым разделением мира по конфессиональному принципу. Понятно, что всегда останутся страны конфессионального большинства и традиций, как, например, католические, православные, исламские и т.д. Однако и в этих странах другие религии и конфессии должны иметь равные права на свободную деятельность согласно своим юридическим нормам.

Формула «Один город — один епископ» справедлива по отношению к одной Церкви. Жизнь показывает, что в одном городе могут мирно существовать и сотрудничать епископы и даже Патриархи различных христианских Церквей. Ярчайший пример этому — Иерусалим. Показательны также Вена, Варшава, Вильнюс, Рига, Париж и т.д.

Идея о преобразовании Апостольских Администратур в полноценные епархии была представлена Вам уже несколько лет тому назад бывшим Представителем Святого Престола в Российской Федерации Архиепископом Джоном Буковским. В прошлом году во время Библейско-экклезиологического симпозиума, посвященного 10-летию восстановления структур Католической Церкви в России в присутствии делегации Московского Патриархата публично говорилось о том, что пришло время установить нормальные церковные структуры.

В документе «Общие принципы и практические нормы для координации евангелизаторской деятельности и экуменического обязательства Католической Церкви в России и в других странах СНГ» от 1 июня 1992 г., составленном Папской Комиссией «Pro Russia» по результатам встречи делегаций Ватикана и Московского Патриархата 1-2 марта 1992 г. в Женеве, говорится, что руководство Православной Церкви информируется о важных пастырских начинаниях (ср. II. 3). В случае преобразования Апостольских Администратур в епархии и создания митрополии Представитель Святого Престола в РФ Архиепископ Георг Цур проинформировал Московский Патриархат.

К глубочайшему сожалению мы встречаемся слишком редко, чтобы вовремя разрешать накапливающиеся проблемы Я глубоко убежден, что нынешнее состояние наших взаимоотношений ни коим образом не должно повлиять на работу Христианского Межконфессионального Консультативного Комитета, в состав которого, кроме наших Церквей, входят и другие христианские общины. Было бы серьезной ошибкой потерять этот фактически единственный инструмент взаимного сотрудничества и совместного свидетельства.

Нынешнее состояние наших взаимоотношений обнажило немало проблем, стоящих перед нашими Церквами. Это, прежде всего, отсутствие постоянного диалога, взаимной молитвы и взаимного участия в праздничных торжествах наших Церквей, совместных мероприятий и совместного свидетельства перед лицом вызовов нашего времени и т.д. Для их решения считаю, что в первую очередь необходимо согласовать богословски обоснованные исходные позиции, прежде всего касающиеся понятий «миссия», «прозелитизм» и «каноническая территория». Это позволит нам, исходя из принципов взаимной любви, уважения и прав всех граждан на религиозную свободу строить и развивать отношения между нашими Церквами на их благо и на благо российского общества.

В связи с этим, предлагаю создать двустороннюю рабочую группу для выработки подобного документа и надеюсь, что Вы благословите для участия в ее работе достойнейших чад РПЦ.

Во время брифинга в ОВЦС 5 июля 2002 г. протоиерей Всеволод Чаплин призывал Католическую Церковь делиться опытом и помогать Православной.

Мы готовы откликнуться на этот призыв, и с нашей стороны было немало предложений, к сожалению, не всегда принимаемых. Например, я предлагал осуществить совместное издание Книги мучеников XX в., однако это предложение осталось без ответа. 31 мая — 1 июня 2002 г. в Москве была организована Научно-практическая конференция «Семья — надежда завтрашнего дня», в работе которой были приглашены представители государственных и муниципальных органов власти, различных конфессий и религий, отечественные и зарубежные специалисты, занимающиеся вопросами семьи, в том числе Председатель Папского совета по делам семьи кардинал Лопеc Трухильо. В процессе организации конференции РПЦ проявляла к ней большой интерес, но в последствии отказалась послать официальных представителей.

