15 лет назад были созданы католические епархии в России

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В этом году исполняется 15 лет со дня создания в России полноценных католических структур. Сегодня, когда деятельность Католической Церкви в России носит, скорее, представительский характер, интересно вспомнить о событиях того времени и перечитать некоторые документы эпохи.

КЦ в РФ

Из книги: Козлов-Струтинский С., Парфентьев П. История Католической Церкви в России. Спб.: Белый камень, 2014. — С. 486-488:

«11.02.2002 г. Святой Престол учредил вместо прежних Апостольских администратур полноценные епархии. Таким образом, было восстановлено нормальное, т. е. епископское управление, действовавшее — в виде Могилевской (с резиденцией архиепископа в Санкт-Петербурге) и Тираспольской (резиденция в Саратове) епархий — до 1926 г. Напомним, что из-за различных сложностей, возникших после Октябрьской революции, прежние епархии были разделены на несколько Апостольских администратур (в том числе Московскую, Ленинградскую и другие). После Второй мировой войны в состав России вошли части небольшие части Хельсинской, Рижской, более значительная часть Вармийской епархий, а также Апостольская префектура Карафуто (в настоящее время: Южного Сахалина) и малая часть Апостольской администратуры Эстонии. Кроме московской администратуры все другие иерархические единицы с 1930-х — 1940-х гг. действовали на территории России лишь формально, фактически же их существование было прервано. Апостольская администратура Москвы просуществовала несколько дольше. Во всяком случае, к началу 1940-х гг. на собственно российской территории прежнее иерархическое управление было парализовано. И только в 1991 г. начался процесс упорядочения. Вместо прежних единиц были созданы Апостольские администратуры Европейской и Азиатской частей России.

История Католической Церкви в РоссииК 2002 г. Папа Иоанн Павел II и Святой Престол сочли нормализацию положения Католической Церкви в стране необратимой и свершившейся. Поскольку епископское управление в Церкви — нормальное условие ее существования и деятельности, а в России прекратилось преследование христиан и положение все более стабилизируется, в границах учрежденных в 1991 г. администратур были установлены епархии Божией Матери в Москве, св. Климента в Саратове, Преображения Господня в Новосибирске, св. Иосифа в Иркутске. Ординариями епархий были назначены соответственно: архиепископ-митрополит Тадеуш Кондрусевич (ранее — Апостольский администратор Севера Европейской части России, титулярный архиепископ Иппона-Зарита), епископ Клеменс Пиккель (ранее — Апостольский администратор Юга Европейской части России, титулярный епископ Кузиры), епископ Иосиф Верт (ранее — Апостольский администратор Западной Сибири, титулярный епископ Бульны) и епископ Ежи Мазур (ранее — Апостольский администратор Восточной Сибири, титулярный епископ Табунии). Необычные названия новых епархий возникли потому, что Св. Престол учитывал озабоченность РПЦ, негативно воспринимавшей возможность возникновения «Московской» или другой митрополии, в названии которой было бы имя российского города. Итак, в настоящее время в России нет «Московской», или «Новосибирской» католических епархий, но есть архиепархия Божией Матери, епархия Преображения Господня и т. д.

Этот шаг Святого Престола, к сожалению, из-за СМИ, некорректных экспертных оценок и др. обстоятельств и позиции части религиозных лидеров страны, был истолкован превратно. Населению страны этот обычный канонический акт был представлен чуть ли не как попытка «раздела России». Не нашлось ни одного влиятельного юриста, который смог и захотел бы объяснить, что канонические правила и законы с одной стороны, и принципы государственного и административного правоприменения с другой имеют автономную друг от друга сферу действия.

Простая мысль о том, что каждая Церковь имеет неотъемлемое право (как каноническое, так и юридическое) самостоятельно решать вопросы организационного управления своим структурами, к сожалению, оказалась выше понимания многих, даже образованных и ученых людей в России.

По стране прошли митинги протеста против учреждения канонических епархий. В кампании приняли участие даже некоторые депутаты Государственной думы, кое-кто из лидеров регионов, и даже отдельные представители православной иерархии.

2002
Пикет православных активистов
у врат католического кафедрального собора в Новосибирске в 2002 году

Одновременно Министерство иностранных дел аннулировало въездные визы нескольким священникам-иностранцам и епископу Ежи Мазуру (Иркутск), гражданину Польши. Нет возможности напрямую соотнести эти две событийные линии, однако очевидно, что в массовом сознании (как самих российских католиков, так и их оппонентов) действия МИД были тотчас же связаны с «казусом создания епархий» и чрезвычайно усилили общий эмоциональный фон описываемых событий.

