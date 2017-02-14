«Поддержка» кардиналов как последнее ватиканское предупреждение





Необычное заявление «большой девятки» кардиналов о полной поддержке Франциска и их преданности «ему лично и его учительству», опубликованное накануне в официальном ватиканском бюллетене, насторожило наблюдателей и ватиканистов, заставив их высказать предположение, что такое демонстративное проявление лояльности может свидетельствовать о неких грядущих событиях.

Так, ватиканист Ник Доннели на своей странице в Facebook отмечает: «Клятва верности, принесенная Советом кардиналов, заставляет думать, что что-то произошло или вот-вот произойдет». В свою очередь, о. Александр Люси-Смит озаглавил свою статью в «Catholic Herald»: «Совет Папы выражает ему ‘полную поддержку’. Перевод: ‘назревают проблемы'». В этой статье о. Люси-Смит указывает на то, что когда в Великобритании премьер-министр бодро заявляет, что какой-либо министр, оказавшийся в центре скандала, пользуется его «полным доверием», этот политик понимает, что его дни сочтены. Нечто похожее, по мнению автора, может происходить сейчас и в Ватикане. Происходящее в последние месяцы свидетельствует о резком падении авторитета Франциска как среди сотрудников ватиканских ведомств, которые недолюбливали аргентинского гостя с первых же недель его правления, так и среди простых римлян, высмеявших лицемерные речи о милосердии авторитарного обитателя отеля святой Марфы на расклеенных по всему городу плакатах. И не исключено, что «полная поддержка» приближенных кардиналов служит лишь указанием на то, что дальше будет еще хуже.

История с плакатами может показаться всего лишь забавным эпизодом по сравнению с тем, что может ожидать Франциска в ближайшем будущем. Несколько недель назад в СМИ уже стала появляться информация о том, что, несмотря на гневные инвективы, которые Франциск произносит в адрес клириков, замеченных в развращении малолетних, и епископов, покрывающих провинившихся священников, сам он далеко не безгрешен в этом отношении. Так, о. Люси-Смит напоминает об истории с чилийским епископом Хуаном Барросом, который был назначен ординарием епархии Осорно в 2015 году, несмотря на массовые протесты верующих, обвинявших его как в укрывательстве священников, растлевавших детей, так и в личном участии в сексуальных действиях с малолетними. В ответ на эти обвинения и на очевидное неприятие Барроса верующими в его диоцезе, Франциск заявил, что католическая община Осорно страдает из-за собственной «глупости», «позволяя политикам забивать себе голову и осуждая епископа без всяких доказательств». Видеозапись с этим словами Франциска, сделанная аргентинским туристом в мае 2015 года, была показана чилийским телевидением и быстро вызвала сомнения у чилийских верующих в том, что Франциск действительно заботится о защите детей, ставших жертвами сексуального насилия.

Если истории с епископом Барросом недостаточно, можно вспомнить другую — с итальянским священником Мауро Инзоли, который был лишен сана в 2012 году Папой Бенедиктом XVI, однако Франциск восстановил его в служении, поскольку за него заступились его приятели, кардинал Коккопальмерио и монсеньор Пио Вито Пинто, нынешний декан Римской Роты. Дело не получило немедленной огласки, однако в 2016 году о. Инзоли был признан итальянскими властями виновным в восьми эпизодах совращений малолетних, а СМИ разузнали, что Ватикан отказался сотрудничать со следствием и не стал делиться с гражданскими властями информацией, полученной в ходе канонического расследования, причем, скорее всего, Франциск лично был в курсе происходящего.

Если же и этого мало, стоит напомнить о том, что Франциск питает необъяснимое глубокое уважение к кардиналу Годфриду Даннеелсу, которого он лично назначил участником Синода о семье в 2015 году, несмотря на то, что тот неоднократно обвинялся в укрывательстве клириков, развращавших малолетних детей, и, в частности, убеждал племянника своего близкого друга, епископа Брюгге Рогера Вангелюве, не рассказывать публично о домогательствах, которым тот в течение 13 лет подвергался со стороны своего дяди. Стоит также отметить, что именно этот достойный кардинал стоял рядом с Франциском на балконе собора святого Петра во время его первого выхода к народу, и, по всей видимости, именно его трудами и трудами его единомышленников, которых он сам без стеснения назвал «мафией», Хорхе Марио Бергольо и был приведен к вершинам власти.

«Нет нужды говорить, что любого из этих эпизодов было бы достаточно, чтобы потопить какое угодно публичное лицо – но только не папу Франциска», — замечает о. Александр Люси-Смит.

Тем не менее, последние события в Риме дают основания полагать, что в ближайшее время репутационные пятна будут проступать на белой сутане Бергольо всё явственнее, а желающих отстирывать их будет становиться всё меньше.

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