В своих поездках по регионам российские католические епископы всегда стремятся встретиться не только с представителями местных властей (губернаторами областей и краев, мэрами городов), но и с православными иерархами. Довольно часто мы встречаем радушный прием и ведем братский диалог с епископами РПЦ, которые понимают наши проблемы и выражают готовность к сотрудничеству, однако, к сожалению, некоторые избегают подобных встреч.

Несмотря на переживаемые ныне трудности, хочу заверить Ваше Высокопреосвященство в своем самом благосклонном, искреннем и братском отношении к Вам и ко всей Русской Православной Церкви как Церкви благодатной и имеющей богатейшую традицию, как Церкви мучеников и исповедников, особенно в XX в., как Церкви, на которой лежит основная ответственность за духовное возрождение России.

С молитвой о скорейшем разрешении противоречий между нашими Церквами, достижении взаимопонимания и развитии братских отношений.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич

Митрополит в Москве

Москва, 10 июля 2002 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к некоторым аспектам православно-католических отношений, изложенным в письме Председателя Отдела Внешних Церковных Связей (ОВЦС) Московского Патриархата Митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла от 28 июня 2002 г., Справке «Католический прозелитизм среди православного населения России» (далее Справка) и брифинге в ОВЦС 5 июля 2002 г.

Первые католические приходы в России были учреждены в XII в., а в XIV на Юге России уже были нормальные епархии со своими кафедрами и даже митрополия. В XVIII в. была создана Могилевская митрополия, в XIX — Тираспольская, административными центрами которых были именно Санкт Петербург и Саратов: там находились епархиальные управления, здания которых существуют до сегодняшнего дня. В Санкт-Петербурге хоронили Могилевских митрополитов, носивших титул митрополитов всех Римско-католических церквей в России.

Титулы нынешних епархий Католической Церкви в России не происходят от географических названий, что сделано из уважения к Русской Православной Церкви (РПЦ) и ни в коей мере не дублирует титулов православных епископов.

Наличие слова «миссионеры» или «миссионерки» в названиях монашеских орденов и конгрегаций не имеет ничего общего с прозелитической деятельностью, то есть с переманиванием православных христиан в католичество. Монахи-миссионеры служат и в традиционно католических странах — Италии, Польше, Испании и т.д. Перечисленные же в Справке институты монашествующих (даже те, у кого в титуле нет слова «миссионеры») автоматически попали в разряд «прозелитирующих». Трудно себе представить, как и кого могут «обращать» монахини-кармелитки, находящиеся в строгом затворе, или сестры, которые работают в епархиальном управлении в условиях крайне ограниченных контактов с внешним миром? Не хочется думать, что их молитва и работа является актом прозелитизма.

Иезуиты, францисканцы и доминиканцы традиционно служили в России в течение многих веков. Сегодня они занимаются пастырской, преподавательской, издательской, благотворительной деятельностью в соответствии со своей харизмой и пастырскими планами Церкви. Однако само их присутствие, к сожалению, уже рождает подозрение в злом умысле — столь же традиционное, сколь и беспочвенное.

Деятельность францисканцев в Калуге и Туле, как и доминиканцев в Санкт-Петербурге не носит прозелитического характера и сосредоточена на возрождении существовавших там ранее католических приходов, без агитации и «перетягивания» православных на свою сторону. Благотворительная деятельность монашеских орденов — в том числе служение больным, престарелым, заключенным — не основывается на конфессиональном принципе, при этом нет и не может быть никакой «установки» на обращение в католичество. Научная и культурная деятельность, как и сотрудничество с интеллигенцией, не направлены на «конкуренцию» и всегда открыты к совместным проектам с православной стороной.

К сожалению, абсолютно не соответствует действительности изложенное в Справке представление о строящемся католическом храме в Пскове. Он вовсе не похож 13-этажный дом, поскольку его высота — не 42 метра. На самом деле — стены 6,5 м., крыша — 13, 2 м. и башня — 27 м. Вместимость строящегося храма — до 200 человек. Старый храм в честь Пресвятой Троицы, построенный в 1854 г., сохранился, но католикам до сих пор не возвращен.

На самом деле, согласно архивным данным, католических приходов в пределах нынешних границ РФ до 1917 года было не 150, а около 250.