Новопашин
Священник РПЦ Александр Новопашин кладет письмо с протестом против создания католических епархий в России к престолу католического кафедрального собора в Новосибирске

В ответ митрополит Кондрусевич и пресс-секретарь Святого Престола X. Наварро-Вальс напомнили, что в нормальной ситуации (каковой Святой Престол счел ситуацию в России) такие канонические единицы как Апостольская администратура являются временными и с необходимостью преобразуются впоследствии в обычные епархии. Было указано также на то, что никто не оспаривает права Православной Церкви иметь собственные епархии за границами России (с приведением некоторых примеров таких епархий) — права, которым она пользуется по своему усмотрению — а также на то, что в соответствии с международными нормами, принятыми и подписанными Российской Федерацией (Венский протокол ОБСЕ, № 16, пар. 4), «страны участники… уважают право религиозных общин учреждать собственное управление в соответствии со своим иерархическим устройством…».

Объективная оценка событий того времени — по многим причинам — пока затруднена, и еще ожидает своего часа (в будущем, когда государственные архивы нескольких стран и учреждений откроют доступ к документам этого периода)».

Виктор Хруль«Что вспоминается мне о феврале 2002 года? Это было время свободы, время напряженного, но открытого разговора с православными собратьями, время, когда мы не боялись. Не боялись задавать вопросы и на них отвечать — прямо и честно, не прятались от прессы и телевидения, не упаковывали благовестие в пределы церковной ограды…

Мне кажется, что и сегодня лучший совет для католиков на вопросы о проповеди Евангелия и о миссии Вселенской Церкви в России, о диалоге с христианами, иными религиями, с обществом и государством — это призыв блаженного Иоанна Павла II: “Не бойтесь!”.

Возвращаясь к февралю 2002 года, я вспоминаю двух апостольских мужей, двух мужественных иерархов, которые не побоялись ходатайствовать перед Святым Престолом об установлении в России нормальных канонических структур — Апостольского нунция архиепископа Георга Цура и Апостольского администратора в Москве Тадеуша Кондрусевича. Оба вследствие февраля 2002 года были удалены из Москвы — с “повышением”, в более католические страны — но удалены. Архиепископ Цур уже осенью того же 2002 года был назначен Апостольским нунцием в Вене, архиепископ Кондрусевич гораздо позже — через пять лет — стал митрополитом Минско-Могилевским. Причины их “повышения” имеющим уши и глаза вполне понятны, известны также и авторы направленных в Рим “ходатайств” о “повышении” из Москвы неудобных и несговорчивых иерархов.

[…]

В результате событий февраля и последующих месяцев 2002 года мы многое потеряли — епископа, священников, а также понимание и доверие католиков за рубежом и даже обывателей в своей стране. Надо честно признать, что информационные кампании были проиграны и в мире, и в России: ни западным людям, ни россиянам мы не смогли адекватным и нормальным языком объяснить суть происходящих событий, хотя для этого была масса возможностей (СМИ к нам относились, в основном, с сочувствием и старались защищать от искажений и передергиваний). Но мы сами “подставлялись” то выпячиванием митрополии как “церковной провинции” (это точный перевод с латыни, но в русскоязычном контексте его вполне можно было избежать), то “префектурой Карафуто” на Дальнем Востоке, то любительской картой епархий на приватном сайте…

Однако, несмотря на все потери, католики, как мне кажется, именно в это время впервые за годы возрождения ясно артикулировали свое достоинство и гражданские права. Тезис о конституционном равноправии был одним из главных в общем нашем (к сожалению, преимущественно оборонительном) дискурсе. Об этом говорили епископы (которые раньше преимущественно молчали), священники, миряне.

“Не в силе Бог, а в правде!” — в феврале 2002 года эти слова вновь стали актуальными. Соотечественники, которые разделяли этот тезис, не стеснялись в проявлениях солидарности (особенно много было их среди интеллигенции).

В те месяцы мы жили как в известной сказке советского писателя о Мальчише-Кибальчише — “нам бы только день простоять и ночь продержаться, и придет подмога”. К сожалению, дальнейшее действо разворачивалось так же печально, как в сказке…»


Из интервью Виктора Хруля, главного редактора католической газеты «Свет Евангелия» (закрытой в 2007 году нынешним архиепископом в Москве Паоло Пецци), которое он дал сайту прихода святой Екатерины в Санкт-Петербурге в 2012 году.

  


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