Именно огромная территория РФ стала основным фактором создания 4 епископских кафедр. Между тем в гораздо более скромной по площади Англии есть также 4 епископа Московского Патриархата (один из них — митрополит). Это сугубо внутренне дело РПЦ вызывает у католиков только уважение, а не соблазнительный вопрос «зачем вам столько?»

Новый Катехизис Католической Церкви на русском языке никогда не издавался в иезуитском центре в Медоне (Франция), как указано в Справке. Первое издание отпечатано в Италии, три последующих — в России. Его подготовка потребовала решения ряда проблем с переводом на русский язык именно католической терминологии. К нашей радости, по благословению священноначалия РПЦ часть этого тяжелого труда взял на себя православный священник, за что мы ему особо благодарны. Кстати, Катехизис Католической Церкви полезен верующим других конфессий и пользуется большим спросом в православных приходах, учебных заведениях и семинариях. Об этом говорится в надежде, что этот интерес никогда не будет расцениваться как католический прозелитизм.

Одна из основных сегодняшних проблем Католической Церкви в России — это катастрофический недостаток российских священников. Именно с целью их подготовки в 1993 г. была основана Высшая духовная семинария «Мария — Царица Апостолов», о намерении создания которой Московский Патриархат был проинформирован заранее. В дореволюционной России было две семинарии — в Санкт-Петербурге и Саратове. В столице Империи была также и Духовная Академия. В семинарию по рекомендациям священников поступают взрослые, воцерковленные и имеющие опыт христианской жизни люди, чувствующие свое призвание и сознательно выбирающие свой путь. Упомянутой в Справке предсеминарии в Астрахани не существует.

Тот факт, что в Колледже философии, теологии и истории им. св. Фомы Аквинского, которым руководят иезуиты, обучаются православные, ни в коей мере нельзя назвать прозелитизмом или даже его попыткой. Это взрослые люди, часто с высшим образованием, которые поступают туда по собственному желанию. В Колледже есть православные преподаватели, студенты-протестанты, мусульмане и неверующие. Известны факты, когда неверующие студенты или выпускники Колледжа принимали крещение в Православной Церкви. В калининградском филиале Колледжа дипломы выпускников подписывали православный и католический епископы. Отрадно, что РПЦ посылает своих студентов в католические университеты Рима или других городов. Мы, со своей стороны, также заинтересованы в том, чтобы посылать наших студентов в православные духовные академии. Активный обмен студентами позволит нашим Церквам подготовить специалистов, хорошо знающих богословие другой Церкви, что будет способствовать развитию диалога и созданию климата взаимного доверия и взаимопонимания.

Что же касается детского приюта в Новосибирске, то он был открыт в 1996 г. по просьбе и при участии администрации города. Упоминаемые в Справке дети, были направлены в приют городской администрацией. Невозможность общения крестных родителей с ними — это досадный случай, достойный сожаления. Причина, однако, кроется в несоблюдении крестными распорядка дня, а также использовании ими для катехизации «Православного противокатолического катехизиса» и книги «Папство и его борьба с православием». Это, на наш взгляд, разделяемый также и представителями светской власти, является разжиганием межрелигиозной розни. В настоящее время приют посещает православный священник для духовного окормления православных детей, которые ходят в ближайшую православную церковь Св. Троицы. Ныне почивший епископ Новосибирский и Бердский Сергий принес извинения директору Каритас (а не директору приюта, как говорится в Справке) о. Убальдо Орланделли за имевший место инцидент и направил благодарственное письмо, в котором, в частности, сказано: «Настоящим имею честь благодарить Вас за помощь для тех, кому не безразлична судьба ближнего. Я благодарю Бога за то, что посылает несчастным детям в Вашем лице, доброго помощника».

Упоминаемый в Справке случай поездки «неверующих» детей из Смоленской области в Польшу и «угощение» облаткой в католическом храме, без предупреждения о том, что это причастие, заслуживает особого внимания и является хорошим примером необходимости постоянных контактов иерархов. Митрополит Кирилл рассказал об этом архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, который провел беседу со священниками, после чего подобных фактов не наблюдалось.

Еще несколько неточностей.

Католики не ведут никакой работы с детьми в общеобразовательной школе № 84 г. Волгограда.

Упоминаемые в Справке акции «Каникулы с Богом» изначально запланированы исключительно для детей из католических семей.

Вербисты не имеют приходов в Новосибирске и Иркутске.

Сестры-Орионистки не принадлежат к конгрегации Дона Калабриа. Работая в Смоленском приходе, они также осуществляют опеку над больными, инвалидами, престарелыми, бездомными и одинокими.

Две трети жителей с. Вершина Усть-Ордынского автономного округа — это крещеные в Католической Церкви поляки. В Вершине есть только начальная школа и поэтому вершинские дети, среди которых и католики, учатся в средней школе в поселке Дундай.

В Гатчину салезианцы были приглашены светскими властями для создания школы полиграфии и бизнеса. В течение многих лет школу посещали православные священники и семинаристы с целью духовного окормления православных учащихся.

Что касается летних детских лагерей, то зачастую об их проведении просят местные власти. В частности, в этом году светские власти в Элисте попросили местный католический приход увеличить количество отдыхающих детей. Занятия для детей-католиков всегда проводятся отдельно.

Не совсем корректно утверждение, что структуры РПЦ за рубежом учреждаются исключительно для духовного окормления проживающих в диаспоре этнических русских. Так, например, в Италии на итальянском языке издается журнал «Italia Ortodossa» (Православная Италия). В декабрьском номере 2000 г. на стр. 42-44 помещена статья «Visita di Vladyka Innokentij al Decanato russo d’Italia» (Визит Владыки Иннокентия в русский деканат Италии), в которой перечислены работающие в Итальянском деканате Московского Патриархата священники. Среди них только один русский, фамилии же остальных итальянские — яркое свидетельство того, что структуры Московского Патриархата в Италии предназначены также и для итальянцев. Но католики против этого не возражают и не называют это прозелитизмом. Об этом же свидетельствует официальный сайт Корсунской епархии.

Духовенство РПЦ Московского Патриархата во Франции состоит во многом из французов (см. http://perso.club-internet.fr/ndjasg/Eparchia/KlirFrancii.html). То же самое касается и духовенства РПЦ Московского Патриархата в Англии — очень много нерусских имен (см. сайт Сурожской епархии). В журнале «The Tablet» от 16 февраля 2002 г. сообщается, что в православных приходах Московского Патриархата в Мексике и на Филиппинах богослужения совершаются не на русском, а на местных языках.

В Духовном центре «Единение» в Листвянке (Иркутская обл.) не работают монахини служительницы Святого Духа. В этом центре проводятся духовные упражнения для мирян, священников и монашествующих, и лишь во время летних каникул здесь организуется отдых для детей. При цитировании статьи из газеты «Свет Евангелия» (СЕ) № 36-37 (2001 г.), в Справке, к сожалению, допущено искажение фактов. Цитата о «ребятишках, крещенных в Православной Церкви, либо далеких от какой-либо конфессии вообще» относится не ко всем отдыхавшим здесь детям, а лишь к одной из шести групп, а именно, страдающих лейкемией. Для них не проводились ни католические богослужения, ни занятия по катехизису.

В цитируемой статье (СЕ №13, 2001) говорится не о том, что южно-сахалинский «приход работает с детскими домами», а о том, что он «оказывает гуманитарную помощь» детским домам.

Что касается статистики, то в епархии Св. Иосифа насчитывается около 50 тыс. католиков (см. Ежегодный справочник «Annuario Pontificio»). Упоминание в Справке о «планах миссионерской деятельности» с прогнозами о 200-тысячном католическом населении Иркутской области, якобы обнародованных на Конференции Католических Епископов в Иркутске, не имеет ничего общего с действительностью.

Монастырь сестер милосердия св. Карла Борромео в Иркутске помогает в работе хосписа (больницы для умирающих от рака). Монахини искали православного священника, который готовил бы этих людей к смерти — исповедовал и причащал, а тех, кто еще не крещен — крестил. Однако желающих не нашлось.

Если факт посещения квартир жильцов Петропавловска-Камчатского католиками с целью привлечения их в католичество действительно имел место, мы только сожалеем о нем и решительно выступаем против подобных акций. В телевизионном высказывании о. Ярослава Вишневского «неизвестно, во что крестилась Русь, в православие или в католичество», возможно, имелось в виду крещение в неразделенной Церкви, хотя сама фраза, если она была произнесена именно в таком виде, достойна сожаления.

Апостольской префектуры Карафуто, как католической административной единицы больше не существует: она теперь называется Южно-сахалинской.

Вместе с тем хотелось бы привести примеры доброго сотрудничества с православными приходами и организациями.

Культурный центр «Духовная библиотека», учредителями которого являются «Каритас», православный центр свв. Кирилла и Мефодия и итальянский фонд «Христианская Россия», уже много лет издает лучшие образцы католической и православной литературы. Так, например, усилиями «Духовной библиотеки» в партнерстве с Отделом религиозного образования Московского Патриархата издаются монографии о Православном Поместном Соборе 1917-1918 гг.

Католическая благотворительная организация «Каритас» поддерживает приют для детей улицы православного братства Св. Анастасии в Санкт Петербурге, сотрудничает с православными приходами в Москве, например: св. Целителя Пантелеймона в Марьино, Всех святых на Кулишках, храма Крутицкого подворья, общины Святого Георгия, храмов Петра и Павла на Солдатской, Космы и Дамиана в Шубине, Сретенского монастыря, а также с приходами Подмосковья и Ярославской обл.

Детский досуговый центр «Святое семейство» в Москве оказывает помощь детям из неблагополучных семей, направляемых туда Комиссией по делам несовершеннолетних и детской комнатой милиции. Пребывающие там дети находятся в тесном контакте с православным священником, по воскресеньям посещают православный храм и в нем приступают к таинствам.

Сестры Матери Терезы были приглашены государственными властями в Москву еще во времена СССР. Они занимаются опекой над умирающими, умственно отсталыми детьми, а также одинокими стариками. В случае, если они православные и желают принять таинства от православного священника, сестры его приглашают. Имеется немало примеров, когда они крестили детей в Православной Церкви.

В Благотворительном детско-юношеском воспитательном центре им. Иоанна Боско в Москве католики не ведут никакой катехетической деятельности. Среди воспитателей есть православные, которые имеют контакт с близлежащим православным храмом, куда водят детей на богослужения и катехизацию.

В г. Черняховске Калининградской обл. с 1994 г. работает благотворительная столовая для неимущих и нуждающихся, созданная католической организацией «Каритас», православным приходом и администрацией города.

В Калининградском центре семьи на телефоне доверия в 1998-99 г.г. дежурил православный священник. Сотрудники центра семьи по приглашению православного священника проводили лекции и конференции в православном приходе.

При ликвидации последствий крупного наводнения в Якутии в 2001 г. организацией Каритас была передана большая материальная помощь (продукты, одежда) пострадавшим от наводнения людям. Эта помощь оказывалась без каких-либо условий и не имела отношения к религиозной проповеднической деятельности.

Организована программа «Помощь жителям блокадного Ленинграда» 2002 г. По этой программе, благополучателями являются жители блокадного Ленинграда независимо от вероисповедания, национальности и партийной принадлежности.

В Доме престарелых св. Елизаветы в Санкт-Петербурге проживают одинокие старики различных национальностей и религиозный конфессий. Для стариков приглашаются священнослужители разных конфессий.

В попечительский совет Центра адаптации инвалидов в городе Новосибирске входят православный и католический епископы.

Католическая община Красноярска дважды помогала в издательстве православной молитвенной брошюры для городской больницы №1.

Представленный выше материал убедительно показывает, что, несмотря на имеющиеся трудности во взаимоотношениях между Католической и Православной Церквами, существует, тем не менее, огромный, не до конца используемый, потенциал совместной деятельности и свидетельства на благо всего российского общества.

Секретариат Конференции католических епископов России

Москва, 10 июля 2002 г.

Источник: apologia.ru